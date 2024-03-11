https://ukraina.ru/20240311/1053821071.html

Зеленский рассчитывает, что ВСУ удастся возвести 2 тысячи км фортификаций

Зеленский рассчитывает, что ВСУ удастся возвести 2 тысячи км фортификаций - 11.03.2024 Украина.ру

Зеленский рассчитывает, что ВСУ удастся возвести 2 тысячи км фортификаций

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что армия страны в состоянии возвести фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров на линии фронта. Тему укрепления обороны ВСУ глава киевского режима обсудил 11 марта на заседании Ставки

2024-03-11T17:20

2024-03-11T17:20

2024-03-11T17:20

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украина

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купянск

авдеевка

сво

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Кроме обороны, президент обсудил с командованием ВСУ ситуацию на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях, операциях морской пехоты украинской армии. Выводов по этой теме Зеленский публично не сделал. Ранее западное издание NYT сообщало, что к западу от Авдеевки у Украины "удивительно слабая" линия обороны. До этого украинские эксперты заявляли, что Киев сильно опоздал с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений.

https://ukraina.ru/20240309/1053765680.html

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новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, купянск, авдеевка, сво