https://ukraina.ru/20240322/1054035427.html

Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта

Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта - 22.03.2024 Украина.ру

Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта

В России начали массовое производство трёхтонных авиабомб ФАБ-3000. На Украине заявили о поражении энергообъектов по всей стране

2024-03-22T09:41

2024-03-22T09:41

2024-03-22T10:27

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О начале производства новых бомб сообщило Минобороны России, рассказывая о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на один из военных заводов."Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", – отмечалось в публикации.Кроме того, расширили на заводе и номенклатуру производимых артиллерийских боеприпасов."С прошлого года объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием", – сообщило российское оборонное ведомство.Как заявил в комментарии РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, бомбу будут применять для штурма укрепрайонов."ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", – рассказал Леонков.По его словам, возобновлённое производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия.По словам эксперта, использование этих бомб в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".Леонков указал, что если на трёхтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолёту-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника"Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", – подчеркнул он.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев раскрыл и ряд других деталей по поводу применения ФАБ-3000."Новости про ФАБ-3000 вчера очень порадовали, и ожидаемый вариант УМПК для неё очень напрашивается, поэтому верим, ждём, надеемся. И хотя я сам давно твердил, что необходимо наращивание энергетики БЧ, ведь современные технологии строительства требуют большего затрата энергии на разрушение и дробление железобетона, тем не менее не стоит увлекаться и ожидать чудо-оружия. Законы физики никто не отменял, и увеличение вдвое массы бомбы по сравнению с ФАБ-1500 не увеличит вдвое диаметр и глубину воронки. Прирост будет около 25%, но важнее другое – объем зоны дробления, где избыточное давление во фронте ударной волны гораздо больше 1 кг на см2 увеличивается вдвое, и для большинства железобетонных конструкций это за пределом стойкости объекта в целом. Поэтому если от калибра с 500 кг БЧ крупный цех засыпан мусором и только в месте попадания что-то разломано, то для большинства зданий, сооружений 3000 кг будет с избытком. Достаточно одной таблетки. И к тому же размер КВО прилёта с гарантией перекрывается размером зоны безусловного разрушения. Что не добавляет моральной стойкости личному составу украинцев, ожидающих прилёта такого гостинца", – отметил Васильев.Он также отметил, что сегодня не нужны бомбы тяжелее 3 тонн."Поэтому, по большому счету, особо больше и не нужно, 3–4 тонны – это тот оптимум, который может таскать и фронтовая авиация и которых достаточно для 99% современных сооружений из железобетона. А, например, ФАБ-9000 – это единичные цели, для которых ещё и необходимо привлекать носители из стратегов. И для площадей типа промзон, крупных производств выгоднее не одну ФАБ-9000, а 6 штук по 1500 либо 3 по 3000, в зависимости от размера цехов, заглубления подвалов и т. п.", – указал эксперт.Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, рассказал, с каких самолётов могут сбрасывать ФАБ-3000."Походу украинцам надо готовится к УМПК ФАБ-3000. Нести её может официально только Ту-22М3. Но он не умеет в УМПК. Не, ну как не умеет. Никто не умел ещё вчера. Су-34 официально ФАБ-3000 не возит. Но чисто технически он возит ПТБ-3000 или ФАБ-1500-2700 в количестве 3 штук, то есть если прям очень надо будет..." – отметил он.Обратили внимание на новые бомбы и на Украине."Шойгу заявил, что в РФ налажено производство 3-тонных бомб ФАБ-3000. Цех, в котором они производятся в Нижегородской области, показал российский телеканал. Пока не совсем ясно, какие самолёты будут их носителями. Вряд ли для их сброса будут рисковать ракетоносцами Ту-22М3. Но зачем-то они же их делают..." – написал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем в Верховной раде ведутся ожесточённые споры по поводу укреплений."Ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля над деятельностью правительства, принятие законов, формирование бюджета. И все это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства и усилению армии. А когда вместо решения проблем Верховная Рада занимается очковтирательством, а депутатов используют как "потёмкинские села" для вывоза на один образцовый опорный пункт - это категорически неприемлемо!" - заявил во время выступления в Верховной Раде 21 марта пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко.Он заявил, что в ВСУ очень хорошо знают ситуацию с укреплениями."Кстати, и войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Я убеждён, что воин должен воевать, а мы с вами – обеспечить фортификационные сооружения. И здесь уже нельзя кивать на партнёров, мол денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача. Знают об этом и на запорожском участке фронта, где воины роют себе норы против российских FPV-дронов", - подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.Он призвал создать комиссию по поводу фортификационных сооружений, а также проголосовать за соответствующий нормативно-правовой акт.Удар по инфраструктуреГлава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о "масштабных" повреждениях энергообъектов по всей стране. Он отметил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах."Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — рассказал министр.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также был частично обесточен Кропивницкий (бывший Кировоград — Ред.), а в Кривом Роге и в Винницкой области сообщалось о повреждении инфраструктурных объектов.Также, как сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, взрывы прогремели и на ДнепроГЭС."О взрывах на ДнепроГЭС. В результате взрывов загорелся машинный зал ДнепроГЭС-2 и ж/д пути для козловых кранов, проложенные на гребне плотины", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Телеграм-канал Baza сообщил, что взрывы — результаты атак на инфраструктуру."Российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, "Искандеров", "Кинжалов", а также ракет X-101", - указывалось в публикации канала.На Украине заявили о возможности масштабного сбоя в работе энергосистемы страны.

https://ukraina.ru/20240321/1054027253.html

https://ukraina.ru/20240321/1054017225.html

https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сергей шойгу, петр порошенко, верховная рада, днепрогэс, азовсталь, украина, россия, су-34