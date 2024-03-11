Зеленский рассчитывает, что ВСУ удастся возвести 2 тысячи км фортификаций
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что армия страны в состоянии возвести фортификационные сооружения в три полосы длинной две тысячи километров на линии фронта. Тему укрепления обороны ВСУ глава киевского режима обсудил 11 марта на заседании Ставки
"(Заслушал) отчёт премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров – масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", – написал Зеленский в телеграм-канале.
Кроме обороны, президент обсудил с командованием ВСУ ситуацию на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Южном направлениях, операциях морской пехоты украинской армии. Выводов по этой теме Зеленский публично не сделал.
Ранее западное издание NYT сообщало, что к западу от Авдеевки у Украины "удивительно слабая" линия обороны.
До этого украинские эксперты заявляли, что Киев сильно опоздал с решением о масштабном строительстве оборонительных укреплений.
9 марта, 06:00"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в оборонеУкраинская армия перебрасывает резервы с одних участков фронта на другие, надеясь таким образом сдержать наступление российских войск, а в итоге открывает военнослужащим РФ простор для дальнейших успешных маневров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев