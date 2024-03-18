https://ukraina.ru/20240318/1053949840.html

"Путин выиграл в одну калитку". Первые выводы экспертов по итогам выборов

"Путин выиграл в одну калитку". Первые выводы экспертов по итогам выборов - 18.03.2024 Украина.ру

"Путин выиграл в одну калитку". Первые выводы экспертов по итогам выборов

В России прошли выборы президента. Владимир Путин набрал более 87%. Явка рекордная. Одним из первых Путина поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. О том как проходило голосование, о первых итогах и прогнозах – в аналитике экспертов соцсетей

2024-03-18T18:45

2024-03-18T18:45

2024-03-18T20:04

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Политолог Сергей СтаровойтовПредварительные выводы на основании предварительных данных:1. Самая высокая явка за всю историю российских выборов – 74,2 процента (в 2018-м – 67,5).2. Владимир Путин набрал более 87 процентов. (В 2018-м – 76,7).3. На втором месте Харитонов (КПРФ) – 4 процента. Зюганова решили не обижать.4. Даванков аккумулировал протест, сыграл роль "клапана для спуска пара" и вышел на третье место. Но надо признать, что Даванков, в отличие от остальных участников борьбы за второе место, хотя бы старался.5. Слуцкий, заняв последнее место, потерпел имиджевую катастрофу, доказав, что до Жириновского ему не далеко, а скорее, невозможно. Причина в том, что сосредоточен он вероятно на борьбе внутри партии с фрондой.Политолог Юрий БаранчикИтоги президентских выборов в России в марте 2024 года создают в стране и в мире совершенно новую политическую ситуацию. Эта ситуация неприятна для либеральных элит, неприятна для криптолибералов умеренного либерально-консервативного, центристского типа, однако если утверждать, что выборы носили характер плебисцита или референдума и были свободны от фальсификаций, то придётся признать и итоги того, что показал ЦИК. Какие же это итоги? 1. Оглушительная победа Путина при рекордной явке не оставляет никаких сомнений в том, что он является абсолютно легитимным главой государства; 2. Курс Путина (центристско-правоконсервативный) принят большинством населения страны как соответствующий запросам электората всех основных социальных страт, база социального консенсуса и нового общественного договора; 3. Второе место Н. Харитонова – это отдельный феномен...... 4. Запад своими обещаниями не признавать итоги выборов Путина загнал себя в ловушку. Если он это сделает, то поставит себя в изоляцию: ни глобальный Юг, ни глобальный Восток, ни Латинская Америка не признают этой нелегитимности. Это станет ещё одной линией раскола Запада и всех остальных. Никакие контакты и переговоры (а нужда в них за грядущие шесть лет будет, несомненно, критична) будут невозможны. И Запад это понимает.Решится ли он на непризнание Путина после инаугурации в мае? Это выглядит очень сомнительным. Скорее всего, Запад пойдёт по троцкистской формуле "ни войны, ни мира". Ни признания, ни непризнания не будет. О непризнании поговорят такие структуры, как Совет Европы и отдельные политики, а Запад ограничится непоздравлением Путина и злыми комментариями. И это станет колоссальным поражением Запада. Поражением будет всё: и признание, и непризнание, и уклонение от внятной позиции. Просто сила поражения будет разная. Но итог один. Нелегитимный Зеленский на фоне легитимного Путина – это пощёчина Западу. И то, что остальной мир не поддержит Запад в этом вопросе, – это серьёзный удар. Мир после выборов Путина изменился. Запад проиграл сражение, и это будет иметь глобальные последствия.Политолог Алексей ДзермантВладимир Путин победил с рекордным результатом. И это лучший ответ всем недругам России. А белорусским сторонникам союза с Россией можно порадоваться вдвойне, ведь отношения Путина и Лукашенко – образцовые для союзников. Главная интрига президентских выборов в России – кто займет второе место. А это кандидат, пусть и технический, от коммунистов. Значит, запрос на социализм и левый поворот в российском обществе социологически и политически значим.Политолог Михаил КарягинЭлекторальные "пузыри": итоги акции антисистемщиков. Подведение окончательных итогов голосования в самом разгаре, однако итоги акции антисистемной оппозиции известны уже сейчас. Можно зафиксировать ключевые тренды и основные тенденции. Они указывают на системные проблемы оппозиции на разных уровнях. Эрозия ресурсов. Прежде всего следует зафиксировать тот факт, что акция антисистемной оппозиции – это следствие тотального ресурсного истощения этой группы. То есть проводили они ее не потому, что это наиболее эффективное политическое действие, а из-за того, что никакого иного варианта кроме еще, быть может, тотального игнорирования выборов у них не было. Своих кандидатов нет, попытки встроиться или даже произвести рейдерский захват кампаний умеренных оппозиционеров также провалились.Часть антисистемщиков в силу отсутствия поля для маневра даже "переизобрела" генератор случайных чисел для своих сторонников, чтобы снять с себя ответственность за электоральные рекомендации. Все это говорит о том, что у антисистемной оппозиции недостаточно ресурсов для проведения значимых акций прямого действия. Они не готовы создавать точки напряжения как во время самой кампании, так и во время трехдневного голосования. Добровольное самоустранение и отказ воспринимать ДЭГ как новый политический феномен также лишает антисистемщиков перспективной площадки для борьбы.Пассивная активность. Формат акции оппозиционеров был составлен таким образом, чтобы минимизировать потенциальные трансакционные издержки для их участников. Им не нужно было ехать в центр города на место проведения митинга или шествия. Риски задержания за участие в несанкционированной акции также были минимальны, так как фактически и как таковой акции в ее классическом понимании (лозунги, агитационные материалы, программа) не было. Плата за участие в акции – это 15 минут личного времени и прогулка до ближайшей школы, в которой расположен УИК. И даже в таких условиях действие не оказалось массовым...... Деструктивная эмоциональность. Акция также продемонстрировала сущностные проблемы антисистемщиков, которые особенно остро проявятся уже после выборов, — это отсутствие надежды на позитив. Антисистемщики потеряли своего лидера, у них нет программы действий, перспективы текущих политических проектов туманны, актуализируются риски внутренних конфликтов и расколов. Своим сторонникам они не могут предложить ничего иного, кроме как молча постоять в очереди, чтобы проголосовать за кандидата, которого им предложит генератор случайных чисел, пусть даже и на базе принципа неопределенности фотона. Завтра развернется битва за интерпретации. Антисистемщикам будет стараться помочь десант глав МИД европейских стран, которые на Совете по иностранным делам ЕС готовятся объявить совместное заявление по российским выборам. Но все это уже бессмысленное нагнетание повестки. Результат зафиксирован.Украинский писатель Ян ВалетовДавайте поставим точку в бессмысленном споре. Ответим на один единственный вопрос и поставим точку. Пока поставим. На N+1 лет вперед. Вопрос: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ МАЛЕЙШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГИТИМНОЙ СМЕНЫ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? Ответ: НЕТ. Причины: … можно перечислить. Отсутствие системной оппозиции, отсутствие несистемной оппозиции, отсутствие желания ширнармасс что-то менять, отсутствие возможности что-то менять даже при наличии желания из-за выстроенной не без помощи ширнармасс системы подавления недовольства, инакомыслия и любых других флуктуаций, неприятных для власти. Россия велика и самодостаточна. …Внутри РФ Путин выиграл выборы в одну калитку и совершенно легитимен для большинства. А что там себе надумали меньшинство, так это его личное дело.…Посмотрите, какие режимы пришли поздравить Путина с победой впереди паровоза? Боливия? Венесуэла? Куба? Северная Корея ? Вы хотите осудить его режим за фальсификацию выборов? Seriously? Как говорил герой любимого мною фильма: Что ты меня пугаешь? У меня и так два пожизненных заключения! 88? 75? 70%? Что это принципиально меняет для 140 миллионов населения?…Давайте исходить из реалий и думать, как с этим жить дальше. Что это означает для Украины? Для мира? Как скажется на войне? На экономике? Как можно противостоять свершившемуся, а не обсуждать произошло это или не произошло. Произошло.…Мир продолжает меняться к худшему и катиться в тар-тарары. Сойти с него не получится. Другого глобуса нет. Надо работать с тем, что произошло, а не мечтать о хрустальных мостах от тоталитаризма в светлые демократии. Их не будет.Политолог Владимир АватковГлавный итог дня, конечно, - это сокрушительная победа президента на выборах. Соль - в карт-бланше, который он получил от народа на и продолжение, и перемены. Очевидно, что нас ждёт непростое, но, бесспорно, интересное время. Своего рода - перерождение. Которое уже началось и продолжится с новой созидательной и пассионарной энергией.Политолог Михаил ПавливЯвка и результаты в Новых Регионах, Новороссии и Донбассе это огромный привет не только укр нац режиму, и вообще идее украинства, но и всему заскорузлому глобальному Западу в их желании задавить Русский мир и Россию.

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