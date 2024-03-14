https://ukraina.ru/20240314/1053872263.html

Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским

Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским - 14.03.2024 Украина.ру

Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским

Пока в новых регионах РФ проходят президентские выборы, на Украине идет конкурсный отбор судей Конституционного суда (КСУ), которые должны будут легитимировать узурпацию власти Владимиром Зеленским. Отборный конкурс стал для украинцев одним из забавных сериалов, показывая истинное лицо украинских служителей Фемиды.

2024-03-14T05:42

2024-03-14T05:42

2024-03-14T05:42

украина

россия

закарпатская область

владимир зеленский

руслан стефанчук

игорь мосийчук

ксу

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Зеленский недавно распорядился создать конкурсную комиссию и обеспечить проведение отбора на должность судьи КСУ кандидатов, которых утверждает президент.По словам бывшего депутата Игоря Мосийчука, Зеленский решил наполнить КСУ своими людьми, чтобы в дальнейшем получить подтверждение законности продления его власти после окончания срока каденции. "Что императором его навеки или насколько там назначили через Конституционный суд" — дополнил Мосийчук.Пока что в КСУ перевес не на стороне Зеленского, так как 7 из 13 судей назначены были при Порошенко. Для численного перевеса Зеленскому необходимы семь своих судей во главе с новым председателем КСУ.А судьи, кто?Претендовать на должности в КСУ формально могут граждане Украины, достигшие 40 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет. Но первые же претенденты на вакансии в Конституционном суде продемонстрировали непрофессионализм, откровенное невежество и склонность к стяжательству, как свидетельствуют видео с конкурсного отбора.Например, судья Хозяйственного суда Закарпатской области Любомир Андрейчук не смог правильно ответить, когда была принята Конституция Украины. На этот вопрос он сначала попросил позволить ему не отвечать, а затем сказал, что ее приняли в 1991 году (на самом деле в 1996). С 2019 года этот кандидат преподает право в Ужгородском национальном университете. Кандидатуру судьи на этот конкурс согласовывала Верховная Рада.На собеседовании у Андрейчука спросили о самоплагиате в его диссертации, которую он защитил в 2018 году. Однако судья даже не понял, что такое самоплагиат. "Это что, получается, вроде как я сам у себя списывал?", - удивился преподаватель права Ужгородского университета.Также на собеседовании к нему были вопросы о нарушении требований декларирования и о происхождении двух земельных участков в элитном курорте Буковель. Участки судья приобрел якобы для ведения сельского хозяйства за копейки, а затем продал за миллионы под строительство коттеджей. На вопрос, как было изменено целевое предназначение земли, судья не смог дать ответ, заявив лишь, что все документы остались у покупателя.Комиссия также получила информацию о том, что на Андрейчука была выписана доверенность, чтобы он продавал корпоративные права, получал деньги от имени неназванного во время собеседования предпринимателя. Андрейчук наивно объяснил, что это просто был его друг.Самое интересное, что члены квалификационной комиссии, в которую входят иностранцы, так и не смогли объяснить кандидатам и действующим судьям, включая Андрейчука, что те нарушают закон. В частности тот же Андрейчук не понял, почему ему нельзя было работать одновременно адвокатом и судьёй Хозяйственного суда Львовской области (а такой опыт у него, оказывается, был). Для полноты картины ему стоило бы еще совмещать и должность прокурора.Другого кандидата на должность судьи Конституционного суда, судью Николаевского районного суда Николая Войнаривского спросили о составленном на него протоколе за нетрезвое вождение в 2022 году и в частности, почему инспектору, составлявшему протокол, он представился безработным. Затем его спросили, как его мать приобрела большой земельный участок в рекреационной зоне на берегу моря за 28 000 гр ($720). Судья не смог внятно ответить на эти вопросы.Для украинских судей, оказывается, действуют немыслимые цены на недвижимость. Один из кандидатов на должность судьи КСУ указал, что живет в квартире стоимостью всего 8 грн (!) и площадью 43 кв.м.Ещё один кандидат в судьи Конституционного суда в своей декларации указал, что купил дом, две квартиры и два гаража. Каждый объект - всего лишь за 1 гривну.Судья Хозяйственного суда Хмельницкой области Максим Музыка на вопрос, почему он не декларировал земельный участок в 2012-2013 годах, пояснил, что декларирование до 2015 года было "формальным".Другая кандидат на должность судьи Конституционного суда не смогла указать стоимость купленной квартиры, так как ей запретила об этом говорить ее мама. Мама - пенсионерка из города Стрый, которая каким-то образом умудрилась купить квартиру в Киеве. По закону, судья должна была отобразить это в своей декларации, однако мама не разрешила ей об этом говорить. С одной стороны, украинская судья – хорошая девочка и слушается маму. С другой стороны, она претендует на место в Конституционном суде.Судья Хозяйственного суда Николаевской области Александр Ткаченко на собеседовании во время конкурса признал, что одобрил право собственности ООО "Парма" на самовольно построенные гаражи и получил за это два гаража в этом же кооперативе, но ничего плохого в этом не видит. Следует отметить, что судейские должности на Украине с 1980х годов считаются наследственными или покупными, что не требует особых знаний от лиц, которые их занимают. Все юридические формулировки сочиняют помощники и секретари, которые сами могли быть отличниками на юридических факультетах, но должность себе никогда приобрести не смогут.Кто возглавит Конституционный судПредседателю КСУ Сергею Головатому 29 мая исполняется 70 лет, поэтому по возрасту он должен уйти со своего поста. На прошлой неделе издание "Зеркало недели" сообщило, что Конституционный суд должен будет возглавить нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. "Слуги народа" при этом сами признают его непрофессионализм в этой сфере. "Хоть он и не специалист в области конституционного права, а специалист в области гражданского права, его познания, мысли и креативные идеи относительно понимания конституционно-правовой материи — на очень высоком уровне", - рассказал бывший представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Проще говоря, пусть он и не специалист, но у него есть "креативные" идеи понимания конституции, то есть идеи о том, как ее фривольно толковать.Опальный депутат Александр Дубинский считает, что Стефанчук просто ищет себе место во власти после истечения каденции Зеленского. "Желание Стефанчука перейти в Конституционный суд (мы сейчас не говорим об абсурдности его кандидатуры) – вполне понятно. Спикеру нужно найти свое место в системе власти после 20 мая. В практике Зеленского давно заведено назначать лояльных людей на высокие должности вне зависимости от их способностей, и Стефанчук хочет воспользоваться этой опцией", - пишет Дубинский.Параллельно идет атака на руководителя секретариата КСУ, бывшего ректора Донецкого юридического института МВД Украины Виктора Бесчастного. В начале марта депутат от партии Зеленского Игорь Герасименко обратился в КСУ с депутатским запросом по поводу соответствия Бесчастного своей должности. Поводом послужила публикация на "Радио свобода"* архивных материалов депутатского съезда в 2004 году в Северодонецке, где прозвучали заявления об автономии Донбасса. Иными словами, главе секретариата Конституционного суда ставят в вину участие в мероприятии двадцатилетней давности, где кто-то произносил "крамольные речи".Сама процедура отбора членов Конституционного суда демонстрирует коррумпированность и непрофессионализм, которые господствуют в украинских судах. У рядовых украинцев, конечно, могут возникнуть вопросы, как все эти кандидаты годами работали в подочистке, то есть, в украинской судебной системе. Многие из претендентов принимали вердикты, вершили судьбы людей и предприятий. Те, кто должен легитимировать узурпацию власти Зеленским, фактически дискредитируют на публичном конкурсе саму судебную систему. Вскоре же некоторые из них должны будут определить судьбу страны и зачитать заранее приготовленное решение об узурпации власти.* Организация, признанная в РФ иноагентом.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, россия, закарпатская область, владимир зеленский, руслан стефанчук, игорь мосийчук, ксу, верховная рада, слуга народа, эксклюзив