https://ukraina.ru/20240119/1052781558.html
Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет - 19.01.2024 Украина.ру
Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
Гражданские лица должны готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, цитируют журналисты издания The Telegraph главу военного комитета НАТО Роба Бауэра
2024-01-19T10:47
2024-01-19T10:47
2024-01-19T10:47
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Вооруженные силы стран НАТО готовятся к началу войны, заявил Бауэр. Гражданские лица также должны быть готовы к конфликту, который "потребует кардинальных изменений в их жизни".Европейцы должны понимать, что жизнь в мире "это не само собой разумеющееся", добавил он. "И именно поэтому мы (НАТО. – Ред.) готовимся к конфликту с Россией", - пояснил Бауэр.Глава Минобороны Германии Борис Писториус привел слова неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет.В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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новости, европа, зарубежье, нато, россия, украина, конфликт
Новости, Европа, Зарубежье, НАТО, Россия, Украина, конфликт
Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
Гражданские лица должны готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, цитируют журналисты издания The Telegraph главу военного комитета НАТО Роба Бауэра
Вооруженные силы стран НАТО готовятся к началу войны, заявил Бауэр. Гражданские лица также должны быть готовы к конфликту, который "потребует кардинальных изменений в их жизни".
"В случае начала войны потребуется мобилизовать большое количество гражданских лиц, и правительства должны внедрить системы для управления этим процессом", - заявил Бауэр журналистам после встречи глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе.
Европейцы должны понимать, что жизнь в мире "это не само собой разумеющееся", добавил он. "И именно поэтому мы (НАТО. – Ред.) готовимся к конфликту с Россией", - пояснил Бауэр.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус привел слова неких экспертов, которые предполагают столкновение России со страной НАТО в течение пять-восьми лет.
В России неоднократно заявляли, что не представляют угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.