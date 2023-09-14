https://ukraina.ru/20230914/1049394133.html

Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов

Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов - 14.09.2023 Украина.ру

Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов

Украинские военные пожаловались, что немецкие танки "Леопард" оказались неэффективны против беспилотников. Об это сообщила испанская газета Mundo

2023-09-14T07:26

2023-09-14T07:26

2023-09-14T07:26

танк

беспилотник

новости

военные

украина

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"Даже танки "Леопард" показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться", - сказал изданию украинский военный, представившийся Назаром.Ранее обозреватель Дэвид Экс обращал внимание на то, что у списанных танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем. На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но нуждается в особом уходе и технической поддержке. По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, "находятся в плохом состоянии". Он также указал на "тонкую стальную броню" танков, которая не в состоянии "обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских".Россия выступает против накачивания Киева вооружением со стороны Запада. В Кремле указывали, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230911/1049309608.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танк, беспилотник, новости, военные, украина