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Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве

Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве - 22.03.2024 Украина.ру

Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве

Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, произошедшему в Москве. В США также утверждают, что не располагали информацией о подготовке вооружённого нападения, пишет РИА Новости

2024-03-22T21:44

2024-03-22T21:44

2024-03-22T21:46

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Администрация президента США Джо Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с произошедшим терактом в Москве, где по предварительной информации, в результате стрельбы неизвестных погибли около 40 человек и ещё более 100 получили ранения. Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением. Там заявили, что США пытаются получить больше информации о произошедшем. Вместе с тем, госдеп распространил уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, торговых центров "просто для их собственной безопасности". Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в столице всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, сша, сергей собянин, теракт