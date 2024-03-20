ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль - 20.03.2024 Украина.ру
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ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль
ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль - 20.03.2024 Украина.ру
ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль
Украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше. Об этом в среду, 20 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт Bloomberg
2024-03-20T22:55
2024-03-20T22:55
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денис шмыгаль
вооруженные силы украины
мобилизация
сво
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Кроме этого, Шмыгаль надеется на то, что заблокированные Конгрессом средства США для Украины, будут одобрены в текущем месяце. Ранее и в министерстве обороны Украины заявляли, что полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону. Пока официальные лица Украины утверждают, что войскам хватает солдат, в стране продолжается насильственный отлов военнообязанных. Сегодня в сети появилось видео мобилизации строителей в Тернополе. Как утоняется, сотрудники военкомата забрались на недострой и на крыше здания стали выписывать повестки рабочим.
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новости, украина, сша, киев, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, мобилизация, сво
Новости, Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, мобилизация, СВО

ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль

22:55 20.03.2024
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Украинские войска не нуждаются в 500 тысячах новобранцев, объём набора в ВСУ может быть меньше. Об этом в среду, 20 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт Bloomberg
"Премьер–министр Украины заявил, что (...) объём набора новых военнослужащих для линии фронта может быть меньше полумиллиона, которые первоначально были предоставлены военными", – говорится в статье.
Кроме этого, Шмыгаль надеется на то, что заблокированные Конгрессом средства США для Украины, будут одобрены в текущем месяце.
Ранее и в министерстве обороны Украины заявляли, что полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону.
Пока официальные лица Украины утверждают, что войскам хватает солдат, в стране продолжается насильственный отлов военнообязанных. Сегодня в сети появилось видео мобилизации строителей в Тернополе. Как утоняется, сотрудники военкомата забрались на недострой и на крыше здания стали выписывать повестки рабочим.
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Вчера, 14:35
"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на УкраинеС визитом в Киев приехал американский сенатор Линдси Грэм. Он призвал украинских руководителей государства срочно принять закон о мобилизации, а также омолодить воинский состав ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
22:55ВСУ не нуждаются в 500 тысячах новобранцах – Шмыгаль
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