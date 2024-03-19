Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину - 19.03.2024 Украина.ру
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Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину
Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину - 19.03.2024 Украина.ру
Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину
В ответ на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит около двух тысяч своих солдат для отправки на Украину, в минобороны Франции сообщили, что это дезинформация
2024-03-19T22:23
2024-03-19T22:23
новости
россия
франция
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки
минобороны
сво
иностранные наемники
всу
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Примечательно, что почти одновременно с заявлением главы Службы внешней разведки РФ, в эфире французского телеканала рассуждали на тему того, как и где именно на Украине будут размещены иностранные подразделения. В Париже придумали даже несколько сценариев развития событий для реализации которых, по данным СМИ, подготовлено 20 тысяч французских военнослужащих."Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?", - отреагировала на опровержение министерства обороны Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Украина.ру сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит поход против России.
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новости, россия, франция, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки , минобороны, сво, иностранные наемники, всу
Новости, Россия, Франция, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , Минобороны, СВО, иностранные наемники, ВСУ

Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину

22:23 19.03.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© NATO
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В ответ на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит около двух тысяч своих солдат для отправки на Украину, в минобороны Франции сообщили, что это дезинформация
"Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.
Примечательно, что почти одновременно с заявлением главы Службы внешней разведки РФ, в эфире французского телеканала рассуждали на тему того, как и где именно на Украине будут размещены иностранные подразделения.
В Париже придумали даже несколько сценариев развития событий для реализации которых, по данным СМИ, подготовлено 20 тысяч французских военнослужащих.

"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?", - отреагировала на опровержение министерства обороны Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Украина.ру сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит поход против России.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
17:42
Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
 
НовостиРоссияФранцияУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведкиМинобороныСВОиностранные наемникиВСУ
 
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