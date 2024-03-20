https://ukraina.ru/20240320/1054008330.html

Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою

Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою - 20.03.2024 Украина.ру

Испания пообещала Украине 20 танков Leopard неготовых к бою

Испания передаст украинской армии 20 танков Leopard 2А4, которые пока находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта. Об этом говорится в сообщении испанского портала Infodefensa

2024-03-20T21:20

2024-03-20T21:20

2024-03-20T21:20

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Речь идёт о военной технике, которая находится в хранилище в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. После того как законсервированные танки выкатят для отправки на Украину, понадобится какое-то время для ремонта машин. Сколько ВСУ будут ждать "Леопардов" не уточняется, однако когда они всё же попадут на Украину, Киев использует танки "наилучшим образом", а не продаст на чёрном рынке, о чём поступали сигналы от международных организаций, уверены в Испании. Танки Leopard уже появлялись в зоне проведения спецоперации и были уничтожены ВС РФ. Сами украинские военные утверждали, что такая техника неэффективна против дронов. Как в России отрывают "хвосты" "Леопардам" в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт.

https://ukraina.ru/20240125/1052885248.html

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новости, вооруженные силы украины, испания, украина, россия, сво, военная помощь, военная техника