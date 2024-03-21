Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн - 21.03.2024 Украина.ру
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Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн
Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн - 21.03.2024 Украина.ру
Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн
В Харьковской области разоблачили строительную компанию, которая занималась возведением укреплений в регионе и намеревалась украсть более 20 миллионов гривен. Об этом 21 марта сообщили в украинском Бюро экономической безопасности
2024-03-21T20:31
2024-03-21T20:31
новости
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
коррупция
всу
укрепления
сво
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"Детективы бюро экономической безопасности Украины (...) разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", – сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что данная строительная компания уже не впервые становится победителем тендерных торгов, проведённых Харьковской областной администрацией. Всего на постройку фортификационных сооружений ей было выделено из бюджета более 240 миллионов гривен. При этом, более 20 миллионов гривен было переведено на счета физических лиц. Схему намеревались провернуть через администратора заведения питания, которая не имеет отношения к строительству. Посредник после получения средств пытался перечислить их на счёт компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров". Сейчас исходящие платежи по счетам физлица предпринимателя остановлены, а средства в размере 20 миллионов гривен заблокированы. Досудебное расследование продолжается, заключили в Бюро. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия страны в состоянии возвести фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров на линии фронта. Украина.ру разбиралась получится ли у ВСУ построить устойчивую линию обороны в зоне СВО.
https://ukraina.ru/20240203/1052989014.html
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новости, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, коррупция, всу, укрепления, сво
Новости, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, коррупция, ВСУ, укрепления, СВО

Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн

20:31 21.03.2024
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP / Bernat Armangue
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В Харьковской области разоблачили строительную компанию, которая занималась возведением укреплений в регионе и намеревалась украсть более 20 миллионов гривен. Об этом 21 марта сообщили в украинском Бюро экономической безопасности
"Детективы бюро экономической безопасности Украины (...) разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что данная строительная компания уже не впервые становится победителем тендерных торгов, проведённых Харьковской областной администрацией. Всего на постройку фортификационных сооружений ей было выделено из бюджета более 240 миллионов гривен. При этом, более 20 миллионов гривен было переведено на счета физических лиц.
Схему намеревались провернуть через администратора заведения питания, которая не имеет отношения к строительству. Посредник после получения средств пытался перечислить их на счёт компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров".
Сейчас исходящие платежи по счетам физлица предпринимателя остановлены, а средства в размере 20 миллионов гривен заблокированы. Досудебное расследование продолжается, заключили в Бюро.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия страны в состоянии возвести фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров на линии фронта. Украина.ру разбиралась получится ли у ВСУ построить устойчивую линию обороны в зоне СВО.
3 февраля, 04:30
"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУЕдинственный способ прекратить обстрелы Донецка и других российских городов - это уничтожить ВСУ, желательно на всю глубину их боевого построения до польской границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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Заголовок открываемого материала
21:02Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь
20:31Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн
20:01Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24
19:44Орбан поздравил Путина с победой на выборах
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