Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
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Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли не менее 40 человек, ещё более 100 пострадали. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-03-22T23:35
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Он считает, что произошедшее событие представляет собой преступление, совершённое по политическим мотивам. Это было заметно по действиям террористов, которые стремились убить как можно больше безоружных граждан, добавил Мирошник. Напомним, сразу после пришествия, Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения. Вместе с тем, в США непрямо оправдывают произошедшее тем, что в России "есть люди, которые не согласны с тем, как президент Владимир Путин управляет страной". Официальные лица Киева также заявляют, что не имеют отношения к произошедшей трагедии и указывают на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине".
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новости, россия, москва, сша, родион мирошник, владимир путин, джон кирби, оон, совбез оон, теракт
Новости, Россия, Москва, США, Родион Мирошник, Владимир Путин, Джон Кирби, ООН, Совбез ООН, теракт

Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве

23:35 22.03.2024 (обновлено: 23:36 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли не менее 40 человек, ещё более 100 пострадали. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Он считает, что произошедшее событие представляет собой преступление, совершённое по политическим мотивам. Это было заметно по действиям террористов, которые стремились убить как можно больше безоружных граждан, добавил Мирошник.
Напомним, сразу после пришествия, Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения.
Вместе с тем, в США непрямо оправдывают произошедшее тем, что в России "есть люди, которые не согласны с тем, как президент Владимир Путин управляет страной".
"Очевидно, что в Москве и России есть люди, которые не согласны с тем, как господин Путин управляет страной. Но я не думаю, что в данный момент мы можем установить связь между терактом в торговом центре и политическим режимом. Нам нужно больше времени и больше информации", – утверждает координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Официальные лица Киева также заявляют, что не имеют отношения к произошедшей трагедии и указывают на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине".
Евгений Ющук интервью
23:02
Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить УкраинаПри всей трагичности ситуации в "Крокусе", интересна реакция в унисон в Москве, США и ООН.
 
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23:46Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
23:35Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:16В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
23:02Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
22:58В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
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22:50Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
22:36Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
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22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
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