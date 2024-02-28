Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании
"Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе", – цитирует его РИА Новости.
Эрдоган добавил, что полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского и Анкара выступает за территориальную целостность Украины.
Президент Турции считает, что дипломатии нужно дать шанс и наконец перейти к диалогу. Чтоб боевые действия завершились необходимо использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне.
"Считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов", – заявил президент.
Напомним, в России не раз высказывались на счёт "формулы мира" Зеленского, как о документе, содержащем только ультиматумы. В свою очередь, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, о чём неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Сегодня на Украине продолжает действовать закон, по которому любой диалог с РФ невозможен, пока в Москве не сменится власть.