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В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине

В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине - 20.03.2024 Украина.ру

В Раде заявили, что армии Запада должны участвовать в боях на Украине

Солдатам стран Запада необходимо принять участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом в ходе подкаста британского издания The Telegraph заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко

2024-03-20T23:15

2024-03-20T23:15

2024-03-20T23:15

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Он призвал лидеров, принимающих решения, быть "более смелыми в своих действиях в отношении РФ". По его словам, сегодня когда речь идёт об оказании помощи Киеву, в стране обычно слышат от союзников "бла-бла-бла". Ранее координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы никогда не просил о том, чтобы солдаты США воевали на стороне ВСУ. Ряд стран отказались от идеи французского лидера Эммануэля Макрона об отправке солдат стран НАТО на Украину. Такое решение приветствовали власти Литвы, но и там не верят в реализацию плана - нет консенсуса в ЕС

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новости, украина, запад, верховная рада, сво, иностранные наемники