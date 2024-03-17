https://ukraina.ru/20240317/1053929464.html
"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы - 17.03.2024 Украина.ру
"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
В Пекине с размахом празднуют Масленицу, сообщили корреспонденты "Первого канала"
2024-03-17T12:18
2024-03-17T12:18
2024-03-17T12:18
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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин объявили перекрестные года культур в 2024-2025 годах.Исполнительный директор Российско-китайского комитета дружбы, мира и религии Юлия Капранова напомнила, что месяц назад в Москве о праздновании китайского нового года."Это было красиво, ярко, вкусно, и мы решили сделать такой ответный шаг. Надеемся, что нашим китайским друзьям тоже сегодня все понравится", - заявила Капранова.По её словам, на мероприятие пользуется успехом, на выступление "Московского казачьего хора" и кубанского казачьего хора "Криница" за час зарегистрировалось тысяча человек. На праздновании исполнили также на китайском языке всемирно известную песню "Катюша"."Проводы русской зимы в Китае" состоялись в Пекинском выставочном центре. Гостей угощают традиционными русскими блинами. В репортаже "Первого канала" китайцы рассказали, что блины пришлись им по вкусу.
https://ukraina.ru/20240310/1053795631.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, масленица, культура, русская культура
Новости, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Масленица, культура, русская культура
"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
В Пекине с размахом празднуют Масленицу, сообщили корреспонденты "Первого канала"
Президент России Владимир Путин
и лидер КНР Си Цзиньпин
объявили перекрестные года культур в 2024-2025 годах.
Исполнительный директор Российско-китайского комитета дружбы, мира и религии Юлия Капранова напомнила, что месяц назад в Москве о праздновании китайского нового года.
"Это было красиво, ярко, вкусно, и мы решили сделать такой ответный шаг. Надеемся, что нашим китайским друзьям тоже сегодня все понравится", - заявила Капранова.
По её словам, на мероприятие пользуется успехом, на выступление "Московского казачьего хора" и кубанского казачьего хора "Криница" за час зарегистрировалось тысяча человек. На праздновании исполнили также на китайском языке всемирно известную песню "Катюша".
"Проводы русской зимы в Китае" состоялись в Пекинском выставочном центре. Гостей угощают традиционными русскими блинами. В репортаже "Первого канала" китайцы рассказали, что блины пришлись им по вкусу.