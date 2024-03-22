Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта - 22.03.2024 Украина.ру
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Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта
Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта - 22.03.2024 Украина.ру
Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта
В России начали массовое производство трёхтонных авиабомб ФАБ-3000. На Украине заявили о поражении энергообъектов по всей стране
2024-03-22T09:41
2024-03-22T10:27
эксклюзив
хроники
сергей шойгу
петр порошенко
верховная рада
днепрогэс
азовсталь
украина
россия
су-34
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О начале производства новых бомб сообщило Минобороны России, рассказывая о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на один из военных заводов."Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", – отмечалось в публикации.Кроме того, расширили на заводе и номенклатуру производимых артиллерийских боеприпасов."С прошлого года объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием", – сообщило российское оборонное ведомство.Как заявил в комментарии РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, бомбу будут применять для штурма укрепрайонов."ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", – рассказал Леонков.По его словам, возобновлённое производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия.По словам эксперта, использование этих бомб в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".Леонков указал, что если на трёхтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолёту-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника"Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", – подчеркнул он.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев раскрыл и ряд других деталей по поводу применения ФАБ-3000."Новости про ФАБ-3000 вчера очень порадовали, и ожидаемый вариант УМПК для неё очень напрашивается, поэтому верим, ждём, надеемся. И хотя я сам давно твердил, что необходимо наращивание энергетики БЧ, ведь современные технологии строительства требуют большего затрата энергии на разрушение и дробление железобетона, тем не менее не стоит увлекаться и ожидать чудо-оружия. Законы физики никто не отменял, и увеличение вдвое массы бомбы по сравнению с ФАБ-1500 не увеличит вдвое диаметр и глубину воронки. Прирост будет около 25%, но важнее другое – объем зоны дробления, где избыточное давление во фронте ударной волны гораздо больше 1 кг на см2 увеличивается вдвое, и для большинства железобетонных конструкций это за пределом стойкости объекта в целом. Поэтому если от калибра с 500 кг БЧ крупный цех засыпан мусором и только в месте попадания что-то разломано, то для большинства зданий, сооружений 3000 кг будет с избытком. Достаточно одной таблетки. И к тому же размер КВО прилёта с гарантией перекрывается размером зоны безусловного разрушения. Что не добавляет моральной стойкости личному составу украинцев, ожидающих прилёта такого гостинца", – отметил Васильев.Он также отметил, что сегодня не нужны бомбы тяжелее 3 тонн."Поэтому, по большому счету, особо больше и не нужно, 3–4 тонны – это тот оптимум, который может таскать и фронтовая авиация и которых достаточно для 99% современных сооружений из железобетона. А, например, ФАБ-9000 – это единичные цели, для которых ещё и необходимо привлекать носители из стратегов. И для площадей типа промзон, крупных производств выгоднее не одну ФАБ-9000, а 6 штук по 1500 либо 3 по 3000, в зависимости от размера цехов, заглубления подвалов и т. п.", – указал эксперт.Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, рассказал, с каких самолётов могут сбрасывать ФАБ-3000."Походу украинцам надо готовится к УМПК ФАБ-3000. Нести её может официально только Ту-22М3. Но он не умеет в УМПК. Не, ну как не умеет. Никто не умел ещё вчера. Су-34 официально ФАБ-3000 не возит. Но чисто технически он возит ПТБ-3000 или ФАБ-1500-2700 в количестве 3 штук, то есть если прям очень надо будет..." – отметил он.Обратили внимание на новые бомбы и на Украине."Шойгу заявил, что в РФ налажено производство 3-тонных бомб ФАБ-3000. Цех, в котором они производятся в Нижегородской области, показал российский телеканал. Пока не совсем ясно, какие самолёты будут их носителями. Вряд ли для их сброса будут рисковать ракетоносцами Ту-22М3. Но зачем-то они же их делают..." – написал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем в Верховной раде ведутся ожесточённые споры по поводу укреплений."Ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля над деятельностью правительства, принятие законов, формирование бюджета. И все это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства и усилению армии. А когда вместо решения проблем Верховная Рада занимается очковтирательством, а депутатов используют как "потёмкинские села" для вывоза на один образцовый опорный пункт - это категорически неприемлемо!" - заявил во время выступления в Верховной Раде 21 марта пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко.Он заявил, что в ВСУ очень хорошо знают ситуацию с укреплениями."Кстати, и войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Я убеждён, что воин должен воевать, а мы с вами – обеспечить фортификационные сооружения. И здесь уже нельзя кивать на партнёров, мол денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача. Знают об этом и на запорожском участке фронта, где воины роют себе норы против российских FPV-дронов", - подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.Он призвал создать комиссию по поводу фортификационных сооружений, а также проголосовать за соответствующий нормативно-правовой акт.Удар по инфраструктуреГлава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о "масштабных" повреждениях энергообъектов по всей стране. Он отметил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах."Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — рассказал министр.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также был частично обесточен Кропивницкий (бывший Кировоград — Ред.), а в Кривом Роге и в Винницкой области сообщалось о повреждении инфраструктурных объектов.Также, как сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, взрывы прогремели и на ДнепроГЭС."О взрывах на ДнепроГЭС. В результате взрывов загорелся машинный зал ДнепроГЭС-2 и ж/д пути для козловых кранов, проложенные на гребне плотины", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Телеграм-канал Baza сообщил, что взрывы — результаты атак на инфраструктуру."Российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, "Искандеров", "Кинжалов", а также ракет X-101", - указывалось в публикации канала.На Украине заявили о возможности масштабного сбоя в работе энергосистемы страны.
https://ukraina.ru/20240321/1054027253.html
https://ukraina.ru/20240321/1054017225.html
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Егор Леев
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Эксклюзив, Хроники, Сергей Шойгу, Петр Порошенко, Верховная Рада, ДнепроГЭС, Азовсталь, Украина, Россия, Су-34

Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта

09:41 22.03.2024 (обновлено: 10:27 22.03.2024)
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России начали массовое производство трёхтонных авиабомб ФАБ-3000. На Украине заявили о поражении энергообъектов по всей стране
О начале производства новых бомб сообщило Минобороны России, рассказывая о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на один из военных заводов.
"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", – отмечалось в публикации.
Кроме того, расширили на заводе и номенклатуру производимых артиллерийских боеприпасов.
"С прошлого года объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием", – сообщило российское оборонное ведомство.
Как заявил в комментарии РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, бомбу будут применять для штурма укрепрайонов.
"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", – рассказал Леонков.
По его словам, возобновлённое производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия.
По словам эксперта, использование этих бомб в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".
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Вчера, 18:00
Ответ на отправку европейских военных. Итоги 21 марта на УкраинеВ Кремле рассказали, как ответят на появление европейских военных на Украине
Леонков указал, что если на трёхтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолёту-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника
"Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", – подчеркнул он.
Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев раскрыл и ряд других деталей по поводу применения ФАБ-3000.
"Новости про ФАБ-3000 вчера очень порадовали, и ожидаемый вариант УМПК для неё очень напрашивается, поэтому верим, ждём, надеемся. И хотя я сам давно твердил, что необходимо наращивание энергетики БЧ, ведь современные технологии строительства требуют большего затрата энергии на разрушение и дробление железобетона, тем не менее не стоит увлекаться и ожидать чудо-оружия. Законы физики никто не отменял, и увеличение вдвое массы бомбы по сравнению с ФАБ-1500 не увеличит вдвое диаметр и глубину воронки. Прирост будет около 25%, но важнее другое – объем зоны дробления, где избыточное давление во фронте ударной волны гораздо больше 1 кг на см2 увеличивается вдвое, и для большинства железобетонных конструкций это за пределом стойкости объекта в целом. Поэтому если от калибра с 500 кг БЧ крупный цех засыпан мусором и только в месте попадания что-то разломано, то для большинства зданий, сооружений 3000 кг будет с избытком. Достаточно одной таблетки. И к тому же размер КВО прилёта с гарантией перекрывается размером зоны безусловного разрушения. Что не добавляет моральной стойкости личному составу украинцев, ожидающих прилёта такого гостинца", – отметил Васильев.
Он также отметил, что сегодня не нужны бомбы тяжелее 3 тонн.
"Поэтому, по большому счету, особо больше и не нужно, 3–4 тонны – это тот оптимум, который может таскать и фронтовая авиация и которых достаточно для 99% современных сооружений из железобетона. А, например, ФАБ-9000 – это единичные цели, для которых ещё и необходимо привлекать носители из стратегов. И для площадей типа промзон, крупных производств выгоднее не одну ФАБ-9000, а 6 штук по 1500 либо 3 по 3000, в зависимости от размера цехов, заглубления подвалов и т. п.", – указал эксперт.
Ричард Марлес Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 13:00
Австралия и коалиция, предотвращение теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 мартаАвстралия присоединилась к коалиции дронов. В Белгородской области задержали готовившего теракт сторонника РДК*. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Автор популярного телеграм-канала Fighterbomber, посвящённого военной авиации, рассказал, с каких самолётов могут сбрасывать ФАБ-3000.
"Походу украинцам надо готовится к УМПК ФАБ-3000. Нести её может официально только Ту-22М3. Но он не умеет в УМПК. Не, ну как не умеет. Никто не умел ещё вчера. Су-34 официально ФАБ-3000 не возит. Но чисто технически он возит ПТБ-3000 или ФАБ-1500-2700 в количестве 3 штук, то есть если прям очень надо будет..." – отметил он.
Обратили внимание на новые бомбы и на Украине.
"Шойгу заявил, что в РФ налажено производство 3-тонных бомб ФАБ-3000. Цех, в котором они производятся в Нижегородской области, показал российский телеканал. Пока не совсем ясно, какие самолёты будут их носителями. Вряд ли для их сброса будут рисковать ракетоносцами Ту-22М3. Но зачем-то они же их делают..." – написал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Тем временем в Верховной раде ведутся ожесточённые споры по поводу укреплений.
"Ни вчера, ни сегодня вопрос создания ВСК по фортификационным сооружениям не появился. Парламент должен осознавать свою миссию: ежедневный труд, выполнение конституционных функций, формирование контроля над деятельностью правительства, принятие законов, формирование бюджета. И все это должно быть посвящено исключительно одному делу – обороне государства и усилению армии. А когда вместо решения проблем Верховная Рада занимается очковтирательством, а депутатов используют как "потёмкинские села" для вывоза на один образцовый опорный пункт - это категорически неприемлемо!" - заявил во время выступления в Верховной Раде 21 марта пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко.
Он заявил, что в ВСУ очень хорошо знают ситуацию с укреплениями.
"Кстати, и войско очень хорошо знает ситуацию с фортификационными сооружениями, потому что им некуда отойти на вторую линию обороны. Так было в Авдеевке, когда наши воины отошли в чистое поле и получили предложение лопатами копать себе окопы. Я убеждён, что воин должен воевать, а мы с вами – обеспечить фортификационные сооружения. И здесь уже нельзя кивать на партнёров, мол денег не дали, оружие не дали. Это наша с вами задача. Знают об этом и на запорожском участке фронта, где воины роют себе норы против российских FPV-дронов", - подчеркнул Порошенко, выступая в парламенте.
Он призвал создать комиссию по поводу фортификационных сооружений, а также проголосовать за соответствующий нормативно-правовой акт.
Киев последствия работы ПВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 09:52
Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 мартаВоенкоры рассказали о боях в Белгородском приграничье, СМИ сообщают о появившихся там наёмниках из Румынии. В столице Украины прогремели взрывы
Удар по инфраструктуре
Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о "масштабных" повреждениях энергообъектов по всей стране. Он отметил, что были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.
"Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", — рассказал министр.
Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Запорожье, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также был частично обесточен Кропивницкий (бывший Кировоград — Ред.), а в Кривом Роге и в Винницкой области сообщалось о повреждении инфраструктурных объектов.
Также, как сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов; сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, взрывы прогремели и на ДнепроГЭС.
"О взрывах на ДнепроГЭС. В результате взрывов загорелся машинный зал ДнепроГЭС-2 и ж/д пути для козловых кранов, проложенные на гребне плотины", - написал Рогов в своём телеграм-канале.
Телеграм-канал Baza сообщил, что взрывы — результаты атак на инфраструктуру.
"Российские военнослужащие провели массированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. По предварительной информации, удары наносились по целям в Харьковской, Винницкой, Сумской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным военкоров, удары наносились с помощью беспилотников, "Искандеров", "Кинжалов", а также ракет X-101", - указывалось в публикации канала.
На Украине заявили о возможности масштабного сбоя в работе энергосистемы страны.
 
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Заголовок открываемого материала
10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутом
09:41Пугающая ФАБ-3000, удар по инфраструктуре. Главное на Украине на утро 22 марта
07:29"Ястребы" требуют крови молодых украинцев. Что обсуждают на Киевском форуме безопасности
07:06Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?
06:43Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступлении
06:14"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают
05:49"Украина подлежит переучреждению". Украинские эксперты о ближайшем будущем страны
05:41Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке
05:22Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы
05:20"Их переоденут в форму ВСУ": политолог раскрыл, под какой "маской" войска НАТО могут зайти на Украину
05:10"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО
05:03У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают Россию
05:00Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км
04:50"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину
04:40Эксперт о том, почему ВС РФ нужно защитить русских в Приднестровье и заняться Одессой раньше французов
04:30Сначала Харьков и Запорожье: политолог о том, почему санитарную зону нужно делать до Винницы и Житомира
04:20"Русофобская истерика": политолог объяснил, чем пугают Европу, чтобы она решилась на войну с Россией
04:10Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии
04:00Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино
03:50Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском
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