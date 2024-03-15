https://ukraina.ru/20240315/1053912449.html

Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти

Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти - 15.03.2024 Украина.ру

Memento mori: Медведев предсказал судьбу желающих России смерти

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале предупредил западных политиков о последствиях пожелания России смерти

2024-03-15T16:15

2024-03-15T16:15

2024-03-15T16:15

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Медведев представил альтернативный фотовариант формулы мира для украинских властей. Он опубликовал в телеграм-канале фотографию результата судебного процесса над немецко-фашистскими преступниками в Харькове в 1943 году - повешение виновных. "И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori! ("Помни о смерти" - Ред.)", - написал он.Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее призвал к уничтожению России, использовав латинское крылатое выражение. Латвийский лидер использовал фразу "Russia delenda est!" - измененный вариант латинского фразеологизма "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен").Таким образом Ринкевичс решил поддержать заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий в отношениях с Россией.

https://ukraina.ru/20240314/1053879597.html

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новости, россия, латвия, дмитрий медведев, эммануэль макрон, президент