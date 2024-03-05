Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053714359.html
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос - 05.03.2024 Украина.ру
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос
Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек, следует из опроса, пишет "Зеркало недели"
2024-03-05T16:12
2024-03-05T16:12
новости
украина
telegram
верховная рада
алексей данилов
запрет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/05/1053714227_0:226:3065:1950_1920x0_80_0_0_34cb0deb9d9f15cd45afb2ce3bdf12e4.jpg
Социологи Киевского международного института социологии привели цифры за июль 2022 года и февраль 2024 года.Ранее больше половины украинцев (60%) согласились с тем, что государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках, а треть опрошенного населения (30%) считало это ограничением прав и свобод.Ситуация резко изменилась к февралю 2024 года. Теперь попытки украинского правительства регулировать контент в интернете уже половина украинцев (49%) воспринимают как ограничение прав и свобод.При этом среди тех, кто пользуется украинскими телеграм-каналами, 50% восприняли попытку запрета как ограничение прав и свобод.В Верховной Раде Украины недавно заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности".А дискуссии по поводу блокировки длятся ещё с прошлого года. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал мессенджер "уязвимым и опасным", подчеркнув, что сам он этим приложением не пользуется.
https://ukraina.ru/20240229/1053637615.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/05/1053714227_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_075bcf0707176830084d717b17fd30ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, telegram, верховная рада, алексей данилов, запрет
Новости, Украина, Telegram, Верховная Рада, Алексей Данилов, запрет

Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос

16:12 05.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек, следует из опроса, пишет "Зеркало недели"
Социологи Киевского международного института социологии привели цифры за июль 2022 года и февраль 2024 года.
Ранее больше половины украинцев (60%) согласились с тем, что государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках, а треть опрошенного населения (30%) считало это ограничением прав и свобод.
Ситуация резко изменилась к февралю 2024 года. Теперь попытки украинского правительства регулировать контент в интернете уже половина украинцев (49%) воспринимают как ограничение прав и свобод.
При этом среди тех, кто пользуется украинскими телеграм-каналами, 50% восприняли попытку запрета как ограничение прав и свобод.
В Верховной Раде Украины недавно заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности".
А дискуссии по поводу блокировки длятся ещё с прошлого года. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал мессенджер "уязвимым и опасным", подчеркнув, что сам он этим приложением не пользуется.
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля, 19:00
Запрет Telegram и кибератаки. Итоги 29 февраля на УкраинеНа Украине готовятся запретить Telegram и признались в кибератаках на российские ресурсы
 
НовостиУкраинаTelegramВерховная РадаАлексей Даниловзапрет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Дмитрий Ефимов: Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку
17:04В Раде анонсировали поездки депутатов на фронт, иначе – денег не дадут
16:58"Это просто бардак": Украина вошла в парламентский кризис
16:34Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции
16:23Важная победа Трампа. Американские либералы призывают распустить Верховный суд США
16:20Макрон в поисках утерянного лидерства
16:12Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос
16:03Как бабы Шухевича до цугундера довели
15:57"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России
15:44Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США
15:25"Сообщите, что мы живы!": как встречали армию России в Авдеевке - военкор "Пятнашки" Соколова
15:10Давят всеми способами. Приднестровский конфликт уже нельзя считать замороженным
14:53Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди
14:48"Холодный душ": в Китае неохотно общаются к украинскими дипломатами - Bloomberg
14:26Вадим Козюлин: Даже если Россия отстанет и пропустит удар НАТО, ее спасет территория и ядерный щит
14:17Все дело в мобилизации. Украинские депутаты рассказали об отмене заседаний Рады
13:44На фоне расширения НАТО. Шойгу объяснил пользу создания новых военных округов
13:33В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком
13:24"Нужно выполнить условия, которых нет": Канада размышляет над отправкой военных на Украину
13:22Глава бундесвера рассказал подробности утечки разговора офицеров
Лента новостейМолния