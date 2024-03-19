Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину
В ответ на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит около двух тысяч своих солдат для отправки на Украину, в минобороны Франции сообщили, что это дезинформация
"Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.
Примечательно, что почти одновременно с заявлением главы Службы внешней разведки РФ, в эфире французского телеканала рассуждали на тему того, как и где именно на Украине будут размещены иностранные подразделения.
В Париже придумали даже несколько сценариев развития событий для реализации которых, по данным СМИ, подготовлено 20 тысяч французских военнослужащих.
"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?", - отреагировала на опровержение министерства обороны Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Украина.ру сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит поход против России.
17:42Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин