https://ukraina.ru/20240325/1054099439.html
Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО - 25.03.2024 Украина.ру
Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал... Украина.ру, 25.03.2024
2024-03-25T17:17
2024-03-25T17:17
2024-03-25T17:17
видео
иван лизан
калининград
россия
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ес
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новороссия
донбасс
компания
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал способ, с помощью которого европейские страны смогут качать российский газ через Украину вопреки прекращению договора о прокачке и предсказал последствия возможной блокады Калининграда: 00:34 – о железнодорожном сообщении в новых регионах;07:38 – будет ли слияние "Железных дорог Новороссии" с РЖД после оконччания СВО?09:02 – последствия прекращения транзита российского газа через Украину;12:38 – таможня Литвы создает проблемы для снабжения Калининграда: что в ответ сделает Россия?15:11 – почему Запад до сих пор не конфисковал доходы от подконтрольных ему российских активов?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру
описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал способ, с помощью которого европейские страны смогут качать российский газ через Украину вопреки прекращению договора о прокачке и предсказал последствия возможной блокады Калининграда: 00:34
– о железнодорожном сообщении в новых регионах;07:38
– будет ли слияние "Железных дорог Новороссии" с РЖД после оконччания СВО?09:02
– последствия прекращения транзита российского газа через Украину;12:38
– таможня Литвы создает проблемы для снабжения Калининграда: что в ответ сделает Россия?15:11
– почему Запад до сих пор не конфисковал доходы от подконтрольных ему российских активов?