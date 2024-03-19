Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
23:56 19.03.2024 (обновлено: 00:00 20.03.2024)
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
Со среды, 20 марта, на территорию населённых пунктов Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки (1-й и 2-й), Безымено будет ограничен въезд. Там начнут работать блокпосты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Это значит будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации. Будет определён порядок посещения своих жилых домов. (...) Мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов до места расположения дома и в обратном порядке", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам Гладкова, сегодня под обстрелами ВСУ остаётся большое количество населённых пунктов региона. В связи с этим, 22 марта 1200 детей отправятся из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу. По этому вопросу администрация обрабатывает девять тысяч заявок, все они будут удовлетворены, пообещал Гладков.
"Мы готовы решить все вопросы, связанные с временным переездом в другие регионы", – добавил он.
Кроме того, с четверга бесплатные продуктовые наборы начнут выдавать жителям нескольких населённых пунктов Белгородской области.
Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинской армии девять тысяч детей вывезут за пределы Белгородской области.
Напомним, только за неделю в регионе из-за атак ВСУ погибли 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 граждан , в том числе дети.