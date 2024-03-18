Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 18 марта заявил, что не верит в возможность согласия Евросоюза по вопросу отправки военных на Украину. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии
До заседания совета глав МИД журналисты спросили Ландсбергиса, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину.
"Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа. Ранее мы доказали, что неспособны достичь согласия по менее чувствительным темам. Поэтому я не верю, что мы можем достичь согласия по подобному вопросу", - ответил Ландсбергис.
На прошлой неделе Ландсбергис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину. Министр указал, что сейчас якобы подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий".
При этом ранее европейские страны, а также США и Канада открестились от идеи Макрона по отправке бойцов Киеву.
13 марта, 13:30Путин объяснил отказ США вводить войска на УкраинуВоеннослужащие западных стран находились на Украине ещё до госпереворота, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости