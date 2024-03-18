Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок - 18.03.2024 Украина.ру
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Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок
Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок - 18.03.2024 Украина.ру
Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок
Помочь реформировать украинскую систему оборонных закупок и привести её в соответствие с передовой практикой и стандартами НАТО, пообещали в Североатлантическом альянсе. Первый этап такого партнёрства откроет конференция в Люксембурге, которая пройдёт на текущей неделе, следует из опубликованного заявления НАТО
2024-03-18T20:50
2024-03-18T20:51
новости
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В НАТО заявили, что улучшение оборонных закупок является главным приоритетом для Киева, а альянс готов оказать помощь в этом процессе, чтобы обеспечить его соответствие передовому опыту союзников. Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать Украине максимальную поддержку на каждом этапе, заверили киевские партнёры. Ранее в МИД РФ рассказали почему Украину до сих пор не позвали в НАТО.
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новости, украина, нато, люксембург, киев, сво, спецоперация
Новости, Украина, НАТО, Люксембург, Киев, СВО, Спецоперация

Украина и НАТО начнут масштабную модернизацию оборонных закупок

20:50 18.03.2024 (обновлено: 20:51 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Помочь реформировать украинскую систему оборонных закупок и привести её в соответствие с передовой практикой и стандартами НАТО, пообещали в Североатлантическом альянсе. Первый этап такого партнёрства откроет конференция в Люксембурге, которая пройдёт на текущей неделе, следует из опубликованного заявления НАТО

"На этой неделе в Люксембурге состоится конференция, посвящённая новому этапу партнёрства НАТО с Украиной. Делегаты НАТО и Украины встретятся, чтобы обсудить модернизацию процессов оборонных закупок Украины, чтобы сделать их более быстрыми, устойчивыми и прозрачными", – уточили в союзе.

В НАТО заявили, что улучшение оборонных закупок является главным приоритетом для Киева, а альянс готов оказать помощь в этом процессе, чтобы обеспечить его соответствие передовому опыту союзников.
Вместе с тем, НАТО продолжит оказывать Украине максимальную поддержку на каждом этапе, заверили киевские партнёры.
Ранее в МИД РФ рассказали почему Украину до сих пор не позвали в НАТО.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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