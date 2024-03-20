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ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль

ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль - 20.03.2024 Украина.ру

ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль

Украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше. Об этом в среду, 20 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт Bloomberg

2024-03-20T22:55

2024-03-20T22:55

2024-03-20T22:55

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Кроме этого, Шмыгаль надеется на то, что заблокированные Конгрессом средства США для Украины, будут одобрены в текущем месяце. Ранее и в министерстве обороны Украины заявляли, что полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону. Пока официальные лица Украины утверждают, что войскам хватает солдат, в стране продолжается насильственный отлов военнообязанных. Сегодня в сети появилось видео мобилизации строителей в Тернополе. Как утоняется, сотрудники военкомата забрались на недострой и на крыше здания стали выписывать повестки рабочим.

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новости, украина, сша, киев, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, мобилизация, сво