https://ukraina.ru/20240321/1054027946.html

Украина очень скоро падёт, допустил Макрон

Украина очень скоро падёт, допустил Макрон - 21.03.2024 Украина.ру

Украина очень скоро падёт, допустил Макрон

В частной беседе "за блюдом из морепродуктов" в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что в ближайшее время Украину ждёт поражение. Его слова приводит газета Politico, ссылаясь на участников встречи

2024-03-21T18:45

2024-03-21T18:45

2024-03-21T18:46

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"Украина может пасть очень скоро", – сказал Макрон. Также французский лидер отметил, что сегодня мобилизация проходит не так интенсивно, как разговоры о ней. Макрон призвал к изменению ситуации, заявив, что теперь необходимо "реальное восстановление войск, гораздо большая мобилизация". По словам двух других гостей Елисейского дворца, президент также призвал лучше защищать репутацию депутатов Европарламента перед предложениями в апреле, “которые показывают, что мы находимся на пороге истории”. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку солдат своей страны для участия в боевых действиях на Украине. Сообщалось, что политика лидера не отражает мнение французов. Слова Макрона также неоднозначно восприняли в европейских столицах, почти все союзники Киева отрицательно ответили на вопросы журналистов об отправке своих солдат на Украину. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что "ЕС не будет умирать за Донбасс".

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новости, украина, франция, эммануэль макрон, жозеп боррель, ес, сво, всу