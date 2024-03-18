https://ukraina.ru/20240318/1053941674.html
Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол
Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол - 18.03.2024 Украина.ру
Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол
Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине, которая планируется в Швейцарии. Об этом 18 марта заявил посол КНР в альпийской республике Ван Шитин в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung
2024-03-18T12:19
2024-03-18T12:19
2024-03-18T12:19
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КНР выступает за продвижение мирных переговоров. Посол напомнил, что страна представила стратегию политического завершения конфликта, согласно которой необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН.Также он раскритиковал односторонние антироссийские санкции, которые "не принесут мира и не решат никаких проблем".В начале года президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее отмечал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира".Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет официально приглашена.
https://ukraina.ru/20240314/1053874376.html
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новости, украина, швейцария, россия, мария захарова, владимир зеленский, мид, офис президента, оон, андрей ермак
Новости, Украина, Швейцария, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД, Офис президента, ООН, Андрей Ермак
Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол
Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине, которая планируется в Швейцарии. Об этом 18 марта заявил посол КНР в альпийской республике Ван Шитин в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung
КНР выступает за продвижение мирных переговоров. Посол напомнил, что страна представила стратегию политического завершения конфликта, согласно которой необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН.
"Кроме того, все стороны должны выступить за прекращение войны. Необходимо предотвратить дальнейшее ухудшение кризиса или даже его выход из-под контроля. Мы внимательно следим за конференцией по Украине, которую организовывает Швейцария, и рассматриваем возможность участия в ней", - сказал посол.
Также он раскритиковал односторонние антироссийские санкции, которые "не принесут мира и не решат никаких проблем".
В начале года президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине.
Как ранее отмечал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира".
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет официально приглашена.