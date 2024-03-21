Украинские строители при возведении укреплений намеревались украсть более 20 млн грн
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
© AP / Bernat Armangue
В Харьковской области разоблачили строительную компанию, которая занималась возведением укреплений в регионе и намеревалась украсть более 20 миллионов гривен. Об этом 21 марта сообщили в украинском Бюро экономической безопасности
"Детективы бюро экономической безопасности Украины (...) разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что данная строительная компания уже не впервые становится победителем тендерных торгов, проведённых Харьковской областной администрацией. Всего на постройку фортификационных сооружений ей было выделено из бюджета более 240 миллионов гривен. При этом, более 20 миллионов гривен было переведено на счета физических лиц.
Схему намеревались провернуть через администратора заведения питания, которая не имеет отношения к строительству. Посредник после получения средств пытался перечислить их на счёт компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров".
Сейчас исходящие платежи по счетам физлица предпринимателя остановлены, а средства в размере 20 миллионов гривен заблокированы. Досудебное расследование продолжается, заключили в Бюро.
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