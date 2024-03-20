Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою
Испания передаст украинской армии 20 танков Leopard 2А4, которые пока находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта. Об этом говорится в сообщении испанского портала Infodefensa
Речь идёт о военной технике, которая находится в хранилище в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. После того как законсервированные танки выкатят для отправки на Украину, понадобится какое-то время для ремонта машин.
"Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья", – сказано в статье.
Сколько ВСУ будут ждать "Леопардов" не уточняется, однако когда они всё же попадут на Украину, Киев использует танки "наилучшим образом", а не продаст на чёрном рынке, о чём поступали сигналы от международных организаций, уверены в Испании.
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