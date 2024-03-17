"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы - 17.03.2024 Украина.ру
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"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы - 17.03.2024 Украина.ру
"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы
В Пекине с размахом празднуют Масленицу, сообщили корреспонденты "Первого канала"
2024-03-17T12:18
2024-03-17T12:18
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си цзиньпин
масленица
культура
русская культура
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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин объявили перекрестные года культур в 2024-2025 годах.Исполнительный директор Российско-китайского комитета дружбы, мира и религии Юлия Капранова напомнила, что месяц назад в Москве о праздновании китайского нового года."Это было красиво, ярко, вкусно, и мы решили сделать такой ответный шаг. Надеемся, что нашим китайским друзьям тоже сегодня все понравится", - заявила Капранова.По её словам, на мероприятие пользуется успехом, на выступление "Московского казачьего хора" и кубанского казачьего хора "Криница" за час зарегистрировалось тысяча человек. На праздновании исполнили также на китайском языке всемирно известную песню "Катюша"."Проводы русской зимы в Китае" состоялись в Пекинском выставочном центре. Гостей угощают традиционными русскими блинами. В репортаже "Первого канала" китайцы рассказали, что блины пришлись им по вкусу.
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новости, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, масленица, культура, русская культура
Новости, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Масленица, культура, русская культура

"Проводы русской зимы": в Пекине прошли гуляния по случаю Масленицы

12:18 17.03.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМасленица на ВДНХ
Масленица на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В Пекине с размахом празднуют Масленицу, сообщили корреспонденты "Первого канала"
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин объявили перекрестные года культур в 2024-2025 годах.
Исполнительный директор Российско-китайского комитета дружбы, мира и религии Юлия Капранова напомнила, что месяц назад в Москве о праздновании китайского нового года.
"Это было красиво, ярко, вкусно, и мы решили сделать такой ответный шаг. Надеемся, что нашим китайским друзьям тоже сегодня все понравится", - заявила Капранова.
По её словам, на мероприятие пользуется успехом, на выступление "Московского казачьего хора" и кубанского казачьего хора "Криница" за час зарегистрировалось тысяча человек. На праздновании исполнили также на китайском языке всемирно известную песню "Катюша".
"Проводы русской зимы в Китае" состоялись в Пекинском выставочном центре. Гостей угощают традиционными русскими блинами. В репортаже "Первого канала" китайцы рассказали, что блины пришлись им по вкусу.
Зачем певицы из Китая и России спели нашу Катюшу? О страшной правде, которая не имеет границ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 10:59
Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границИзвестная оперная певица из Китая Ван Фан прилетела в Москву по приглашению мультимедийного издания Украина.ру. Главной целью её визита стала запись клипа на знаменитую песню "Катюша"
 
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