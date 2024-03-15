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Украина созвала СБ ООН из-за президентских выборов в России

Украина созвала СБ ООН из-за президентских выборов в России - 15.03.2024 Украина.ру

Украина созвала СБ ООН из-за президентских выборов в России

Украина запросила заседание Совбеза ООН из-за президентских выборов в новых регионах России, сообщил 15 марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети X

2024-03-15T16:36

2024-03-15T16:36

2024-03-15T16:36

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Совет безопасности ООН соберется на заседание 15 марта в 15:05 (22:05 по московскому времени) по запросу Украину, чтобы обсудить проведение выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.Кислица заявил, что Украина запросила заседание ещё 4 марта.На заседании ожидается выступление заместителя генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ"). ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.

https://ukraina.ru/20240222/1053473612.html

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