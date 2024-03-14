Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль - 14.03.2024 Украина.ру
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Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль
Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль - 14.03.2024 Украина.ру
Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль
Председатель комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудил с общественным деятелем, внуком президента Пятой Французской республики Пьером де Голлем отношения Москвы и Парижа, а также политику нынешнего руководства Франции, сообщила пресс-служба партии
2024-03-14T08:38
2024-03-14T08:38
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Де Голль отметил, что его семья всегда считала безумием вступать в конфликт с Россией.Он выразил сожаление в связи с тем, что Франция превратилась во врага для России, в некотором ключе воинственно настроена в ее отношении.Де Голль подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон и его политика не отражает мнение всех французов.Также он отметил, что защита фундаментальных ценностей страны, которая "имеет отношения к большей части населения мира", быстро развивается, в том числе благодаря активному участию в международных организациях, консолидации на площадках таких организаций, как БРИКС. Де Голль выразил надежду, что Франция вступит в БРИКС.Кроме того, он подтвердил, что на территории Украины уже давно находятся польские, французские, американские и британские войска, при этом никто из них не носит собственную форму. О нахождении подразделений свидетельствует многое, в том числе и перехваченный разговор высокопоставленных военнослужащих армии Германии, добавил он.Также Пьер де Голль сообщил, что имеет большой опыт работы в качестве наблюдателя на выборах и приехал убедиться в легитимности проведения президентской кампании в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, россия, европа, эммануэль макрон, брикс, лдпр, госдума, слуцкий
Новости, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, БРИКС, ЛДПР, Госдума, Слуцкий

Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль

08:38 14.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудил с общественным деятелем, внуком президента Пятой Французской республики Пьером де Голлем отношения Москвы и Парижа, а также политику нынешнего руководства Франции, сообщила пресс-служба партии
Де Голль отметил, что его семья всегда считала безумием вступать в конфликт с Россией.
Он выразил сожаление в связи с тем, что Франция превратилась во врага для России, в некотором ключе воинственно настроена в ее отношении.
Де Голль подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон и его политика не отражает мнение всех французов.
"Это не наша война, и в этом убежден как народ Франции, так и все народы Европы… Они привыкли врать как французскому населению, так и населению во всей Европе. И как показывают опросы и результаты выборов, эти обстоятельства, это достойное сожаления поведение, эта непоследовательность, к сожалению, могут привести нас к гораздо большей опасности, а именно к Третьей мировой войне. Сейчас этот риск как никогда высок", - сказал де Голль.
Также он отметил, что защита фундаментальных ценностей страны, которая "имеет отношения к большей части населения мира", быстро развивается, в том числе благодаря активному участию в международных организациях, консолидации на площадках таких организаций, как БРИКС. Де Голль выразил надежду, что Франция вступит в БРИКС.
Кроме того, он подтвердил, что на территории Украины уже давно находятся польские, французские, американские и британские войска, при этом никто из них не носит собственную форму. О нахождении подразделений свидетельствует многое, в том числе и перехваченный разговор высокопоставленных военнослужащих армии Германии, добавил он.
Также Пьер де Голль сообщил, что имеет большой опыт работы в качестве наблюдателя на выборах и приехал убедиться в легитимности проведения президентской кампании в России.
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 04:45
Политолог раскрыл, почему Франция угрожает ввести войска на Украину после прорыва ВС РФ к Киеву и ОдессеВоеннослужащие НАТО давно воюют на Украине, но Макрон призывает увеличить их число. Нужно обратить внимание на важные аспекты, для чего он делает такие заявления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
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