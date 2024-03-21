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Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО

Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО - 21.03.2024 Украина.ру

Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО

Украинской армии необходимо не столько оружие и военная техника, сколько дополнительная мобилизация. Такого мнения придерживается глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, о чём заявил на Киевском форуме по безопасности в четверг, 21 марта

2024-03-21T17:50

2024-03-21T17:50

2024-03-21T17:50

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Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Bloomberg сообщал, что украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше. Напомним, 21 марта председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо". С ним успел встретится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который попросил снабдить ВСУ летальным оружием.

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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новости, украина, нато, вооруженные силы украины, украинская армия, дмитрий кулеба, денис шмыгаль, всу, сво, мобилизация