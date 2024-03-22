Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
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Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве - 22.03.2024 Украина.ру
Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения, пишет РИА Новости
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:46
новости
москва
сша
сергей собянин
теракт
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Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом в Москве, где по предварительной информации, в результате стрельбы неизвестных погибли около 40 человек и ещё более 100 получили ранения. Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем. Вместе с тем, госдеп распространил уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, торговых центров "просто для их собственной безопасности". Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в столице всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.
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новости, москва, сша, сергей собянин, теракт
Новости, Москва, США, Сергей Собянин, теракт

Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве

21:44 22.03.2024 (обновлено: 21:46 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения, пишет РИА Новости
Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом в Москве, где по предварительной информации, в результате стрельбы неизвестных погибли около 40 человек и ещё более 100 получили ранения.
Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем.
Вместе с тем, госдеп распространил уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, торговых центров "просто для их собственной безопасности".
Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в столице всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.
 
НовостиМоскваСШАСергей Собянинтеракт
 
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Заголовок открываемого материала
22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
21:59Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:49Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
21:44Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:34Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:25Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
21:18Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:03Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
20:49В Подмосковье неизвестные открыли стрельбу: СМИ пишут о десятках погибших и раненых
20:34РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему
20:11В Одессе и области вводят экстренные отключения света
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