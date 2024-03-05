https://ukraina.ru/20240305/1053714359.html

Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос

Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос - 05.03.2024 Украина.ру

Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос

Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек, следует из опроса, пишет "Зеркало недели"

2024-03-05T16:12

2024-03-05T16:12

2024-03-05T16:12

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Социологи Киевского международного института социологии привели цифры за июль 2022 года и февраль 2024 года.Ранее больше половины украинцев (60%) согласились с тем, что государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках, а треть опрошенного населения (30%) считало это ограничением прав и свобод.Ситуация резко изменилась к февралю 2024 года. Теперь попытки украинского правительства регулировать контент в интернете уже половина украинцев (49%) воспринимают как ограничение прав и свобод.При этом среди тех, кто пользуется украинскими телеграм-каналами, 50% восприняли попытку запрета как ограничение прав и свобод.В Верховной Раде Украины недавно заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности".А дискуссии по поводу блокировки длятся ещё с прошлого года. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал мессенджер "уязвимым и опасным", подчеркнув, что сам он этим приложением не пользуется.

https://ukraina.ru/20240229/1053637615.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, telegram, верховная рада, алексей данилов, запрет