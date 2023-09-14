Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов - 14.09.2023 Украина.ру
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Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов
Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов - 14.09.2023 Украина.ру
Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов
Украинские военные пожаловались, что немецкие танки "Леопард" оказались неэффективны против беспилотников. Об это сообщила испанская газета Mundo
2023-09-14T07:26
2023-09-14T07:26
танк
беспилотник
новости
военные
украина
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"Даже танки "Леопард" показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться", - сказал изданию украинский военный, представившийся Назаром.Ранее обозреватель Дэвид Экс обращал внимание на то, что у списанных танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем. На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но нуждается в особом уходе и технической поддержке. По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, "находятся в плохом состоянии". Он также указал на "тонкую стальную броню" танков, которая не в состоянии "обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских".Россия выступает против накачивания Киева вооружением со стороны Запада. В Кремле указывали, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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танк, беспилотник, новости, военные, украина
танк, беспилотник, Новости, военные, Украина

Украинские военные пожаловались на неэффективность танков "Леопард" против дронов

07:26 14.09.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP / Andriy Andriyenko
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Украинские военные пожаловались, что немецкие танки "Леопард" оказались неэффективны против беспилотников. Об это сообщила испанская газета Mundo
"Даже танки "Леопард" показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться", - сказал изданию украинский военный, представившийся Назаром.
Ранее обозреватель Дэвид Экс обращал внимание на то, что у списанных танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем. На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но нуждается в особом уходе и технической поддержке. По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, "находятся в плохом состоянии". Он также указал на "тонкую стальную броню" танков, которая не в состоянии "обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских".
Россия выступает против накачивания Киева вооружением со стороны Запада. В Кремле указывали, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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