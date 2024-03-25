Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО - 25.03.2024 Украина.ру
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Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО - 25.03.2024 Украина.ру
Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал... Украина.ру, 25.03.2024
2024-03-25T17:17
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иван лизан
калининград
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ес
ржд
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донбасс
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал способ, с помощью которого европейские страны смогут качать российский газ через Украину вопреки прекращению договора о прокачке и предсказал последствия возможной блокады Калининграда: 00:34 – о железнодорожном сообщении в новых регионах;07:38 – будет ли слияние "Железных дорог Новороссии" с РЖД после оконччания СВО?09:02 – последствия прекращения транзита российского газа через Украину;12:38 – таможня Литвы создает проблемы для снабжения Калининграда: что в ответ сделает Россия?15:11 – почему Запад до сих пор не конфисковал доходы от подконтрольных ему российских активов?
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Как Россия ответит на блокаду Калининграда: Лизан о попытках Прибалтики напроситься на новую СВО

17:17 25.03.2024
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру описал ситуацию с железнодорожным сообщением в Новороссии, назвал способ, с помощью которого европейские страны смогут качать российский газ через Украину вопреки прекращению договора о прокачке и предсказал последствия возможной блокады Калининграда:

00:34 – о железнодорожном сообщении в новых регионах;
07:38 – будет ли слияние "Железных дорог Новороссии" с РЖД после оконччания СВО?
09:02 – последствия прекращения транзита российского газа через Украину;
12:38 – таможня Литвы создает проблемы для снабжения Калининграда: что в ответ сделает Россия?
15:11 – почему Запад до сих пор не конфисковал доходы от подконтрольных ему российских активов?
 
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