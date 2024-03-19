https://ukraina.ru/20240319/1053971143.html
Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей
Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей - 19.03.2024 Украина.ру
Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей
Из-за обстрелов со стороны ВСУ около 9 тысяч детей вывезут из Белгорода и Белгородской области, заявил 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России"
2024-03-19T13:10
2024-03-19T13:10
2024-03-19T13:11
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Глава региона отметил, что на днях 1200 детей уедет в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край. "Система выстроена", добавил он. Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Белгорода и Белгородской области. За неделю погибли уже 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.С утра 19 марта ВСУ обстреливают посёлок Разумное Белгородской области. Загорелись несколько частных домов, повреждены автомобили. Местные СМИ сообщили о взрыве украинского снаряда на территории школы и детского сада. 14-летний мальчик лишился части руки.
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина, дети
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, дети
Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей
13:10 19.03.2024 (обновлено: 13:11 19.03.2024)
Из-за обстрелов со стороны ВСУ около 9 тысяч детей вывезут из Белгорода и Белгородской области, заявил 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России"
"Большое количество сел отселяем, сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района", - заявил Гладков.
Глава региона отметил, что на днях 1200 детей уедет в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край. "Система выстроена", добавил он.
Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Белгорода и Белгородской области. За неделю погибли уже 16 человек, 98 пострадали. В больницах находятся более 40 человек, в том числе дети.
С утра 19 марта ВСУ обстреливают посёлок Разумное Белгородской области. Загорелись несколько частных домов, повреждены автомобили. Местные СМИ сообщили о взрыве украинского снаряда на территории школы и детского сада. 14-летний мальчик лишился части руки.