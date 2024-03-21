Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО
Украинской армии необходимо не столько оружие и военная техника, сколько дополнительная мобилизация. Такого мнения придерживается глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, о чём заявил на Киевском форуме по безопасности в четверг, 21 марта
"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Bloomberg сообщал, что украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше.
Напомним, 21 марта председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо". С ним успел встретится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который попросил снабдить ВСУ летальным оружием.
17 марта, 08:00Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТОНАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.