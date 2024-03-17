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Явка на выборах в ДНР составила уже почти 88%
Явка на выборах в ДНР составила уже почти 88% - 17.03.2024 Украина.ру
Явка на выборах в ДНР составила уже почти 88%
Явка на выборы президента России в Донецкой Народной Республике (ДНР) составила 87,98% на 10:00 17 марта, заявил председатель Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий
2024-03-17T11:48
2024-03-17T11:48
2024-03-17T11:48
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россия
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цик
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выборы
президентские выборы
днр
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В завершающий день голосования, 17 марта, явка в Донецкой Народной Республике на президентских выборах составила 87,98% на 10:00.Глава избиркома ДНР также опроверг сообщения украинских СМИ о том, что, якобы, в третий день голосования не открылись участки. "Всё это ложь, все участки открылись. Утром объездил и посмотрел, всё работает в штатном режиме", - сказал он в видеообращении.В регионе с 25 февраля проходило досрочное голосование. У жителей ДНР есть возможность проголосовать на придомовых территориях.На территории республики 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий. В ДНР избирательные участки закроются в 15:00 в воскресенье 17 марта.Явка по России, по данным ЦИК, на 11:30 составила более 62%.Правоохранители зафиксировали несколько случаев попыток сорвать проведение выборов. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что это 141 статья Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
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новости, россия, донецкая народная республика, цик, избирательная комиссия, выборы, президентские выборы, днр
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ЦИК, избирательная комиссия, выборы, президентские выборы, ДНР
Явка на выборах в ДНР составила уже почти 88%
Явка на выборы президента России в Донецкой Народной Республике (ДНР) составила 87,98% на 10:00 17 марта, заявил председатель Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий
В завершающий день голосования, 17 марта, явка в Донецкой Народной Республике на президентских выборах составила 87,98% на 10:00.
Глава избиркома ДНР также опроверг сообщения украинских СМИ о том, что, якобы, в третий день голосования не открылись участки. "Всё это ложь, все участки открылись. Утром объездил и посмотрел, всё работает в штатном режиме", - сказал он в видеообращении
.
В регионе с 25 февраля проходило досрочное голосование. У жителей ДНР есть возможность проголосовать на придомовых территориях.
На территории республики 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий. В ДНР избирательные участки закроются в 15:00 в воскресенье 17 марта.
Явка по России, по данным ЦИК, на 11:30 составила более 62%.
Правоохранители зафиксировали несколько случаев попыток сорвать проведение выборов. В частности, некоторые граждане выливали зелёнку в урны для голосования, чтобы испортить бюллетени, или пытались устроить поджог.
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что это 141 статья Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин
, Леонид Слуцкий
(партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").