Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти - 15.03.2024 Украина.ру
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Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти
Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти - 15.03.2024 Украина.ру
Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале предупредил западных политиков о последствиях пожелания России смерти
2024-03-15T16:15
2024-03-15T16:15
новости
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президент
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Медведев представил альтернативный фотовариант формулы мира для украинских властей. Он опубликовал в телеграм-канале фотографию результата судебного процесса над немецко-фашистскими преступниками в Харькове в 1943 году - повешение виновных. "И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori! ("Помни о смерти" - Ред.)", - написал он.Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее призвал к уничтожению России, использовав латинское крылатое выражение. Латвийский лидер использовал фразу "Russia delenda est!" - измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен").Таким образом Ринкевичс решил поддержать заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий в отношениях с Россией.
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новости, россия, латвия, дмитрий медведев, эммануэль макрон, президент
Новости, Россия, Латвия, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, президент

Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти

16:15 15.03.2024
 
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
Читать в
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале предупредил западных политиков о последствиях пожелания России смерти
Медведев представил альтернативный фотовариант формулы мира для украинских властей. Он опубликовал в телеграм-канале фотографию результата судебного процесса над немецко-фашистскими преступниками в Харькове в 1943 году - повешение виновных.
"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori! ("Помни о смерти" - Ред.)", - написал он.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее призвал к уничтожению России, использовав латинское крылатое выражение. Латвийский лидер использовал фразу "Russia delenda est!" - измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен").
Таким образом Ринкевичс решил поддержать заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий в отношениях с Россией.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 12:39
Медведев предложил свою формулу мира вместо "мозгоклюйской" от Зеленского"Спокойную и вполне реалистичную" российскую формулу мира предложил сконструировать председатель политической партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 марта в своем телеграм-канале
 
НовостиРоссияЛатвияДмитрий МедведевЭммануэль Макронпрезидент
 
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Заголовок открываемого материала
16:15Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти
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