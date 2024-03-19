Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине

Не коррупция, но всё же. Почему Макрон хочет стать "нервом войны" на Украине

В интервью украинским журналисткам 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в нынешнем конфликте Франция хотела бы быть "нервом войны". Странное заявление. Мы-то считали, что нервом войны являются деньги, а не Франция… Тем более, что во времена Марка Туллия Цицерона, который это сказал, Франции ещё не было