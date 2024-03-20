https://ukraina.ru/20240320/1053998319.html

Скептис по мирному саммиту без РФ, урок для ЕС, беспошлинный импорт. Главное на Украине на 13:00 20 марта

Скептис по мирному саммиту без РФ, урок для ЕС, беспошлинный импорт. Главное на Украине на 13:00 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру

Скептис по мирному саммиту без РФ, урок для ЕС, беспошлинный импорт. Главное на Украине на 13:00 20 марта

Украина.ру, 20.03.2024

2024-03-20T13:00

2024-03-20T13:00

2024-03-20T13:01

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Власти Индии сомневаются в эффективности мирного саммита по Украине без участия России. Медведев считает, что возможная отправка французских военных на Украину станет хорошим уроком для европейцев и гильотиной для руководства Франции. ЕС и Европарламент согласовали предложение о продлении беспошлинного импорта товаров с УкраиныВласти Индии сомневаются в эффективности проведения мирного саммита по Украине без участия России, передает агентство Блумберг."Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным", - указали источники агентства.Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, ожидается участие более 100 стран. По его словам, Киев хотел бы, чтобы "все страны мира" приняли в ней участие.Издание South China Morning Post писало, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит, который без участия Москвы станет похожим на "потёмкинскую деревню". Издание отмечало, что ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без участия России не видится реальным.Позднее Politico предупреждало, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине, если на них не будет присутствовать Россия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что РФ не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.В среду президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили международную повестку, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины.Отмечается, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе."Владимир Путин в свою очередь пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов", - добавляется в материале.Французы на УкраинеЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в среду отреагировал на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных.При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.Медведев считает, что возможная отправка французских военных на Украину для руководства Франции будет равносильна гильотине - собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в Европе это станет хорошим уроком.В своем телеграм-канале он отметил, что "было бы неплохо", чтобы французы "отправили пару полков в Бандерляндию" - тогда "вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей".Он также заверил, что если Франция отправит свои войска на Украину, их уничтожение будет приоритетной и славной задачей ВС РФ.Медведев считает, что французских военных будет трудно спрятать на Украине, поэтому их будет несложно уничтожить, а скрыть массовую гибель французских профессиональных военнослужащих будет невозможно."Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил", - написал Медведев.Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс напомнил, что французские войска не раз в истории приходили к границам России, но каждый раз "драпали", а военные походы заканчивались трагедией для их правителей."Если бы (президент Франции Эммануэль) Макрон любил свою страну и народ, то еще в школе бы в свое время не дурака валял, а очень пристально изучал бы историю Франции и знал бы, чем закончились военные походы французской армии на Россию и сколько покоится французов на кладбище в Севастополе после Крымской войны", - сказал Фикс.По его словам, нынешнему французскому лидеру также следует вспомнить, как Наполеон "драпал" из Москвы и как русский император Александр I триумфально вступил в Париж, а также как более ста лет назад французский контингент бежал из Одессы после интервенции на юге России."Макрону следует проанализировать и исходя из исторического опыта понять, чем закончится для Франции и лично для него новая авантюра с направлением военного контингента на Украину и сколько еще будет кладбищ с французскими солдатами. Все походы французов к границам России заканчивались трагедией для правителей Франции", - подчеркнул Фикс.По его мнению, Макрона ждет проклятие своего же народа, если он втянет Францию в войну с Россией."У Макрона еще есть время одуматься, а не войти в историю как бездарный ученик, который принес беду и трагедию французскому народу", - сказал политик.Как считает политолог, кандидат исторических наук Эльвина Сеитова, Макрон не соизмеряет политические риски, готовя к отправке на Украину военный контингент."Макрон готов на эскалацию. Несмотря на то, что его инициатива была встречена резко против в странах НАТО, он все-таки готов пожертвовать французами ради еще одной мнимой возможности "победить Россию на поле боя". Там, где не справилось французское оружие, должны, видимо, справиться наследники Наполнена. В своей оголтелой ненависти к нашей стране Макрон потерял ощущение действительности и не соразмеряет политические риски. Совершенно понятно, что судьба уготовит печальную участь "французскому легиону", - сказала Сеитова.Макрону и другим европолитикам следует прежде ответить для себя на вопросы - как объяснить эти жертвы своему народу и ради чего пролилась кровь жителей "райского сада Борреля". По мнению политолога, это "очень плохая история для них всех".Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду возможную отправку французских военных на Украину, заявил, что Китай искренне надеется на то, что все будут способствовать деэскалации и созданию эффективной структуры безопасности в Европе.Лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь способствуют эскалации."Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности", - сказала она в эфире радиостанции France Inter.По ее мнению, Украина не сможет выиграть без участия НАТО, но НАТО не должна вступать в конфликт, при этом "Макрон – далеко не последний из тех, кто участвует в эскалации"."В действительности он использует войну в своих политических целях, поэтому он заявляет о возможной отправке сухопутных войск или ядерном оружии. Это предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать," - подчеркнула она.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь попытался успокоить европейских лидеров, "запаниковавших" после слов президента Франции об отправке войск."Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", - заверил в беседе с журналистами иностранных изданий Кулеба.Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.Импорт сельхозпродукцииСовет Евросоюза и Европарламент в среду согласовали новое предложение о продлении на год (до 5 июня 2025 года) беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.Еврокомиссия также обязуется усилить контроль за импортом пшеницы и других зерновых с Украины.Теперь новый документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу.Нынешнее соглашение о беспошлинном ввозе с Украиной действует до 6 июня 2024 года.Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.В среду из-за протеста польских фермеров закрыли пункт пропуска "Мамоново-2" - "Гжехотки" на границе с Польшей в Калининградской области, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

https://ukraina.ru/20240320/1053993749.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий медведев, евросоюз, европарламент, импорт, индия, саммит, мир, военные