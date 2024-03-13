https://ukraina.ru/20240313/1053871633.html

В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно

В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно - 13.03.2024 Украина.ру

В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно

Полмиллиона мобилизованных на Украине – это только "общая оценка", необходимая Генштабу для ротации и усиления ВСУ. В действительности, цифры могут корректироваться в меньшую сторону, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение минобороны страны

2024-03-13T22:50

2024-03-13T22:50

2024-03-13T22:50

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Уточняется, что количество мобилизованных меняются в зависимости от потребности и ситуации на фронте. Точные рамки здесь ставить не будут, в том числе, из соображений безопасности. В украинском минобороны признали, что мобилизовать такое большое количество граждан невозможно. Вместе с тем, в стране продолжают насильно отправлять на фронт сотни украинцев, а к концу марта обещают принять новый закон об ужесточении мобилизации. Ранее в Верховную Раду внесли законопроект об амнистии заключённых, если они согласятся пойти в армию.

https://ukraina.ru/20240311/1053818963.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, министерство обороны украины