https://ukraina.ru/20240318/1053959071.html

КНР будет бойкотировать переговоры по Украине, если в них не будет участвовать РФ – Politico

КНР будет бойкотировать переговоры по Украине, если в них не будет участвовать РФ – Politico - 18.03.2024 Украина.ру

КНР будет бойкотировать переговоры по Украине, если в них не будет участвовать РФ – Politico

Китай намерен бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они будут проводиться в обход РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники

2024-03-18T21:33

2024-03-18T21:33

2024-03-18T21:34

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Публикация посвящена предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпин в Париж для встречи с Эммануэлем Макроном. Уточняется, что благодаря этому Пекин якобы "стремится восстановить испорченные отношения с Европой" из-за поддержки Си Цзиньпином президента РФ Владимира Путина. За поездкой, как отмечают журналисты, будут внимательно следить в Вашингтоне и европейских столицах. В апреле запланирована также поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай. Напомним, этой весной в Швейцарии пройдёт первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. Поскольку на нём запланировано обсуждение только безальтернативной "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, Россия отказалась от участия в конференции. По словам официального представителя МИД РФ, Москва остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.Посол КНР в альпийской республике Ван Шитин сообщил 18 марта, что Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине, которая планируется в Швейцарии.

https://ukraina.ru/20240314/1053886658.html

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новости, россия, китай, украина, си цзиньпин, владимир путин, politico, сво, переговоры