Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром - 21.03.2024 Украина.ру
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Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром
Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром - 21.03.2024 Украина.ру
Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром
В четверг, 21 марта, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой спикер Банковой просил у большего участия альянса в боевых действиях, а именно – летальное оружие для ВСУ
2024-03-21T16:39
2024-03-21T16:51
новости
украина
дмитрий кулеба
киев
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Кроме этого, Кулеба отметил значение продолжения поддержки Украины, а именно, предоставления ВСУ критически важных видов вооружений и военной техники. Стороны обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Киева с союзниками. Сегодня председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо". Ранее сообщалось, что Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок. В начале года глава комитета НАТО Бауэр призывал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дмитрий кулеба, киев, нато, вооруженные силы украины, мид, сво
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, МИД, СВО

Впервые с 2022. На Украину прибыла делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром

16:39 21.03.2024 (обновлено: 16:51 21.03.2024)
 
Кулеба НАТО
Кулеба НАТО
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В четверг, 21 марта, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл встречу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, в ходе которой спикер Банковой просил у большего участия альянса в боевых действиях, а именно – летальное оружие для ВСУ

"Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок на Украине, развертыванию ремонтных баз на Украине", – сообщила пресс-служба украинского министерства.

Кроме этого, Кулеба отметил значение продолжения поддержки Украины, а именно, предоставления ВСУ критически важных видов вооружений и военной техники. Стороны обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Киева с союзниками.
Сегодня председатель Военного комитета с делегацией НАТО впервые с 2022 года приехали на Украину. Сам Роб Бауэр объяснил этот визит тем, что "альянс и Украина стали ближе, чем когда-либо".
Ранее сообщалось, что Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок.
В начале года глава комитета НАТО Бауэр призывал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
18 марта, 12:29
О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - АгеевДиректор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему могут привести действия ЕС по передаче Украине замороженных активов РФ, а также допустил, что может скрываться за учебными манёврами НАТО
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаКиевНАТОВооруженные силы УкраиныМИДСВО
 
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