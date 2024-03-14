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Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль

Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль - 14.03.2024 Украина.ру

Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль

Председатель комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудил с общественным деятелем, внуком президента Пятой Французской республики Пьером де Голлем отношения Москвы и Парижа, а также политику нынешнего руководства Франции, сообщила пресс-служба партии

2024-03-14T08:38

2024-03-14T08:38

2024-03-14T08:38

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Де Голль отметил, что его семья всегда считала безумием вступать в конфликт с Россией.Он выразил сожаление в связи с тем, что Франция превратилась во врага для России, в некотором ключе воинственно настроена в ее отношении.Де Голль подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон и его политика не отражает мнение всех французов.Также он отметил, что защита фундаментальных ценностей страны, которая "имеет отношения к большей части населения мира", быстро развивается, в том числе благодаря активному участию в международных организациях, консолидации на площадках таких организаций, как БРИКС. Де Голль выразил надежду, что Франция вступит в БРИКС.Кроме того, он подтвердил, что на территории Украины уже давно находятся польские, французские, американские и британские войска, при этом никто из них не носит собственную форму. О нахождении подразделений свидетельствует многое, в том числе и перехваченный разговор высокопоставленных военнослужащих армии Германии, добавил он.Также Пьер де Голль сообщил, что имеет большой опыт работы в качестве наблюдателя на выборах и приехал убедиться в легитимности проведения президентской кампании в России.

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новости, франция, россия, европа, эммануэль макрон, брикс, лдпр, госдума, слуцкий