Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине
Французские военные в случае их отправки на Украину будут размещены вдоль Днепра и у границы с Белоруссией, чтобы "сдержать натиск русских". Об этом заявили в эфире французского телеканала LCI
СМИ страны всерьёз и публично сообщает о вероятном участии французских солдат в боевых действиях на стороне украинской армии. Для этого, по словам полковника Винсента Арбаретье, которого пригласили в студию в качестве эксперта, готово два сценария.
Согласно первому, в котором иностранные солдаты будут дислоцироваться вдоль Днепра, российская сторона якобы должна оставить попытки атаковать правобережную Украину. По словам эксперта, присутствие французских военнослужащих там покажет России "красную линию".
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По второму сценарию, где солдаты Франции могут быть переброшены на границу с Белоруссией, иностранный контингент защитил бы украинскую столицу.
Не исключается, что оба варианта будут реализованы одновременно, для чего "Франция предусмотрела" 20 тысяч человек, собранных в мобильные бригады.
"Речь не о том, чтобы выстроить непрерывную линию людей, а в том, чтобы поставить подразделения, способные очень быстро реагировать. Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать русских", – приводит слова Арбаретье телеграм-канал "Политика страны".
Ранее в этот же день в Службе внешней разведки России заявляли, что РФ известно, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. Уточнялось, что для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат.
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