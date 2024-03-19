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Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину

Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину - 19.03.2024 Украина.ру

Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину

В ответ на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит около двух тысяч своих солдат для отправки на Украину, в минобороны Франции сообщили, что это дезинформация

2024-03-19T22:23

2024-03-19T22:23

2024-03-19T22:23

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Примечательно, что почти одновременно с заявлением главы Службы внешней разведки РФ, в эфире французского телеканала рассуждали на тему того, как и где именно на Украине будут размещены иностранные подразделения. В Париже придумали даже несколько сценариев развития событий для реализации которых, по данным СМИ, подготовлено 20 тысяч французских военнослужащих."Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?", - отреагировала на опровержение министерства обороны Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Украина.ру сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит поход против России.

https://ukraina.ru/20240319/1053983191.html

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новости, россия, франция, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки , минобороны, сво, иностранные наемники, всу