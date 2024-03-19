https://ukraina.ru/20240319/1053990875.html

Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру

Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Со среды, 20 марта, на территорию населённых пунктов Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки (1-й и 2-й), Безымено будет ограничен въезд. Там начнут работать блокпосты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-03-19T23:56

2024-03-19T23:56

2024-03-20T00:00

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вячеслав гладков

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обстрелы

всу

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эвакуация

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По словам Гладкова, сегодня под обстрелами ВСУ остаётся большое количество населённых пунктов региона. В связи с этим, 22 марта 1200 детей отправятся из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу. По этому вопросу администрация обрабатывает девять тысяч заявок, все они будут удовлетворены, пообещал Гладков. Кроме того, с четверга бесплатные продуктовые наборы начнут выдавать жителям нескольких населённых пунктов Белгородской области. Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинской армии девять тысяч детей вывезут за пределы Белгородской области. Напомним, только за неделю в регионе из-за атак ВСУ погибли 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 граждан , в том числе дети.

https://ukraina.ru/20240319/1053990213.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, обстрелы, всу, сво, эвакуация