Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
© Дмитрий Медведев телеграм-канал
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале предупредил западных политиков о последствиях пожелания России смерти
Медведев представил альтернативный фотовариант формулы мира для украинских властей. Он опубликовал в телеграм-канале фотографию результата судебного процесса над немецко-фашистскими преступниками в Харькове в 1943 году - повешение виновных.
"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori! ("Помни о смерти" - Ред.)", - написал он.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее призвал к уничтожению России, использовав латинское крылатое выражение. Латвийский лидер использовал фразу "Russia delenda est!" - измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен").
Таким образом Ринкевичс решил поддержать заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий в отношениях с Россией.