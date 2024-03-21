Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО - 21.03.2024 Украина.ру
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Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО
Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО - 21.03.2024 Украина.ру
Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО
Украинской армии необходимо не столько оружие и военная техника, сколько дополнительная мобилизация. Такого мнения придерживается глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, о чём заявил на Киевском форуме по безопасности в четверг, 21 марта
2024-03-21T17:50
2024-03-21T17:50
новости
украина
нато
вооруженные силы украины
украинская армия
дмитрий кулеба
денис шмыгаль
всу
сво
мобилизация
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Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Bloomberg сообщал, что украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше. Напомним, 21 марта председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо". С ним успел встретится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который попросил снабдить ВСУ летальным оружием.
https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, нато, вооруженные силы украины, украинская армия, дмитрий кулеба, денис шмыгаль, всу, сво, мобилизация
Новости, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Дмитрий Кулеба, Денис Шмыгаль, ВСУ, СВО, мобилизация

Украине нужно провести дополнительную мобилизацию, настаивают в НАТО

17:50 21.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Украинской армии необходимо не столько оружие и военная техника, сколько дополнительная мобилизация. Такого мнения придерживается глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, о чём заявил на Киевском форуме по безопасности в четверг, 21 марта
"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – приводит его слова телеграм-канал "Политика страны".
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Bloomberg сообщал, что украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше.
Напомним, 21 марта председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо". С ним успел встретится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который попросил снабдить ВСУ летальным оружием.
Владимир Козин интервью
17 марта, 08:00
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТОНАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
НовостиУкраинаНАТОВооруженные силы Украиныукраинская армияДмитрий КулебаДенис ШмыгальВСУСВОмобилизация
 
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