В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине - 20.03.2024 Украина.ру
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В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине
В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине - 20.03.2024 Украина.ру
В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине
Солдатам стран Запада необходимо принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом в ходе подкаста британского издания The Telegraph заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко
2024-03-20T23:15
2024-03-20T23:15
новости
украина
запад
верховная рада
сво
иностранные наемники
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Он призвал лидеров, принимающих решения, быть "более смелыми в своих действиях в отношении РФ". По его словам, сегодня когда речь идёт об оказании помощи Киеву, в стране обычно слышат от союзников "бла-бла-бла". Ранее координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ. Ряд стран отказались от идеи французского лидера Эммануэля Макрона об отправке солдат стран НАТО на Украину. Такое решение приветствовали власти Литвы, но и там не верят в реализацию плана - нет консенсуса в ЕС
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новости, украина, запад, верховная рада, сво, иностранные наемники
Новости, Украина, Запад, Верховная Рада, СВО, иностранные наемники

В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине

23:15 20.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление В. Зеленского на заседании Рады
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Солдатам стран Запада необходимо принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом в ходе подкаста британского издания The Telegraph заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко
Он призвал лидеров, принимающих решения, быть "более смелыми в своих действиях в отношении РФ".
"Думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины", – подчеркнул он.
По его словам, сегодня когда речь идёт об оказании помощи Киеву, в стране обычно слышат от союзников "бла-бла-бла".
Ранее координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ.
Ряд стран отказались от идеи французского лидера Эммануэля Макрона об отправке солдат стран НАТО на Украину. Такое решение приветствовали власти Литвы, но и там не верят в реализацию плана - нет консенсуса в ЕС
Иностранный легион
Вчера, 17:35
Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила ФранцииФранция готовит отправку своих военных на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Если такое решение будет принято, российская армия во второй раз в истории может столкнуться на поле боя с самым знаменитым подразделением французской армии – Иностранным легионом
 
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