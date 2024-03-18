КНР будет бойкотировать переговоры по Украине, если в них не будет участвовать РФ – Politico
21:33 18.03.2024 (обновлено: 21:34 18.03.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
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Китай намерен бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они будут проводиться в обход РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники
"Официальные лица сообщили POLITICO, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, — в противном случае Пекин будет бойкотировать такие встречи", – говорится в статье.
Публикация посвящена предстоящему визиту председателя КНР Си Цзиньпин в Париж для встречи с Эммануэлем Макроном. Уточняется, что благодаря этому Пекин якобы "стремится восстановить испорченные отношения с Европой" из-за поддержки Си Цзиньпином президента РФ Владимира Путина.
За поездкой, как отмечают журналисты, будут внимательно следить в Вашингтоне и европейских столицах. В апреле запланирована также поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.
Напомним, этой весной в Швейцарии пройдёт первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. Поскольку на нём запланировано обсуждение только безальтернативной "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, Россия отказалась от участия в конференции. По словам официального представителя МИД РФ, Москва остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.
Посол КНР в альпийской республике Ван Шитин сообщил 18 марта, что Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине, которая планируется в Швейцарии.