Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции

Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ничего не изменит в украинской армии. Нацисты подвыбиты, а мобилизованные солдаты не заряжены на успех