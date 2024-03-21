https://ukraina.ru/20240321/1054023241.html
Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс
Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс - 21.03.2024 Украина.ру
Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о невозможности вступления ЕС в прямую борьбу с РФ за Донбасс
2024-03-21T17:03
2024-03-21T17:03
2024-03-21T17:39
новости
россия
донбасс
мария захарова
жозеп боррель
вооруженные силы украины
ес
эммануэль макрон
франция
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
Комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, дословно Боррель сказал, что "не стоит пугать людей тем, что война с Россией неизбежна", а также предупредил "Евросоюз не будет умирать за Донбасс". "Потому что мёртвые не умирают дважды", – прокомментировала слова представителя ЕС Захарова. Ранее издание Украина.ру объясняло, почему и зачем французский лидер Эммануэль Макрон сделал громкое заявление об отправке иностранных солдат на Украину.
https://ukraina.ru/20240321/1054009969.html
россия
донбасс
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, мария захарова, жозеп боррель, вооруженные силы украины, ес, эммануэль макрон, франция, сво
Новости, Россия, Донбасс, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, ЕС, Эммануэль Макрон, Франция, СВО
Мёртвые уже не погибнут: в МИД РФ ответили на слова представителя ЕС о борьбе за Донбасс
17:03 21.03.2024 (обновлено: 17:39 21.03.2024)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о невозможности вступления ЕС в прямую борьбу с РФ за Донбасс