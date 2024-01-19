https://ukraina.ru/20240119/1052781558.html

Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет - 19.01.2024 Украина.ру

Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Гражданские лица должны готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, цитируют журналисты издания The Telegraph главу военного комитета НАТО Роба Бауэра

2024-01-19T10:47

2024-01-19T10:47

2024-01-19T10:47

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Вооруженные силы стран НАТО готовятся к началу войны, заявил Бауэр. Гражданские лица также должны быть готовы к конфликту, который "потребует кардинальных изменений в их жизни".Европейцы должны понимать, что жизнь в мире "это не само собой разумеющееся", добавил он. "И именно поэтому мы (НАТО. – Ред.) готовимся к конфликту с Россией", - пояснил Бауэр.Глава Минобороны Германии Борис Писториус привел слова неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет.В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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