Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром
16:39 21.03.2024 (обновлено: 16:51 21.03.2024)
Кулеба НАТО
В четверг, 21 марта, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой спикер Банковой просил у большего участия альянса в боевых действиях, а именно – летальное оружие для ВСУ
"Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок на Украине, развертыванию ремонтных баз на Украине", – сообщила пресс-служба украинского министерства.
Кроме этого, Кулеба отметил значение продолжения поддержки Украины, а именно, предоставления ВСУ критически важных видов вооружений и военной техники. Стороны обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Киева с союзниками.
Сегодня председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо".
Ранее сообщалось, что Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок.
В начале года глава комитета НАТО Бауэр призывал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
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