Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции - 28.02.2024 Украина.ру
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Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции
Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции - 28.02.2024 Украина.ру
Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции
Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании
2024-02-28T19:51
2024-02-28T19:51
новости
сво
турция
эрдоган
переговоры
украина
спецоперация
"формула мира"
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Эрдоган добавил, что полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского и Анкара выступает за территориальную целостность Украины. Президент Турции считает, что дипломатии нужно дать шанс и наконец перейти к диалогу. Чтоб боевые действия завершились необходимо использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне. Напомним, в России не раз высказывались на счёт "формулы мира" Зеленского, как о документе, содержащем только ультиматумы. В свою очередь, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, о чём неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Сегодня на Украине продолжает действовать закон, по которому любой диалог с РФ невозможен, пока в Москве не сменится власть.
https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html
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новости, сво, турция, эрдоган, переговоры, украина, спецоперация, "формула мира"
Новости, СВО, Турция, Эрдоган, переговоры, Украина, Спецоперация, "формула мира"

Как в 2022-ом: Эрдоган призвал Москву и Киев к переговорам в Турции

19:51 28.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" в Албании
"Мы готовы вновь принять переговоры о мире в Стамбуле, которые ранее проводились в этом городе", –  цитирует его РИА Новости.
Эрдоган добавил, что полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского и Анкара выступает за территориальную целостность Украины.
Президент Турции считает, что дипломатии нужно дать шанс и наконец перейти к диалогу. Чтоб боевые действия завершились необходимо использовать все виды дипломатических каналов на самом высоком уровне.
"Считаю, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этой связи мы в принципе поддерживаем мирный план Зеленского, состоящий из десяти пунктов", – заявил президент.
Напомним, в России не раз высказывались на счёт "формулы мира" Зеленского, как о документе, содержащем только ультиматумы. В свою очередь, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, о чём неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Сегодня на Украине продолжает действовать закон, по которому любой диалог с РФ невозможен, пока в Москве не сменится власть.
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