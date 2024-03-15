До пяти лет тюрьмы: глава ЦИК предостерегла предателей от порчи избирательных бюллетеней - 15.03.2024 Украина.ру
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До пяти лет тюрьмы: глава ЦИК предостерегла предателей от порчи избирательных бюллетеней
До пяти лет тюрьмы: глава ЦИК предостерегла предателей от порчи избирательных бюллетеней - 15.03.2024 Украина.ру
До пяти лет тюрьмы: глава ЦИК предостерегла предателей от порчи избирательных бюллетеней
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала усилить охрану урн с бюллетенями для голосования
2024-03-15T17:44
2024-03-15T17:44
новости
россия
москва
владимир путин
цик
выборы
президентские выборы
бюллетень
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"Подонки из-за рубежа используют других подонков", - прокомментировала Памфилова попытки испортить бюллетени. По словам главы ЦИК, задержанные рассказали, что получили за это денежное вознаграждение. Им сказали, что за такие поступки ничего не будет, так как это расценят как мелкое хулиганство.Однако Памфилова подчеркнула, что это 141 статья Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.Памфилова добавила, что это сделано для того, чтобы бюллетени не засчитывались. "Вот дошли до таких методов. Не получается, люди сплоченные, идут на выборы", резюмировала она.Сегодня, 15 марта, в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования. Возгорание было оперативно ликвидировано. Бюллетени и оборудование не повреждены, отметили в избиркоме.В Москве 70-летняя женщина 15 марта подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино. Она не поспешила покинуть помещение, а попыталась снять возгорание на телефон. Попыталась испортить бюллетени также 20-летняя жительница Москвы. Она опустила в урну для голосования свой бюллетень, а потом налила внутрь зеленку. После этого злоумышленница хотела сделать фото, но была задержана.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
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новости, россия, москва, владимир путин, цик, выборы, президентские выборы, бюллетень
Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, ЦИК, выборы, президентские выборы, бюллетень

До пяти лет тюрьмы: глава ЦИК предостерегла предателей от порчи избирательных бюллетеней

17:44 15.03.2024
 
© СМОТРИ телегарм-канал скриншот видео
© СМОТРИ телегарм-канал скриншот видео
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала усилить охрану урн с бюллетенями для голосования
"Подонки из-за рубежа используют других подонков", - прокомментировала Памфилова попытки испортить бюллетени.
По словам главы ЦИК, задержанные рассказали, что получили за это денежное вознаграждение. Им сказали, что за такие поступки ничего не будет, так как это расценят как мелкое хулиганство.
Однако Памфилова подчеркнула, что это 141 статья Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
"Специально для этих подонков, которые из-за этих серебряников, готовы уничтожить голоса людей, которые пришли и проголосовали", - сказала она.
Памфилова добавила, что это сделано для того, чтобы бюллетени не засчитывались. "Вот дошли до таких методов. Не получается, люди сплоченные, идут на выборы", резюмировала она.
Сегодня, 15 марта, в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования. Возгорание было оперативно ликвидировано. Бюллетени и оборудование не повреждены, отметили в избиркоме.
В Москве 70-летняя женщина 15 марта подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино. Она не поспешила покинуть помещение, а попыталась снять возгорание на телефон.
Попыталась испортить бюллетени также 20-летняя жительница Москвы. Она опустила в урну для голосования свой бюллетень, а потом налила внутрь зеленку. После этого злоумышленница хотела сделать фото, но была задержана.
С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
- РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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