https://ukraina.ru/20240323/1054063650.html

Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов

Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов - 23.03.2024 Украина.ру

Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов

Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области 22 марта, в результате которого по предварительным данным более ста человек погибли, стала следствием чудовищного, жестокого и циничного террора против мирных граждан.

2024-03-23T15:48

2024-03-23T15:48

2024-03-23T15:48

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британия

сша

эммануэль макрон

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Первые подозреваемые уже задержаны и с ними проводятся оперативные действия. Но главный вопрос – кто стоит за организацией теракта – остается открытым. Первыми версиями о том, чьи спецслужбы спланировали массовое убийство граждан в России, - поделились эксперты в своих соцсетях.Политолог Алесандр НосовичЕсли есть на свете что-то хуже терроризма, то это легитимация терроризма. Не оправдание, а именно легитимация, представление террора нормой. По международной реакции такого вроде бы нет, но это уже было, только чтобы это разглядеть микроскоп нужен. Министр иностранных дел Литвы отреагировал на массовое убийство людей в Крокус Сити холле призывом "не потерять фокус". То есть не дать позволить сочувствию к зверски убитым русским отвлечь себя от поддержки Киева. Я ему даже благодарен за этот твит. Он вывел меня из ступора. Вчера я не знал, что написать осмысленного, помимо общего сочувствия жертвам и их близким и личных впечатлений от самого близкого мне географически теракта (окна дома с противоположной от меня стороны выходят на Кунцево, я при желании мог бы наблюдать тот столб дыма). Сегодня знаю. Нужно всегда помнить, что рядом с нашими границами живёт Зло - мелкое, трусливое, но от того тем более опасное, когда ему предоставляется возможность убивать тех, в отношении кого они питают вековую злобу и зависть. В прошлом они убивали евреев, белорусов, поляков, сейчас их мечта - убивать русских, и ради её достижения они готовы кооперироваться с кем угодно, даже с абсолютно непонятными им и такими же смертельно опасными для них исламскими фанатиками. Собственно, нынешнее поведение Прибалтики, которая призывает Запад "не потерять фокус" и откуда не выразили официальных соболезнований не только государству, но и народу, имеет богатую традицию. У меня целая глава в книге была посвящена поддержке странами Балтии чеченских террористов, которая заключалась в том числе в создании там ваххабитских ячеек. С каждым новым кошмарным терактом в России эта поддержка становилась всё тише, но совсем на нет не сошла. Я ещё несколько лет назад ловил литовских евродепутатов на организации круглых столов с лидерами "свободной Ичкерии" в Европарламенте. Логика та же: сочувствие к жертвам Норд-Остов, Бесланов, Каширок и прочее не должно отвлекать от борьбы за "разрушение Империи". Этот текст сложился у меня в голове до новостей о бегстве террористов на украинскую границу. То есть реальность его подтвердила и опередила. В таком случае понятно, что делать России. Если террористическую суть исламских боевиков все в мире в принципе признают, то показать, что наследники организаторов Холокоста, Волынской резни, поджигатели Хатыни и прочие изверги Восточной Европы суть такие же - задача и необходимость. Судя по реакции мира на зверство в Москве - задача решаемая.Политический аналитик Мария СергееваСамым первым версию о причастности ИГИЛ (запрещённая террористическая организация) вбросил Христо Грозев (признан в РФ иноагентом). Грозев по факту - сотрудник ЦРУ, их рупор, это все понимают. Его даже в Великобританию на премию BAFTA не пустили буквально с формулировкой "угроза нацбезопасности" (а по сути, нефиг тут на нашей земле конкурирующим спецслужбам работать и вербовать). Комментарий Грозева вышел на Дожде (сми-иноганент) в 21:53, то есть буквально когда мы все ещё пребывали в шоке и смотрели в прямом эфире как у Крокус Сити Холла крыша рушится. В 00:24 тот же телеканал Дождь вбрасывает якобы скриншот официального заявления ИГИЛ, что запрещенная терриристическая организация берет на себя ответственность за теракт. После довольно быстрого опровержения новость не удаляют, лишь апдейтят, что фейк, чтоб репосты дальше гуляли (любой ведущий телеграм канала знает, что репосты после внесения изменений в изначальный пост остаются неизменными). Не буду делать никаких версий про это чудовищное преступление, я политический аналитик, а не сотрудник спецслужб. Но то, кто и как вбрасывает и распространяет версии до появления официальных - нужно запоминать и учитывать.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаТеория заговора: США терли свои терки по геостратегии с РФ... Британия подначивала Францию в игре против Германии... Франция огребла в Армении от Азербайджана и стала прокси Британии в игре по Украине... США при текущем балансе голосов Трамп-Байден напрочь не нужны выкрутасы Британии и рост цен на топливо... Попросили Британию помолчать... И чем молчаливей Британия стала - тем говорливей стал Макрон... США что-то перехватили... И поняли, что сие не есть гуд... и пошли на упреждение... Упреждение не помогло... По итогу Макрон таки поговорит с Пу... но не совсем о том, о чем хотел бы... П.С.: нас вмешивать не будут ибо уже НОВЫЙ этап Игры... напрямую ЕС - РФ...Не... на Украину на сей раз никто ничего валить не будет... Нас к сожалению уже... вывели из Игры... Теперь ПРЯМОЙ торг... США-РФ РФ-ЕС РФ-НАТО... Ставочки однако... И да... самое время разминать карту СП-2... Рано пока... Но разминать стоит... Трампу...Политик Олег ЦаревСмотрю на ликование украинских випов в связи с событиями в московском Крокус Сити Холле. Хорошо помню похожий день много лет назад, когда случилась трагедия в театре на Дубровке, Норд Ост. Многие под куполом Верховной Рады Украины не могли скрыть своей радости. Видно было по лицам, по воодушевлению. Украинские националисты. У людей трагедия, а они этому радуются. Причина радости — беда пришла к людям другой национальности. Для себя когда-то определил формулу, почему становятся националистами. Люди делятся на два типа. Одним проще любить, другим — ненавидеть. Те, для кого ненависть — любимое чувство, становятся наци. Один знакомый психиатр рассказал, что при болезни Альцгеймера, кто-то, утратив часть памяти и способностей, превращается в злобного старика, забывающего все, кроме своих обид. А кто-то — в доброго старого идиота. Люди разные. Вроде хороших людей много. Но миру все равно не хватает любви, а ненависть бьет через край. Соболезнования всем, кто потерял сегодня близких.Публицист Олег ЯсинскийВчерашним терактом в "Крокусе" сделан огромный шаг к большой войне. Разговоры о "причастности ИГИЛ"* изначально были абсурдны и ориентированы на невежд. Выбранный момент, место и все характеристики преступления - подтверждение этого. Без активного участия спецслужб стран правительств, заливающих сегодня эфир крокодиловыми слезами, киевский режим никогда бы не пошёл на подобное. Россиянам и особенно москвичам сегодняшней страшной ценой еще раз напомнили, с кем они имеют дело. И еще - что центры принятия решений совершенно не в Киеве. У тех, кто уже принял решение об уничтожении Украины и Европы, нет, не было и не будет никаких тормозов или ограничений в методах и средствах. Это не призыв быть, как они. Это просьба стараться не забывать о том, кто смотрит на нас в прицел по ту сторону истории.Блогер и экономист Алексей АнтоновБудем рассчитывать на следствие и на качественное умение сотрудников пытать ублюдков, которые стреляют в лицо безоружной толпе, не имеющей ни малейших шансов спастись. Но, если всё же следствие за руку никого не поймает, то вы можете аналитическим путем без труда найти виноватых самостоятельно. 99% шанс, что не прогадаете. Есть одна организация, которая одновременно справилась:1. Контролировать и обучать СБУ и ГУР на своих базах, расположенных на территории "суверенного" государства2. Создать ИГИЛ* и обучить лучших его боевиков. А один опытный специалист, который в свое время создавал Аль-Кайду и далее использовал её в Сирии против Башара Ассада, тот самый автор знаменитой цитаты "Аль-Каида на нашей стороне", некий Джейк Салливан, по случайному совпадению сейчас является Советником президента США по национальной безопасности. Это я к чему? Через какую именно организацию и какой конкретно страны они на этот раз осуществили сложнейший террористический акт — надеюсь, разберется следствие. Нам же надо понимать источник проблемы, и не забывать о нём никогда. Он о нас точно не забывает.На всякий случай: ИГИЛ *это как франшиза среди террористов, типа Сабвей или Макдональдс. Поймай ты хоть таджиков, хоть кого, это значения не имеет. Важнее не конкретные наемники, а заказчики теракта. Обычно заказчики это сплошь уважаемые люди из далеких столиц, а на них работают опытные субподрядчики, способные спланировать и осуществить операцию подобной сложности в хорошо охраняемом мегаполисе. Субподрядчиками точно могут быть те, к кому так спешил белый Рено — с другой стороны границы с Брянской областью они находятся.Украинский писатель Ян ВалетовЛюбой терроризм - зло. Неважно кто совершает теракт. Я совершенно не рад тому, что происходит в Москве. Но если когда-то мне было больно от того, что там гибли люди, то теперь мне не больно. Ни радости, ни сочувствия. Сам факт террора ужасен и достоин осуждения, но, скажем так, цветы я б к российскому посольству не принес. Прекрасно помню истории с рязанским сахаром, домами на Каширке, судьбу Литвиненко. Книгу "ФСБ взрывает Россию" читал, вот она - на полке стоит. Никто не станет придумывать ничего нового - есть вполне эффективное старое. Уж больно вовремя случилась эта резня. Ровно в то время, что нужно власти. Консолидация на крови - это их фишка. И смерть только инструмент. В стране Путина человеческая жизнь - ничто. Так было и до него. Так будет и после него. Россия - страна Путина и этим все сказано. Поэтому убить 5-10-20-100 человек, если это нужно для достижения политических целей - ерунда. Убили же за два года четверть миллиона? И что? Кто их хватился? Так что ждем последствий: обвинение невиновных, наказание непричастных, награждение организаторов. Написал бы - вот только людей жаль - но запнулся... Хотя таки жаль... Не мне определять их вину в том, что творит путинская страна. Я, наверное, белое пальто. Таким и умру.(От редакции: Публикуя грязный в моральном отношении текст Валетова, редакция представляет таким образом довольно распространенное мнение украинских околопрезидентских политологов и так называемых "писателей). Врага надо не только знать в лицо, но и то, что он о тебе думает - в этом смысл этой мерзкой публикации).Политолог Константин БондаренкоОтслеживая реакцию на вчерашний теракт, прошелся по телеграм-каналам и постам в фейсбук "* экспертов", работающих на Офис президента. У меня один вопрос: Андрей Борисович, как вам удалось за такое короткое время собрать в одну компанию столько откровенной мерзости, подлости и гнили? Преклоняюсь перед вашим организаторским талантом!*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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британия

сша

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россия, британия, сша, эммануэль макрон, владимир путин, михаил чаплыга, игил, ес, европарламент