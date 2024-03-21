https://ukraina.ru/20240321/1054022831.html

Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром

Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром - 21.03.2024 Украина.ру

Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром

В четверг, 21 марта, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой спикер Банковой просил у большего участия альянса в боевых действиях, а именно – летальное оружие для ВСУ

2024-03-21T16:39

2024-03-21T16:39

2024-03-21T16:51

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Кроме этого, Кулеба отметил значение продолжения поддержки Украины, а именно, предоставления ВСУ критически важных видов вооружений и военной техники. Стороны обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Киева с союзниками. Сегодня председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо". Ранее сообщалось, что Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок. В начале года глава комитета НАТО Бауэр призывал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

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новости, украина, дмитрий кулеба, киев, нато, вооруженные силы украины, мид, сво