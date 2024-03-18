Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта - 18.03.2024 Украина.ру
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Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта
Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта - 18.03.2024 Украина.ру
Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта
В России 17 марта закончилось трехдневное голосование на выборах президента. По результатам предварительного подсчета, действующий президент Владимир Путин набирает 87,29% голосов, Николай Харитонов – 4,30%, Владислав Даванков – 3,48%, Леонид Слуцкий – 3,21%
2024-03-18T16:39
2024-03-18T18:22
эксклюзив
россия
президентские выборы
наблюдатели
общественная палата
обсе
владимир путин
сербия
европа
украина.ру
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Эти данные Центральная избирательная комиссия предоставила после обработки 99,75% протоколов.Впервые участие в выборах главы государства приняли жители новых регионов России. В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 87%, в Херсонской области – больше 83%, в Донецкой Народной Республике – больше 88%, а в Запорожской области – больше 85%.Судя по предварительному результату, Владимир Путин на выборах побил собственный рекорд, поставленный в 2018 году, когда он набрал 76,69% голосов. В 2012 году действующий президент России получил 63,6% голосов избирателей. В 2004 и 2000 годах он набирал 71,31% и 52,9% соответственно. На выборах президента в 2008 году Дмитрий Медведев набрал 70,28%, а Борис Ельцин в 1996 году стал президентом только во втором туре, получив 53,82% голосов избирателей.На выборах президента 2024 года в России рекордной стала и явка избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии на 18 марта, явка составила 77,44%. Причина произошедшего заключается в том, что эти выборы для России исторические – они определят будущее страны на долгие годы вперед, считают наблюдатели из Сербии, следившие за ходом голосования в Республике Башкортостан. В интервью Украина.ру они поделились своим мнением об организации выборного процесса в России.На выборы как на праздникВ Уфе и других городах и населенных пунктов республики избиратели на выборы ходили как на праздник в буквальном смысле этого слова, так как дата голосования совпала с красочным народным празднованием Масленицы, рассказывает экс-депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Мария Янушевич.По ее словам, на участки выходили как пожилые граждане, так и совсем молодые, для которых это был первый случай участия в выборах. Уже в первый день голосования 15 марта было заметно, что явка очень большая, добавила международный наблюдатель."Я предполагаю, что причина этому – важность этих выборов, которые во многом исторические как для России, так и для всего мира. Я почти уверена, что их результат в будущем принесет некоторые чрезвычайно важные перемены", - отметила Янушевич.Наблюдатель из Сербии особо отметила организацию самого выборного процесса. Она напомнила, что на всех участках, как на тех, которые были расположены в столице республики Уфе, так и на тех, которые были оборудованы в небольших поселениях, присутствовали стенды с информацией о кандидатах, о процедуре голосования, заполнении бюллетеня, о составе избирательной комиссии. Везде был выставлен контакт председателя комиссии."Каждый избиратель непосредственно до голосования мог получить информацию о любой составляющей самого выборного процесса", - отметила экс-депутат сербского парламента.Она также подчеркнула, что кабины, в которых избиратели заполняли бюллетени, гарантировали полную приватность – никто не мог наблюдать, как конкретный гражданин голосует и кому из кандидатов отдает предпочтение."Тем временем снаружи везде существовало видеонаблюдение. Также на каждом участке были сейфы для хранения выборного материала в течение ночи. Мобильные команды имели специальные "чемоданчики", которые они использовали при выезде к маломобильным гражданам", - поделилась впечатлениями наблюдатель."Кроме нас, международных наблюдателей, за ходом голосования следили и представители всех кандидатов, участвующих в выборах. Может быть, дело в хорошо разработанной и внедренной системе контроля, но мы действительно не заметили ни одного нарушения. Россия раскрылась миру как организованное и демократическое государство", - подытожила Мария Янушевич.Европа, бери пример!Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович полагает, что многие страны могут брать с России пример, когда речь идет о прозрачности процесса голосования."У меня была возможность наблюдать за выборами в странах Европы, Африки, Ближнего Востока. Я считаю, что российская система ушла далеко вперед, так как граждане в Центре по наблюдению за выборами имеют возможность посмотреть, что происходит на каждом избирательном участке", - рассказала Трифкович.Наблюдатель также отметила наличие команд юристов, которые оперативно разбирают каждую проблему, возникающую непосредственно на участках, о которой докладывают наблюдатели Общественной палаты или аккредитованные представители кандидатов."Это свидетельствует об очень серьезной организации выборного процесса, где каждый его сегмент учитывается. С подобным я нигде не встречалась", - сказала эксперт из Сербии.По словам Трифкович, наблюдать за выборами в России намного проще, чем наблюдать за выборами во многих европейских странах, где нет всех этих механизмов. Поэтому в Европе порой сложно дать оценку регулярности процесса голосования, добавила она."Также в России есть важное отличие по отношению к другим странам, в которые тоже приезжают международные наблюдатели. Опираясь на собственный опыт наблюдателя, я могу сказать, что многие участники международных миссий ОБСЕ, ЕС или некоторых американских фондов приезжают на выборы в отдельные государства с заранее подготовленной повесткой. Поэтому их нельзя назвать независимыми в настоящем смысле этого понятия", - отметила Трифкович.Роль этих наблюдателей – влиять на оценку выборов, предположила эксперт."Про себя я могу сказать, что я никогда не получала никаких инструкций. Я всегда могла только на основании собственного опыта оценивать, в какой степени выборы соответствуют демократическим стандартам. Международные наблюдатели в России получают возможность разговаривать с представителями всех организаций, участвующих в проведении выборов, могут задавать любые вопросы как самим избирателям, так и членам комиссий, фотографировать, делать собственные выводы", - рассказала Трифкович.При этом в Российской Федерации международным наблюдателям никто не раздает указаний и не говорит им, каким образом они должны исполнять свою роль."Я считаю, что Европа многому могла бы научиться у России для того, чтобы совершенствовать свою выборную систему. Она значительно отстает от российской", - подытожила Драгана Трифкович.
https://ukraina.ru/20240314/1053879179.html
https://ukraina.ru/20240316/1053924739.html
https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, президентские выборы, наблюдатели, общественная палата, обсе, владимир путин, сербия, европа, украина.ру, дмитрий медведев, выборы
Эксклюзив, Россия, президентские выборы, наблюдатели, общественная палата, ОБСЕ, Владимир Путин, Сербия, Европа, Украина.ру, Дмитрий Медведев, выборы

Эти выборы для России решающие, и избиратели это понимали. Сербские наблюдатели о голосовании 15-17 марта

16:39 18.03.2024 (обновлено: 18:22 18.03.2024)
 
© Избирательная комиссия ЛНР телеграм-канал
© Избирательная комиссия ЛНР телеграм-канал
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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В России 17 марта закончилось трехдневное голосование на выборах президента. По результатам предварительного подсчета, действующий президент Владимир Путин набирает 87,29% голосов, Николай Харитонов – 4,30%, Владислав Даванков – 3,48%, Леонид Слуцкий – 3,21%
Эти данные Центральная избирательная комиссия предоставила после обработки 99,75% протоколов.
Впервые участие в выборах главы государства приняли жители новых регионов России. В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 87%, в Херсонской области – больше 83%, в Донецкой Народной Республике – больше 88%, а в Запорожской области – больше 85%.
Судя по предварительному результату, Владимир Путин на выборах побил собственный рекорд, поставленный в 2018 году, когда он набрал 76,69% голосов. В 2012 году действующий президент России получил 63,6% голосов избирателей. В 2004 и 2000 годах он набирал 71,31% и 52,9% соответственно. На выборах президента в 2008 году Дмитрий Медведев набрал 70,28%, а Борис Ельцин в 1996 году стал президентом только во втором туре, получив 53,82% голосов избирателей.
На выборах президента 2024 года в России рекордной стала и явка избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии на 18 марта, явка составила 77,44%. Причина произошедшего заключается в том, что эти выборы для России исторические – они определят будущее страны на долгие годы вперед, считают наблюдатели из Сербии, следившие за ходом голосования в Республике Башкортостан. В интервью Украина.ру они поделились своим мнением об организации выборного процесса в России.
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 11:59
Метафизика выборов: кого и для чего мы выбираемЖизнь не кино! Да, в фильмах второй план всего лишь фон для раскрытия первого. И даже лучший актер, играющий второстепенную роль, и близко не сравнится по значимости с главным героем
На выборы как на праздник
В Уфе и других городах и населенных пунктов республики избиратели на выборы ходили как на праздник в буквальном смысле этого слова, так как дата голосования совпала с красочным народным празднованием Масленицы, рассказывает экс-депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Мария Янушевич.
По ее словам, на участки выходили как пожилые граждане, так и совсем молодые, для которых это был первый случай участия в выборах. Уже в первый день голосования 15 марта было заметно, что явка очень большая, добавила международный наблюдатель.
"Я предполагаю, что причина этому – важность этих выборов, которые во многом исторические как для России, так и для всего мира. Я почти уверена, что их результат в будущем принесет некоторые чрезвычайно важные перемены", - отметила Янушевич.
Наблюдатель из Сербии особо отметила организацию самого выборного процесса. Она напомнила, что на всех участках, как на тех, которые были расположены в столице республики Уфе, так и на тех, которые были оборудованы в небольших поселениях, присутствовали стенды с информацией о кандидатах, о процедуре голосования, заполнении бюллетеня, о составе избирательной комиссии. Везде был выставлен контакт председателя комиссии.
"Каждый избиратель непосредственно до голосования мог получить информацию о любой составляющей самого выборного процесса", - отметила экс-депутат сербского парламента.
Она также подчеркнула, что кабины, в которых избиратели заполняли бюллетени, гарантировали полную приватность – никто не мог наблюдать, как конкретный гражданин голосует и кому из кандидатов отдает предпочтение.
"Тем временем снаружи везде существовало видеонаблюдение. Также на каждом участке были сейфы для хранения выборного материала в течение ночи. Мобильные команды имели специальные "чемоданчики", которые они использовали при выезде к маломобильным гражданам", - поделилась впечатлениями наблюдатель.
"Кроме нас, международных наблюдателей, за ходом голосования следили и представители всех кандидатов, участвующих в выборах. Может быть, дело в хорошо разработанной и внедренной системе контроля, но мы действительно не заметили ни одного нарушения. Россия раскрылась миру как организованное и демократическое государство", - подытожила Мария Янушевич.
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
16 марта, 15:05
Выборы-2024 и феномен российской демократии"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Ни оппозиции. Ни свободы. Ни выбора", – это вякнул глава Евросовета Шарль Мишель. Ему виднее, конечно, – уж он-то выбран… клубом глав государств и правительств. Впрочем, вопросы к российским выборам возникают у многих людей
Европа, бери пример!
Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович полагает, что многие страны могут брать с России пример, когда речь идет о прозрачности процесса голосования.
"У меня была возможность наблюдать за выборами в странах Европы, Африки, Ближнего Востока. Я считаю, что российская система ушла далеко вперед, так как граждане в Центре по наблюдению за выборами имеют возможность посмотреть, что происходит на каждом избирательном участке", - рассказала Трифкович.
Наблюдатель также отметила наличие команд юристов, которые оперативно разбирают каждую проблему, возникающую непосредственно на участках, о которой докладывают наблюдатели Общественной палаты или аккредитованные представители кандидатов.
"Это свидетельствует об очень серьезной организации выборного процесса, где каждый его сегмент учитывается. С подобным я нигде не встречалась", - сказала эксперт из Сербии.
По словам Трифкович, наблюдать за выборами в России намного проще, чем наблюдать за выборами во многих европейских странах, где нет всех этих механизмов. Поэтому в Европе порой сложно дать оценку регулярности процесса голосования, добавила она.
"Также в России есть важное отличие по отношению к другим странам, в которые тоже приезжают международные наблюдатели. Опираясь на собственный опыт наблюдателя, я могу сказать, что многие участники международных миссий ОБСЕ, ЕС или некоторых американских фондов приезжают на выборы в отдельные государства с заранее подготовленной повесткой. Поэтому их нельзя назвать независимыми в настоящем смысле этого понятия", - отметила Трифкович.
Роль этих наблюдателей – влиять на оценку выборов, предположила эксперт.
"Про себя я могу сказать, что я никогда не получала никаких инструкций. Я всегда могла только на основании собственного опыта оценивать, в какой степени выборы соответствуют демократическим стандартам. Международные наблюдатели в России получают возможность разговаривать с представителями всех организаций, участвующих в проведении выборов, могут задавать любые вопросы как самим избирателям, так и членам комиссий, фотографировать, делать собственные выводы", - рассказала Трифкович.
При этом в Российской Федерации международным наблюдателям никто не раздает указаний и не говорит им, каким образом они должны исполнять свою роль.
"Я считаю, что Европа многому могла бы научиться у России для того, чтобы совершенствовать свою выборную систему. Она значительно отстает от российской", - подытожила Драгана Трифкович.
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
15 марта, 16:08
Что мы ждем от Владимира Путина после выборовПредрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года. Потому что еще никогда мы не стояли перед столь жестоким выбором – смерть или жизнь, прозябание или развитие
 
ЭксклюзивРоссияпрезидентские выборынаблюдателиобщественная палатаОБСЕВладимир ПутинСербияЕвропаУкраина.руДмитрий Медведеввыборы
 
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