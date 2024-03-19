https://ukraina.ru/20240319/1053971143.html

Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей

Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей - 19.03.2024 Украина.ру

Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей

Из-за обстрелов со стороны ВСУ около 9 тысяч детей вывезут из Белгорода и Белгородской области, заявил 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России"

2024-03-19T13:10

2024-03-19T13:10

2024-03-19T13:11

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Глава региона отметил, что на днях 1200 детей уедет в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край. "Система выстроена", добавил он. Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Белгорода и Белгородской области. За неделю погибли уже 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.С утра 19 марта ВСУ обстреливают посёлок Разумное Белгородской области. Загорелись несколько частных домов, повреждены автомобили. Местные СМИ сообщили о взрыве украинского снаряда на территории школы и детского сада. 14-летний мальчик лишился части руки.

https://ukraina.ru/20240319/1053969917.html

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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина, дети