В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение минобороны страны
Уточняется, что количество мобилизованных меняются в зависимости от потребности и ситуации на фронте. Точные рамки здесь ставить не будут, в том числе, из соображений безопасности.
"Из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для привлечения людей в Силы обороны. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются, в зависимости от развития событий на театре боевых действий", - пояснили в ведомстве.
В украинском минобороны признали, что мобилизовать такое большое количество граждан невозможно. Вместе с тем, в стране продолжают насильно отправлять на фронт сотни украинцев, а к концу марта обещают принять новый закон об ужесточении мобилизации.
Ранее в Верховную Раду внесли законопроект об амнистии заключённых, если они согласятся пойти в армию.