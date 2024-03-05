https://ukraina.ru/20240305/1053714359.html
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос - 05.03.2024 Украина.ру
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос
Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек, следует из опроса, пишет "Зеркало недели"
2024-03-05T16:12
2024-03-05T16:12
2024-03-05T16:12
новости
украина
telegram
верховная рада
алексей данилов
запрет
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Социологи Киевского международного института социологии привели цифры за июль 2022 года и февраль 2024 года.Ранее больше половины украинцев (60%) согласились с тем, что государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках, а треть опрошенного населения (30%) считало это ограничением прав и свобод.Ситуация резко изменилась к февралю 2024 года. Теперь попытки украинского правительства регулировать контент в интернете уже половина украинцев (49%) воспринимают как ограничение прав и свобод.При этом среди тех, кто пользуется украинскими телеграм-каналами, 50% восприняли попытку запрета как ограничение прав и свобод.В Верховной Раде Украины недавно заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности".А дискуссии по поводу блокировки длятся ещё с прошлого года. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал мессенджер "уязвимым и опасным", подчеркнув, что сам он этим приложением не пользуется.
https://ukraina.ru/20240229/1053637615.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, telegram, верховная рада, алексей данилов, запрет
Новости, Украина, Telegram, Верховная Рада, Алексей Данилов, запрет
Ограничение прав и свобод: украинцы выступили против запрета Telegram - опрос
Почти половина украинцев считает запрет мессенджера Telegram ограничением прав и свобод человек, следует из опроса, пишет "Зеркало недели"
Социологи Киевского международного института социологии привели цифры за июль 2022 года и февраль 2024 года.
Ранее больше половины украинцев (60%) согласились с тем, что государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках, а треть опрошенного населения (30%) считало это ограничением прав и свобод.
Ситуация резко изменилась к февралю 2024 года. Теперь попытки украинского правительства регулировать контент в интернете уже половина украинцев (49%) воспринимают как ограничение прав и свобод.
При этом среди тех, кто пользуется украинскими телеграм-каналами, 50% восприняли попытку запрета как ограничение прав и свобод.
В Верховной Раде Украины недавно заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности".
А дискуссии по поводу блокировки длятся ещё с прошлого года. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
назвал мессенджер "уязвимым и опасным", подчеркнув, что сам он этим приложением не пользуется.