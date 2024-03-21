Украина очень скоро падёт, допустил Макрон
18:45 21.03.2024 (обновлено: 18:46 21.03.2024)
Макрон и Зеленский
В частной беседе "за блюдом из морепродуктов" в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что в ближайшее время Украину ждёт поражение. Его слова приводит газета Politico, ссылаясь на участников встречи
"Украина может пасть очень скоро", – сказал Макрон.
Также французский лидер отметил, что сегодня мобилизация проходит не так интенсивно, как разговоры о ней. Макрон призвал к изменению ситуации, заявив, что теперь необходимо "реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация".
По словам двух других гостей Елисейского дворца, президент также призвал лучше защищать репутацию депутатов Европарламента перед предложениями в апреле, “которые показывают, что мы находимся на пороге истории”.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку солдат своей страны для участия в боевых действиях на Украине. Сообщалось, что политика лидера не отражает мнение французов. Слова Макрона также неоднозначно восприняли в европейских столицах, почти все союзники Киева отрицательно ответили на вопросы журналистов об отправке своих солдат на Украину. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что "ЕС не будет умирать за Донбасс".
08:11Макрон – слишком эмоциональный, чтобы быть умнымОбычно войны начинают люди эмоциональные, амбициозные и обидчивые. Собственно три перечисленных критерия определяют непрофессионала в политике, военном деле и большинстве профессий. Эмоциональность хороша в искусстве. Эмоциональные люди создают шедевры, в то время, как остальные с трудом (и не всегда) поднимаются над средним ремесленным уровнем.