https://ukraina.ru/20240318/1053942586.html

Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС

Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС - 18.03.2024 Украина.ру

Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 18 марта заявил, что не верит в возможность согласия Евросоюза по вопросу отправки военных на Украину. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии

2024-03-18T12:46

2024-03-18T12:46

2024-03-18T12:46

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До заседания совета глав МИД журналисты спросили Ландсбергиса, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину.На прошлой неделе Ландсбергис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину. Министр указал, что сейчас якобы подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий".При этом ранее европейские страны, а также США и Канада открестились от идеи Макрона по отправке бойцов Киеву.

https://ukraina.ru/20240313/1053858767.html

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войска, новости, украина, киев, литва, ес, мид, еврокомиссия, эммануэль макрон