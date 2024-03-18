https://ukraina.ru/20240318/1053946905.html

Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта

Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта - 18.03.2024 Украина.ру

Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта

В России 17 марта закончилось трехдневное голосование на выборах президента. По результатам предварительного подсчета, действующий президент Владимир Путин набирает 87,29% голосов, Николай Харитонов – 4,30%, Владислав Даванков – 3,48%, Леонид Слуцкий – 3,21%

2024-03-18T16:39

2024-03-18T16:39

2024-03-18T18:22

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Эти данные Центральная избирательная комиссия предоставила после обработки 99,75% протоколов.Впервые участие в выборах главы государства приняли жители новых регионов России. В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 87%, в Херсонской области – больше 83%, в Донецкой Народной Республике – больше 88%, а в Запорожской области – больше 85%.Судя по предварительному результату, Владимир Путин на выборах побил собственный рекорд, поставленный в 2018 году, когда он набрал 76,69% голосов. В 2012 году действующий президент России получил 63,6% голосов избирателей. В 2004 и 2000 годах он набирал 71,31% и 52,9% соответственно. На выборах президента в 2008 году Дмитрий Медведев набрал 70,28%, а Борис Ельцин в 1996 году стал президентом только во втором туре, получив 53,82% голосов избирателей.На выборах президента 2024 года в России рекордной стала и явка избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии на 18 марта, явка составила 77,44%. Причина произошедшего заключается в том, что эти выборы для России исторические – они определят будущее страны на долгие годы вперед, считают наблюдатели из Сербии, следившие за ходом голосования в Республике Башкортостан. В интервью Украина.ру они поделились своим мнением об организации выборного процесса в России.На выборы как на праздникВ Уфе и других городах и населенных пунктов республики избиратели на выборы ходили как на праздник в буквальном смысле этого слова, так как дата голосования совпала с красочным народным празднованием Масленицы, рассказывает экс-депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Мария Янушевич.По ее словам, на участки выходили как пожилые граждане, так и совсем молодые, для которых это был первый случай участия в выборах. Уже в первый день голосования 15 марта было заметно, что явка очень большая, добавила международный наблюдатель."Я предполагаю, что причина этому – важность этих выборов, которые во многом исторические как для России, так и для всего мира. Я почти уверена, что их результат в будущем принесет некоторые чрезвычайно важные перемены", - отметила Янушевич.Наблюдатель из Сербии особо отметила организацию самого выборного процесса. Она напомнила, что на всех участках, как на тех, которые были расположены в столице республики Уфе, так и на тех, которые были оборудованы в небольших поселениях, присутствовали стенды с информацией о кандидатах, о процедуре голосования, заполнении бюллетеня, о составе избирательной комиссии. Везде был выставлен контакт председателя комиссии."Каждый избиратель непосредственно до голосования мог получить информацию о любой составляющей самого выборного процесса", - отметила экс-депутат сербского парламента.Она также подчеркнула, что кабины, в которых избиратели заполняли бюллетени, гарантировали полную приватность – никто не мог наблюдать, как конкретный гражданин голосует и кому из кандидатов отдает предпочтение."Тем временем снаружи везде существовало видеонаблюдение. Также на каждом участке были сейфы для хранения выборного материала в течение ночи. Мобильные команды имели специальные "чемоданчики", которые они использовали при выезде к маломобильным гражданам", - поделилась впечатлениями наблюдатель."Кроме нас, международных наблюдателей, за ходом голосования следили и представители всех кандидатов, участвующих в выборах. Может быть, дело в хорошо разработанной и внедренной системе контроля, но мы действительно не заметили ни одного нарушения. Россия раскрылась миру как организованное и демократическое государство", - подытожила Мария Янушевич.Европа, бери пример!Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович полагает, что многие страны могут брать с России пример, когда речь идет о прозрачности процесса голосования."У меня была возможность наблюдать за выборами в странах Европы, Африки, Ближнего Востока. Я считаю, что российская система ушла далеко вперед, так как граждане в Центре по наблюдению за выборами имеют возможность посмотреть, что происходит на каждом избирательном участке", - рассказала Трифкович.Наблюдатель также отметила наличие команд юристов, которые оперативно разбирают каждую проблему, возникающую непосредственно на участках, о которой докладывают наблюдатели Общественной палаты или аккредитованные представители кандидатов."Это свидетельствует об очень серьезной организации выборного процесса, где каждый его сегмент учитывается. С подобным я нигде не встречалась", - сказала эксперт из Сербии.По словам Трифкович, наблюдать за выборами в России намного проще, чем наблюдать за выборами во многих европейских странах, где нет всех этих механизмов. Поэтому в Европе порой сложно дать оценку регулярности процесса голосования, добавила она."Также в России есть важное отличие по отношению к другим странам, в которые тоже приезжают международные наблюдатели. Опираясь на собственный опыт наблюдателя, я могу сказать, что многие участники международных миссий ОБСЕ, ЕС или некоторых американских фондов приезжают на выборы в отдельные государства с заранее подготовленной повесткой. Поэтому их нельзя назвать независимыми в настоящем смысле этого понятия", - отметила Трифкович.Роль этих наблюдателей – влиять на оценку выборов, предположила эксперт."Про себя я могу сказать, что я никогда не получала никаких инструкций. Я всегда могла только на основании собственного опыта оценивать, в какой степени выборы соответствуют демократическим стандартам. Международные наблюдатели в России получают возможность разговаривать с представителями всех организаций, участвующих в проведении выборов, могут задавать любые вопросы как самим избирателям, так и членам комиссий, фотографировать, делать собственные выводы", - рассказала Трифкович.При этом в Российской Федерации международным наблюдателям никто не раздает указаний и не говорит им, каким образом они должны исполнять свою роль."Я считаю, что Европа многому могла бы научиться у России для того, чтобы совершенствовать свою выборную систему. Она значительно отстает от российской", - подытожила Драгана Трифкович.

https://ukraina.ru/20240314/1053879179.html

https://ukraina.ru/20240316/1053924739.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, президентские выборы, наблюдатели, общественная палата, обсе, владимир путин, сербия, европа, украина.ру, дмитрий медведев, выборы