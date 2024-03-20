В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине
Солдатам стран Запада необходимо принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом в ходе подкаста британского издания The Telegraph заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко
Он призвал лидеров, принимающих решения, быть "более смелыми в своих действиях в отношении РФ".
"Думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины", – подчеркнул он.
По его словам, сегодня когда речь идёт об оказании помощи Киеву, в стране обычно слышат от союзников "бла-бла-бла".
Ранее координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ.
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