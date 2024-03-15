https://ukraina.ru/20240315/1053896301.html

Месть и жажда реванша. Что собрало в Париже руководителей вечно проигравших Франции, Германии и Польши

Месть и жажда реванша. Что собрало в Париже руководителей вечно проигравших Франции, Германии и Польши - 15.03.2024 Украина.ру

Месть и жажда реванша. Что собрало в Париже руководителей вечно проигравших Франции, Германии и Польши

В пятницу, 15 марта, в Берлине состоится встреча лидеров Франции, Германии и Польши, посвящённая Украине.

2024-03-15T10:24

2024-03-15T10:24

2024-03-15T10:25

эксклюзив

украина

польша

франция

сикорский

олаф шольц

эммануэль макрон

мид

нато

бундестаг

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Но представители этих стран уже встречались, и не раз, по аналогичным поводам. И гарантами мира выступали не раз. Правда, безуспешно. Их мир всё больше приводил к войне.В этот раз от "лидеров Европы" уже ждут не мирных инициатив, а эскалации военных угроз.Лживые "гаранты"В 2015 году канцлер Германии и президент Франции подписали декларацию в поддержку мирного соглашения по Украине.Это был так называемый "Нормандский формат". Встреча происходила в Минске, с участием президента России и президента Украины.Лидеры европейских стран стали гарантами выполнения Минских соглашений.Украина не выполнила впоследствии из этих соглашений ни одного пункта. Президент Порошенко, который их подписал по причине тотального разгрома украинской армии, сразу же объяснил у себя дома, что он их выполнять не будет.Он пояснил внимавшей ему украинской пастве, что он - очень хитрый и ловкий, настоящий украинский политик, который ни в коем случае не выполняет подписанные им документы и обязательства. Так что не волнуйтесь, украинцы, это такой хитрый тактический манёвр вашего "гетмана".В конечном итоге эта политика лжи и обмана и привела Украину к войне на уничтожение. Но Порошенко, который, как опытный политик не может не понимать этого, и на этот раз соврет и сделает вид, что ни при чем.Впрочем, от политических потомков Мазепы ничего другого ожидать и не приходилось.Но что же гаранты?Не так давно участники Нормандского формата - и бывший президент Франции Франсуа Олланд, и бывшая канцлер Германии Ангела Меркель - признались, что специально и сознательно участвовали в обмане. Цель была простой: дать Украине время и возможность окрепнуть, вооружиться. А соглашение никто и не собирался выполнять.Все они оказались политическими лицемерами и просто лжецами.Тройственный союзПрошло десять лет, и вот новая встреча. Новый президент Франции и новый канцлер Германии, а также примкнувшая к ним Польша, встречаются в Берлине.Разговор опять пойдёт об Украине.Что собираются обсуждать? На этот раз повестка дня абсолютно не мирная.Но лицемерие, конечно, то же самое, что в 2015 году в Минске.Или как в феврале 2014 в Киеве, когда гарантами выполнения соглашения президента Украины с оппозицией выступили всё те же Франция, Германия и Польша.В феврале 2014 на подписании соглашения Януковича и лидеров оппозиции присутствовали глава МИД Германии Штанмайер, глава МИД Польши Сикорский и представитель МИД Франции Фурнье.Буквально через несколько часов соглашение было нарушено, начался захват правительственных зданий, президент Янукович бежал.Тройка "гарантов" всего лишь выразила потом озабоченность.И вот "гаранты" Украины собираются снова. Кого и как они собираются обмануть в этот раз? А главное, с какой целью?Обсуждать будут возможную отправку войск и ракет на Украину.Все, кроме того, конечно же, хотят исторического реванша. Момент настал! Но все хотят чего-то своего.Польский город ЛьвовПольша, в которой МИД возглавляет опять тот же самый Радослав Сикорский, гражданин Польши и Британии (отказался от британского гражданства из-за необходимости занять должность в польском правительстве), хочет понятно чего. "Кемська волость!" то есть "кресы всходни", то есть украинские территории, которые Польша считает своими.Сикорский учился в своё время в Оксфорде, как молодой польский политик и будущий агент влияния Британии, вместе с поджигателем войны Борисом Джонсоном и Дэвидом Кэмероном, нынешним главой МИД Британии.Не будет преувеличением сказать, что Сикорский - прямой агент Британии в Польше. Личный друг Джонсона и Кэмерона. Это члены одного кружка, одного "клуба старых друзей", что в Англии важнее, чем родственные связи и происхождение.Радослав активно поддерживает президента Франции Макрона в стремлении отправить на Украину войска."Присутствие войск НАТО на Украине не является немыслимым", - говорит Сикорский. Запад, говорит Сикорский, должен осуществлять "творчески продуманную и асимметричную эскалацию."За этими неясными выражениями, конечно, скрывается желание заполучить восточные территории Украины .Это Волынь, это польский город Львов, Ивано Франковская и Тернопольская области, территории Украины, которые раньше были польскими.Эти территории даже по нынешней Конституции Польши являются землями польскими. Любой политик, который сможет вернуть их Польше, станет национальным героем.Польша, "гиена Европы", как называл ее Черчилль, изготовилась к прыжку. Поляки готовы к заходу на "кресы всходни " уже давно, в том числе и вооружёнными силами.Для них это вопрос не только территорий.Это частично (только частично!) реванш и месть Украине за жуткую "Волынскую резню", когда украинские националисты вырезали около 120 тысяч мирных польских жителей. В Польше признана геноцидом польского народа.Это, конечно, в какой-то степени реванш за унижения Польши после войны 1812 года, в которой Польша выступала на стороне Наполеона.А может быть, и за более ранние истории с Лжедмитрием, которого не получилось посадить на царство в Кремле. В общем, если оглянуться, Польша всегда проигрывала России и подвергалась по результатам этих проигрышей разделам. Так что, если стоять на польской точке зрения, гиене есть за что ненавидеть Россию. Исторически, конечно.Но нынешние политики хитрее своих предшественников - выступать против армии России Польша опасается. Другое дело - занять часть территории западной Украины. Не вступая в войну. А так, в плане оказания "помощи" украинцам, которых на самом деле половина населения Польши ненавидит со времён той самой резни.Именно Радослав Сикорский озвучил планы Польши на захват части Украины ещё весной 2022 года.В Берлин собирается президент Туск, соратником которого по партии является Сикорский. Взгляды их полностью идентичны.Уран Украины и Одесский портПрезидент Франции Макрон вспоминает, конечно, о походе Наполеона, с бюстом которого он любит позировать на фотографиях. О Крымской войне. Об интервенции в Одессу французских войск в 1918 году.Но ему хочется реванша и за более близкие по времени события.Пока он был президентом, Франция потеряла Нигер и другие свои фактические колонии в Африке.А ведь это был источник дешёвого урана для французских атомных электростанций. От этого полностью зависит экономика страны. Эта страна, 6единственная в Европе, которая полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет АЭС - атомных электростанций. То есть дешевый уран - это дешевая электроэнергия и конкурентоспособная экономика. И теперь, после потерь в Африке, нет дешевого урана. Есть от чего взбесится. Франция теперь вынуждена покупать уран по совершенно другим ценам. В частности, у России.Но на Украине есть уран. И много чего другого, что очень пригодилось бы Франции. Например, Одесский порт.Да, Одесский порт сейчас находится фактически под контролем Британии. Но и французы подбираются к Одессе. Через Молдавию, с которой так стал дружить в последние месяцы Макрон. Соглашение с Майей Санду подписал. О военной помощи и возможной, теперь уже почти законной интервенции.В общем, у Макрона, то бишь Франции как и у Польши есть и исторические атавистические боли и вызревшая уже современная месть в отношении матушки России.Дурак для АнглииИ наконец, канцлер Шольц, который, по крайней мере, на словах не хочет отправлять ракеты "Таурус" на Украину. Но его склоняют его министры (Анна Лена Бербок, министр иностранных дел и глава комитета по обороне в Бундестаге Штрак - Циммерман). Его склоняют к этому Джонсон с Кэмероном. Сикорский и Макрон.Всем очень хочется , чтобы Германия поглубже увязла в конфликте и даже стала его возможным участником.Как говорил "железный канцлер" Отто фон Бисмарк: " Англия всегда желает найти в Европе такого дурака, который будет воевать за её интересы."Пока Шольц держится, но все вспоминают историю с "Леопардами", которые Шольц отправлять не хотел, но потом, под всеобщим давлением, согласился.После перехвата разговора двух офицеров Бундесвера, стало известно, что планы ударов ракетами "Таурус" по Крымскому мосту активно обсуждаются в немецких штабах. 20 ракет планировали отправить немцы на удар по Крымскому мосту, чтобы их не перехватило ПВО.Шольц вынужден лавировать. Очень не хочется ему получить ответный удар от России. Какой-нибудь, как выражается Сикорский, "несимметричный", но очень чувствительный."Я как канцлер несу ответственность за то, чтобы предотвратить вовлечение Германии в эту войну", - говорит Шольц.Но никто ему не верит.Тем более что Германия тоже хочет реванша. За обе мировые войны 20 века, в которых она оказалась проигравшей стороной.А ведь немцы в 1918 не только владели Киевом и почти всей Украиной. Они поставили в Киеве гетмана Скоропадского и управляли им как своей марионеткой. В принципе, сегодня с правительством в Киеве похожая ситуация. Только марионетка не немецкая.А в 1941 так же практически вся Украина оказалась под немцами. И снова, как и у Наполеона немецкая оккупация закончилась крахом и победой России, ставшей преемницей СССР. То, что на Украине все об этом напрочь забыли и стали на этот раз на сторону своих бывших оккупантов (французов, пошляков и немцев) ничего не меняет. Не меняет для России и ее вечных исторических врагов. А вот для Украины, ставшей в строй с вечно проигравшими, имеет значение.Четвертый рейхА помимо мыслей о реванше, которые одолевают всех членов "тройственного союза", возникает самый главный вопрос: кто будет теперь управлять Европой? Очевидно, что идёт переформатирование мировых союзов. А возможный будущий президент США Трамп вообще угрожает распустить НАТО.Это будет "Четвертый рейх" под управлением Германии?Или лидером Европы станет Франция, которая сможет подчинить себе все основные европейские страны, как во времена Наполеона?Или Польша, за спиной которой стоит Англия и США.Можно, кстати, вспомнить еще один исторический момент.В 1939 году гарантами безопасности Польши стали Англия и Франция.Франция имела тогда миллионную армию. Англия - 900.000 человек. Польское правительство уверяло, что уж такие мощные гаранты не оставят их один на один с Третьим Рейхом.Но после нападения Гитлера на Польшу "гаранты" спокойно её бросили.Так что ни их гарантии друг другу, ни их гарантии другим странам не значат ничего.Исторические боли, месть вечно проигравших и жажда поправить свои экономические и финансовые дела за счет Украины (а в сладострастных мечтах потаенных мечтах - России) - вот, что движет этими людьми - Макроном, Шольцом и Туском, которые собрались сегодня в Париже обсуждать будущее российско-украинского конфликта.

https://ukraina.ru/20230708/1047823141.html

https://ukraina.ru/20240315/1053894736.html

украина

польша

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, польша, франция, сикорский, олаф шольц, эммануэль макрон, мид, нато, бундестаг