Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:35 22.03.2024 (обновлено: 23:36 22.03.2024)
Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли не менее 40 человек, ещё более 100 пострадали. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Он считает, что произошедшее событие представляет собой преступление, совершённое по политическим мотивам. Это было заметно по действиям террористов, которые стремились убить как можно больше безоружных граждан, добавил Мирошник.
Напомним, сразу после пришествия, Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения.
Вместе с тем, в США непрямо оправдывают произошедшее тем, что в России "есть люди, которые не согласны с тем, как президент Владимир Путин управляет страной".
"Очевидно, что в Москве и России есть люди, которые не согласны с тем, как господин Путин управляет страной. Но я не думаю, что в данный момент мы можем установить связь между терактом в торговом центре и политическим режимом. Нам нужно больше времени и больше информации", – утверждает координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Официальные лица Киева также заявляют, что не имеют отношения к произошедшей трагедии и указывают на то, что теракт, произошедший в Москве в "Крокус Сити Холле", является результатом того, Россия "потеряла контроль у себя в середине".