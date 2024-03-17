"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы

Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ

Известная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"