Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру
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Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру
Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Со среды, 20 марта, на территорию населённых пунктов Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки (1-й и 2-й), Безымено будет ограничен въезд. Там начнут работать блокпосты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-03-19T23:56
2024-03-20T00:00
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
обстрелы
всу
сво
эвакуация
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По словам Гладкова, сегодня под обстрелами ВСУ остаётся большое количество населённых пунктов региона. В связи с этим, 22 марта 1200 детей отправятся из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу. По этому вопросу администрация обрабатывает девять тысяч заявок, все они будут удовлетворены, пообещал Гладков. Кроме того, с четверга бесплатные продуктовые наборы начнут выдавать жителям нескольких населённых пунктов Белгородской области. Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинской армии девять тысяч детей вывезут за пределы Белгородской области. Напомним, только за неделю в регионе из-за атак ВСУ погибли 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 граждан , в том числе дети.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, обстрелы, всу, сво, эвакуация
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, обстрелы, ВСУ, СВО, эвакуация

Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

23:56 19.03.2024 (обновлено: 00:00 20.03.2024)
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Со среды, 20 марта, на территорию населённых пунктов Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки (1-й и 2-й), Безымено будет ограничен въезд. Там начнут работать блокпосты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

"Это значит будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. Будет определён порядок посещения своих жилых домов. (...) Мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов до места расположения дома и в обратном порядке", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам Гладкова, сегодня под обстрелами ВСУ остаётся большое количество населённых пунктов региона. В связи с этим, 22 марта 1200 детей отправятся из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу. По этому вопросу администрация обрабатывает девять тысяч заявок, все они будут удовлетворены, пообещал Гладков.
"Мы готовы решить все вопросы, связанные с временным переездом в другие регионы", – добавил он.
Кроме того, с четверга бесплатные продуктовые наборы начнут выдавать жителям нескольких населённых пунктов Белгородской области.
Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинской армии девять тысяч детей вывезут за пределы Белгородской области.
Напомним, только за неделю в регионе из-за атак ВСУ погибли 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 граждан , в том числе дети.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Вчера, 22:53
Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области Система противовоздушной обороны РФ успешно поразила 11 целей над территорией Белгородской области. Сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ 19 марта
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородобстрелыВСУСВОэвакуация
 
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Заголовок открываемого материала
23:56Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
23:31В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
23:16Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
22:53Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
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