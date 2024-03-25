https://ukraina.ru/20240325/1054099439.html

Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО

Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО - 25.03.2024 Украина.ру

Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал... Украина.ру, 25.03.2024

2024-03-25T17:17

2024-03-25T17:17

2024-03-25T17:17

видео

иван лизан

калининград

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новороссия

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал способ, с помощью которого европейские страны смогут качать российский газ через Украину вопреки прекращению договора о прокачке и предсказал последствия возможной блокады Калининграда: 00:34 – о железнодорожном сообщении в новых регионах;07:38 – будет ли слияние "Железных дорог Новороссии" с РЖД после оконччания СВО?09:02 – последствия прекращения транзита российского газа через Украину;12:38 – таможня Литвы создает проблемы для снабжения Калининграда: что в ответ сделает Россия?15:11 – почему Запад до сих пор не конфисковал доходы от подконтрольных ему российских активов?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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