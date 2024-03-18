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Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок
Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок - 18.03.2024 Украина.ру
Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок
Помочь реформировать украинскую систему оборонных закупок и привести её в соответствие с передовой практикой и стандартами НАТО, пообещали в Североатлантическом альянсе. Первый этап такого партнёрства откроет конференция в Люксембурге, которая пройдёт на текущей неделе, следует из опубликованного заявления НАТО
2024-03-18T20:50
2024-03-18T20:50
2024-03-18T20:51
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В НАТО заявили, что улучшение оборонных закупок является главным приоритетом для Киева, а альянс готов оказать помощь в этом процессе, чтобы обеспечить его соответствие передовому опыту союзников. Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать Украине максимальную поддержку на каждом этапе, заверили киевские партнёры. Ранее в МИД РФ рассказали почему Украину до сих пор не позвали в НАТО.
https://ukraina.ru/20240316/1053880523.html
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новости, украина, нато, люксембург, киев, сво, спецоперация
Новости, Украина, НАТО, Люксембург, Киев, СВО, Спецоперация
Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок
20:50 18.03.2024 (обновлено: 20:51 18.03.2024)
Помочь реформировать украинскую систему оборонных закупок и привести её в соответствие с передовой практикой и стандартами НАТО, пообещали в Североатлантическом альянсе. Первый этап такого партнёрства откроет конференция в Люксембурге, которая пройдёт на текущей неделе, следует из опубликованного заявления НАТО