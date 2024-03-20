На Украине декоммунизируют названия ещё более 100 населённых пунктов
© Василий СтоякинДнепропетровск. Днепр, Новый и Старый (железнодорожный) мосты, недостроенная гостиница "Парус"
© Василий Стоякин
Бровары, Павлоград, Червоноград, Южное и ещё 109 населённых пунктов Украины переименуют в рамках действующего в стране закона о декоммунизации. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский
Так, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, так как местные власти отказались менять название своего города на Южнэ или Пивденне. Утверждённое название Порт-Аненталь связано с поселением немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.
Административный центр Червоноградского района Львовской области - город Червоноград - переименуют в Шептицкий, в честь митрополита Андрея Шептицкого, который 56 лет провёл в неустанных заботах о собственном величии.
Павлоград, расположенный в Днепропетровской области, станет Матвеевым (хотя в январе этого года власти и община города выступили против переименования).
Синельниково в Днепропетровской области станет Роднопольем.
Окончательное решение по переименованию городов и сёл будут принимать украинские депутаты путём голосования.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске переименуют 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР.
Всего Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населённых пунктов на Украине, которые подпадают под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии".
5 декабря 2023, 14:45Неожиданное скрытое сопротивление. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификацииБольшинству населения Запада, как, впрочем, и России, Украина представляется монолитным государством, стоящим на позициях "декоммунизации" и "деколонизации", хотя реально под этими терминами скрывается война с русским языком, историей и культурой. То есть со всем русским. Но это не так, монолитность — это химера украинской пропаганды