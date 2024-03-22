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Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения, пишет РИА Новости
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:46
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сергей собянин
теракт
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Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом в Москве, где по предварительной информации, в результате стрельбы неизвестных погибли около 40 человек и ещё более 100 получили ранения. Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем. Вместе с тем, госдеп распространил уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, торговых центров "просто для их собственной безопасности". Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в столице всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, сша, сергей собянин, теракт
Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:44 22.03.2024 (обновлено: 21:46 22.03.2024)
Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения, пишет РИА Новости
Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом в Москве, где по предварительной информации, в результате стрельбы неизвестных погибли около 40 человек и ещё более 100 получили ранения.
Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем.
Вместе с тем, госдеп распространил уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, торговых центров "просто для их собственной безопасности".
Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в столице всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.