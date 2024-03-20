Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою - 20.03.2024 Украина.ру
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Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою
Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою - 20.03.2024 Украина.ру
Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою
Испания передаст украинской армии 20 танков Leopard 2А4, которые пока находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта. Об этом говорится в сообщении испанского портала Infodefensa
2024-03-20T21:20
2024-03-20T21:20
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Речь идёт о военной технике, которая находится в хранилище в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. После того как законсервированные танки выкатят для отправки на Украину, понадобится какое-то время для ремонта машин. Сколько ВСУ будут ждать "Леопардов" не уточняется, однако когда они всё же попадут на Украину, Киев использует танки "наилучшим образом", а не продаст на чёрном рынке, о чём поступали сигналы от международных организаций, уверены в Испании. Танки Leopard уже появлялись в зоне проведения спецоперации и были уничтожены ВС РФ. Сами украинские военные утверждали, что такая техника неэффективна против дронов. Как в России отрывают "хвосты" "Леопардам" в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт.
https://ukraina.ru/20240125/1052885248.html
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новости, вооруженные силы украины, испания, украина, россия, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Вооруженные силы Украины, Испания, Украина, Россия, СВО, военная помощь, военная техника

Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою

21:20 20.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
Читать в
Испания передаст украинской армии 20 танков Leopard 2А4, которые пока находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта. Об этом говорится в сообщении испанского портала Infodefensa
Речь идёт о военной технике, которая находится в хранилище в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. После того как законсервированные танки выкатят для отправки на Украину, понадобится какое-то время для ремонта машин.
"Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья", – сказано в статье.
Сколько ВСУ будут ждать "Леопардов" не уточняется, однако когда они всё же попадут на Украину, Киев использует танки "наилучшим образом", а не продаст на чёрном рынке, о чём поступали сигналы от международных организаций, уверены в Испании.
Танки Leopard уже появлялись в зоне проведения спецоперации и были уничтожены ВС РФ. Сами украинские военные утверждали, что такая техника неэффективна против дронов. Как в России отрывают "хвосты" "Леопардам" в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт.
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 06:15
"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле бояРоссийские бойцы изучают западную бронетехнику, ищут в ней слабые места. Натовские танки очень тяжелые, а новейшая электроника в любой момент может отказать. Поэтому на поле боя будет превосходство у техники с механическим управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
 
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Заголовок открываемого материала
21:20Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою
20:54Украина закрыла список "международных спонсоров войны" – Запад подсказал
20:29В Харькове ликвидированы виновные в обстрелах Белгорода
20:02ВС РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север – Рогов
19:42На Украине декоммунизируют названия ещё более 100 населённых пунктов
19:07Стало известно сколько россиян за рубежом отдали свои голоса за Путина
18:52Киев начнёт получать доходы от активов РФ в июле – источник
18:41США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ
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18:10Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
18:00Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
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