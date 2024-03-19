Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053987043.html
Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине
Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине - 19.03.2024 Украина.ру
Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине
Французские военные в случае их отправки на Украину будут размещены вдоль Днепра и у границы с Белоруссией, чтобы "сдержать натиск русских". Об этом заявили в эфире французского телеканала LCI
2024-03-19T19:00
2024-03-19T19:00
новости
украина
вооруженные силы украины
россия
днепр
беларусь
иностранные наемники
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_711d4ed437ef4a0690463cc33950434d.jpg
СМИ страны всерьёз и публично сообщает о вероятном участии французских солдат в боевых действиях на стороне украинской армии. Для этого, по словам полковника Винсента Арбаретье, которого пригласили в студию в качестве эксперта, готово два сценария. Согласно первому, в котором иностранные солдаты будут дислоцироваться вдоль Днепра, российская сторона якобы должна оставить попытки атаковать правобережную Украину. По словам эксперта, присутствие французских военнослужащих там покажет России "красную линию". По второму сценарию, где солдаты Франции могут быть переброшены на границу с Белоруссией, иностранный контингент защитил бы украинскую столицу. Не исключается, что оба варианта будут реализованы одновременно, для чего "Франция предусмотрела" 20 тысяч человек, собранных в мобильные бригады. Ранее в этот же день в Службе внешней разведки России заявляли, что РФ известно, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. Уточнялось, что для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат.
https://ukraina.ru/20240318/1053940611.html
https://ukraina.ru/20240317/1053929005.html
украина
россия
днепр
беларусь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1694:1270_1920x0_80_0_0_48b54b36e9aea1dcf9efb58ac549b45b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, россия, днепр, беларусь, иностранные наемники, сво, всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепр, Беларусь, иностранные наемники, СВО, ВСУ

Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине

19:00 19.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
Французские военные в случае их отправки на Украину будут размещены вдоль Днепра и у границы с Белоруссией, чтобы "сдержать натиск русских". Об этом заявили в эфире французского телеканала LCI
СМИ страны всерьёз и публично сообщает о вероятном участии французских солдат в боевых действиях на стороне украинской армии. Для этого, по словам полковника Винсента Арбаретье, которого пригласили в студию в качестве эксперта, готово два сценария.
Согласно первому, в котором иностранные солдаты будут дислоцироваться вдоль Днепра, российская сторона якобы должна оставить попытки атаковать правобережную Украину. По словам эксперта, присутствие французских военнослужащих там покажет России "красную линию".
Украина за неделю коллаж
Вчера, 17:48
Украина за неделю. Игра Макрона и приближающаяся развязкаНа фоне рушащегося западного консенсуса по вопросу о форме помощи Украины, Франция начинает игру по перехвату лидерских позиций в Европе, а Киев подводят к объективной необходимости просить переговоры. И если Зеленский для этих целей не подойдет, тем хуже для Зеленского.
По второму сценарию, где солдаты Франции могут быть переброшены на границу с Белоруссией, иностранный контингент защитил бы украинскую столицу.
Не исключается, что оба варианта будут реализованы одновременно, для чего "Франция предусмотрела" 20 тысяч человек, собранных в мобильные бригады.
"Речь не о том, чтобы выстроить непрерывную линию людей, а в том, чтобы поставить подразделения, способные очень быстро реагировать. Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать русских", – приводит слова Арбаретье телеграм-канал "Политика страны".
Ранее в этот же день в Службе внешней разведки России заявляли, что РФ известно, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. Уточнялось, что для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат.
Макрон и Наполеон
17 марта, 12:46
Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на УкраинеВ интервью украинским журналисткам 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в нынешнем конфликте Франция хотела бы быть "нервом войны". Странное заявление. Мы-то считали, что нервом войны являются деньги, а не Франция… Тем более, что во времена Марка Туллия Цицерона, который это сказал, Франции ещё не было
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДнепрБеларусьиностранные наемникиСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине
19:38У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
19:30Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-восток
19:18Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
19:00Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине
18:38Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли
18:31Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск
18:29Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу
18:16Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся
18:12Запад поступает глупо, втягиваясь в украинский конфликт больше, пишут СМИ
18:08"Гость ночных кошмаров". Дончанка о том, как "Позывной: Пассажир" заставил ее снова попасть под обстрел
18:04Охота на пятую колонну, обстрелы и атаки на границе, Олимпийский комитет против дружбы. Итоги 19 марта
17:42Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат
17:27Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной
17:26"Хамство и безысходность": в России отреагировали на призывы МОК к бойкоту
17:22История одной картины. Как советский военный топографист стал выдающимся художником
17:18Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде
16:55"Эквивалентом рвоты" на Украине назвали фильм британского журналиста об СВО – показал не ту правду
16:32Путин призвал жестко пресекать русофобию
16:25ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным
Лента новостейМолния