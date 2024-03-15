https://ukraina.ru/20240315/1053913561.html

В США наконец разблокируют финансирование Украины. Но Киев хочет совсем другого

В США наконец разблокируют финансирование Украины. Но Киев хочет совсем другого - 15.03.2024 Украина.ру

В США наконец разблокируют финансирование Украины. Но Киев хочет совсем другого

Председатель Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон на протяжении нескольких месяцев бойкотировал вопрос о дальнейшей помощи Украине. И вот он сам предложил законопроект о выделении средств, однако не на тех условиях, на каких хотели бы чиновники в Киеве

2024-03-15T18:20

2024-03-15T18:20

2024-03-15T18:34

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борис джонсон

республиканская партия

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Так и хочется воскликнуть "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!" при виде новости о том, что председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон изменил свою позицию по Украине, и вскоре конгрессмены рассмотрят вопрос о дальнейшем финансировании этой страны.Никакой халявы – только кредиты для УкраиныКак сообщают источники газеты The Hill, на встрече 13 марта Джонсон сообщил сенаторам-однопартийцам, что Палата представителей пришлёт им законопроект о помощи Украине, но сразу предупредил, что документ будет отличаться от того, который принял в феврале Сенат (о выделении общего пакета помощи на $95 млрд, из которых $60 млрд предусмотрено для Киева).Джонсон выдвинул идею вместо безвозмездной помощи предоставлять Украине деньги в виде кредита или через механизм ленд-лиза, "чтобы налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий получения прибыли", а также включить в него нормы, которые разрешат конфисковать российские активы и вложить доходы от ликвидированной собственности в Фонд поддержки Украины.Ленд-лиз для Украины – идея не новая. Этот механизм Вашингтон так и не использовал, его срок действия истёк в конце 2023, после чего его не продлевали.Будет ли разрабатываемое пакетное предложение включать меры об укреплении границы с Мексикой, что было главным требованием республиканцев нижней палаты Конгресса, Джонсон не уточнил.Озвученные предложения сенаторы-республиканцы восприняли неоднозначно. Одни посчитали эти идеи правильным решением и выразили уверенность в продолжении помощи Украине."Я слышал, как спикер сказал: "Мы не оставим Украину с пустыми руками" или что-то в этом роде", - поделился Джон Корнин, один из тех 22 республиканцев, кто проголосовал за пакет помощи Украине, а также претендующий на место лидера республиканцев в Сенате после ухода Митча Макконнелла.О том, что Джонсон ясно высказался о намерении помочь Украине, сказал также Кевин Крамер, присутствовавший на встрече.Однако другие сенаторы скептически отнеслись к идее предоставления кредита, предупредив, что это создаст ещё бо́льшую финансовую нагрузку на Украину в то время, когда её вооружённые силы теряют инициативу в войне. К тому же разработка политических деталей программы ленд-лиза может занять несколько недель. В частности такой точки зрения придерживается Сьюзан Коллинз, заместитель председателя комитета Сената по ассигнованиям, который сыграл ведущую роль в разработке принятого верхней палатой Конгресса законопроекта.Аналогичную позицию занимает и администрация демократа Джо Байдена. По словам американского чиновника, знакомого с позицией Белого дома, некоторая "помощь лучше, чем её отсутствие, хотя это и не идеальный способ её оказания". "Но предлагать стране взять на себя долг в десятки миллионов долларов, который она явно не сможет погасить, — это путь к значительному бремени, которое нанесёт ущерб Украине в долгосрочной перспективе и впоследствии приведёт к экономическим кризисам", - отметил чиновник.Приступит к рассмотрению законопроекта о помощи Украине Палата представителей, возможно, только в апреле, учитывая, что в конце марта конгрессмены уйдут на двухнедельный перерыв. Расчёт Джонсона при начале обсуждения законопроекта об иностранной помощи только в следующем месяце заключается, по словам двух источников, в том, что республиканцы к тому моменту выиграют несколько ключевых праймериз, тем самым обеспечив дополнительную поддержку Республиканской партии в вопросе финансирования Украины.В чём смысл перевода Украины на кредитыО том, что нижняя палата Конгресса работает над альтернативным проектом финансирования Украины, телеканал NBC News сообщил 9 марта. Как уточнялось, авторы инициативы - Джонсон и председатели ключевых комитетов Палаты представителей, отвечающих за национальную безопасностью, - рассчитывают, что такая версия пакета помощи пройдёт через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Киева."В соответствии с этим планом экономическая помощь на поддержание общей работы украинского правительства и его долгосрочных усилий по восстановлению будет предоставляться в форме кредита. При этом в качестве обеспечения по предоставляемым украинцам кредитам можно было бы использовать российские активы, замороженные правительством США в рамках санкций, сказал [председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл] Маккол, добавив, что в помощь Украине может быть предусмотрена щедрая система погашения", - говорится в публикации NBC News.Впрочем, невоенная помощь, которая может быть предоставлена в виде кредита, — это лишь небольшая часть поддержки, оказываемой Вашингтоном, отмечает NBC News.Американский чиновник, знакомый с позицией Белого дома, сообщил, что Джонсон консультировался с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом и хорошо осведомлён о том, "насколько тяжёлая сейчас ситуация на Украине и насколько мрачны прогнозы насчёт возможностей страны для дальнейшей защиты".А сам Бёрнс на слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке 12 марта заявил, что без дополнительной военной помощи будет вынуждена пойти на мирные переговоры с РФ на условиях Москвы.Быть кредиту или не быть – вот в чём вопрос"С одной стороны, это значительное изменение во взглядах Майка Джонсона. С другой стороны, Джонсон маневрирует и в этих манёврах ориентируется на Дональда Трампа, который уже говорил, что если и давать деньги Киеву, то только в долг. Но есть и ещё один аспект во всём этом. Пока Джонсон ни слова не сказал об укреплении южной границе, вопросе, который ранее всегда участвовал в обсуждении экстренной внешней помощи. Это может привести к тому, что республиканцы встанут в жёсткую оппозицию к предложенному законопроекту", - предупреждает в своём тг-канале американист Дмитрий Дробницкий.Действительно, до сих пор Джонсон принципиально отказывался выносить на рассмотрение вопрос о финансировании Украины, пока не будет ужесточена миграционная политика США. И то, что он сейчас сам выступает в качестве одного из авторов нового законопроекта, а тем более, если верить словам сенаторов, заверяет в дальнейшей поддержке Киева ─ это большое новшество.Впрочем, изменить свою позицию третье лицо государства могло под влиянием других людей. Прежде всего, Трампа. Это же он убеждал своих однопартийцев-законодателей блокировать дальнейшее финансирование Украины и он же затем начал продвигать идею о выдаче кредитов. Сначала 45-й президент США, пользующийся большим авторитетом среди республиканцев, написал в соцсети Truth Social 10 февраля, что Конгресс не должен предоставлять денежную помощь какой-либо стране, "если только это не делается в виде кредита", а позже на предвыборном митинге в Южной Каролине заявил: "Одолжите им деньги. Если они смогут это сделать, они вернут нам деньги. Если не смогут, им не придётся возвращать нам деньги". В общем превратить помощь Украине в форму кредитов – это идея Трампа, что подтвердил сенатор Линдси Грэм, ранее ярый сторонник Киева, а теперь один из членов верхней палаты Конгресса, голосовавший против выделения ему пакета помощи.Кроме того, заявление Джонсона о законопроекте в поддержку Украины прозвучало на следующий день после того, как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл оказал на него давление, потребовав внести в Палату представителей принятый Сенатом пакет финансирования Украины, Израиля и Тайваня.А ещё слова Джонсона прозвучали на фоне визита в США верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в ходе которого тот заявил, что помощь Украине нужна прямо сейчас, а следующие месяцы будут иметь решающее значение в конфликте.Да и вообще под председателем Палаты представителей стул зашатался – однопартийцы недовольны тем, что он не занимает чёткую позицию по серьёзным вопросам, а также отсутствием каких-либо значимых для Республиканской партии результатов от переговоров с остальными лидерами Конгресса по согласованию госбюджета. Что в конечном итоге может привести к отставке Джонсона, как и его предшественника Кевина Маккарти.Что касается перспектив альтернативного законопроекта, то здесь всё неоднозначно.По словам Маккола, один из способов расплатиться за помощь Украине, который становится всё более популярным среди республиканцев, - это конфискация замороженных российских активов. Однако, отмечает агентство Bloomberg, для принятия любого пакета потребуется поддержка демократов, учитывая количество ультраконсервативных республиканцев, которые не хотят дальше финансировать Украину.О необходимости голосов демократов для одобрения дальнейшей помощи Украине сказал и сам Джонсон в интервью Politico. А это, как отмечает издание, служит признанием постоянного сопротивления любой новой помощи Киеву внутри Республиканской партии.Позиция УкраиныВ Киеве так ждут финансовых вливаний с Запада, что его представителям уже без разницы, в какой форме они поступят."Если такого рода дискуссии будут задерживать процесс предоставления финансовой помощи, то отложим дискуссии в сторону и возьмём то, что дают", - сказал журналистам министр юстиции Украины Денис Малюська.Окончательное решение за министерством финансов Украины, но лучше бы, конечно, чтобы помощь была оказана на безвозвратной основе, добавил чиновник."Будет это кредит или безвозвратная помощь, Украина сейчас готова на всё", - признала также член временной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова."[Оружие Штаты не могут поставлять в кредит] поэтому они говорят, что давайте оружие Украине предоставлять, как и давали. А те деньги, которые украинцам нужны, в пакете за который проголосовал Сенат на $7,9 млрд, предоставим Украине в виде кредита. В принципе нас это устраивает", - говорит депутат.Вместе с набирающей обороты предвыборной кампанией в США усиливаются политические игры, заложником которых и стала Украина, добавила Устинова."По законопроекту проголосовал Сенат, где большинство имеют демократы, его можно было бы выносить на голосование в зал, но республиканское большинство [Палаты представителей] готовит свой отдельный законопроект, который могут проголосовать в конце марта в лучшем случае. А после этого он снова должен идти обратно в Сенат. А там не факт, что демократы, которые проголосовали уже за другой пакет, проголосуют за пакет республиканцев из Палаты представителей", - пояснила она.По её словам, ситуация с вопросом помощи Украине в Конгрессе станет понятна до конца марта или апреля: если в этот период голосование не состоится, то Киеву придётся обращаться к европейским странам, чтобы они докупали то оружие, которое ВСУ предоставляли США и поставляли на Украину.Но и здесь есть загвоздки. Во-первых, Европа не может обеспечить такой же объём помощи, как Штаты. Во-вторых, 27 странам не так просто договориться между собой о поставках оружия ВСУ, учитывая, что внутри ЕС есть ярые противники её поддержки, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который совсем недавно встречался в Вашингтоне с Трампом и затем объявил, что 45-й президент США в случае возвращения к власти не даст Киеву ни копейки.И всё же смена позиции Майком Джонсоном – это уже серьёзное изменение в вопросе финансирования Украины со стороны Соединённых Штатов.

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