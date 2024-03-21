https://ukraina.ru/20240321/1054023241.html

Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс

Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс - 21.03.2024 Украина.ру

Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о невозможности вступления ЕС в прямую борьбу с РФ за Донбасс

2024-03-21T17:03

2024-03-21T17:03

2024-03-21T17:39

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Комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, дословно Боррель сказал, что "не стоит пугать людей тем, что война с Россией неизбежна", а также предупредил "Евросоюз не будет умирать за Донбасс". "Потому что мёртвые не умирают дважды", – прокомментировала слова представителя ЕС Захарова. Ранее издание Украина.ру объясняло, почему и зачем французский лидер Эммануэль Макрон сделал громкое заявление об отправке иностранных солдат на Украину.

https://ukraina.ru/20240321/1054009969.html

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новости, россия, донбасс, мария захарова, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ес, эммануэль макрон, франция, сво