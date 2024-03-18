Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС - 18.03.2024 Украина.ру
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Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС
Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС - 18.03.2024 Украина.ру
Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 18 марта заявил, что не верит в возможность согласия Евросоюза по вопросу отправки военных на Украину. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии
2024-03-18T12:46
2024-03-18T12:46
войска
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До заседания совета глав МИД журналисты спросили Ландсбергиса, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину.На прошлой неделе Ландсбергис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину. Министр указал, что сейчас якобы подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий".При этом ранее европейские страны, а также США и Канада открестились от идеи Макрона по отправке бойцов Киеву.
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войска, новости, украина, киев, литва, ес, мид, еврокомиссия, эммануэль макрон
войска, Новости, Украина, Киев, Литва, ЕС, МИД, Еврокомиссия, Эммануэль Макрон

Глава МИД Литвы не верит в отправку войск на Украину - нет консенсуса в ЕС

12:46 18.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 18 марта заявил, что не верит в возможность согласия Евросоюза по вопросу отправки военных на Украину. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии
До заседания совета глав МИД журналисты спросили Ландсбергиса, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину.

"Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа. Ранее мы доказали, что неспособны достичь согласия по менее чувствительным темам. Поэтому я не верю, что мы можем достичь согласия по подобному вопросу", - ответил Ландсбергис.

На прошлой неделе Ландсбергис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину. Министр указал, что сейчас якобы подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий".
При этом ранее европейские страны, а также США и Канада открестились от идеи Макрона по отправке бойцов Киеву.
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 13:30
Путин объяснил отказ США вводить войска на УкраинуВоеннослужащие западных стран находились на Украине ещё до госпереворота, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
 
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