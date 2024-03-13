В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно - 13.03.2024 Украина.ру
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В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно
В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно - 13.03.2024 Украина.ру
В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно
Полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение минобороны страны
2024-03-13T22:50
2024-03-13T22:50
новости
украина
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
министерство обороны украины
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Уточняется, что количество мобилизованных меняются в зависимости от потребности и ситуации на фронте.&nbsp;Точные рамки здесь ставить не будут, в том числе, из соображений безопасности. В украинском минобороны признали, что мобилизовать такое большое количество граждан невозможно. Вместе с тем, в стране продолжают насильно отправлять на фронт сотни украинцев, а к концу марта обещают принять новый закон об ужесточении мобилизации. Ранее в Верховную Раду внесли законопроект об амнистии заключённых, если они согласятся пойти в армию.
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, министерство обороны украины
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, Министерство обороны Украины

В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно

22:50 13.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение минобороны страны
Уточняется, что количество мобилизованных меняются в зависимости от потребности и ситуации на фронте. Точные рамки здесь ставить не будут, в том числе, из соображений безопасности.
"Из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для привлечения людей в Силы обороны. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются, в зависимости от развития событий на театре боевых действий", - пояснили в ведомстве.
В украинском минобороны признали, что мобилизовать такое большое количество граждан невозможно. Вместе с тем, в стране продолжают насильно отправлять на фронт сотни украинцев, а к концу марта обещают принять новый закон об ужесточении мобилизации.
Ранее в Верховную Раду внесли законопроект об амнистии заключённых, если они согласятся пойти в армию.
11 марта, 15:48
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