В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ - 13.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240313/1053870129.html
В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ - 13.03.2024 Украина.ру
В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
Заключённых на Украине намерены выпускать из тюрем досрочно, если они будут готовы подписать контракт на службу в армии. Соответствующий законопроект внесён в парламент в среду, 13 марта
2024-03-13T20:58
2024-03-13T20:58
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рада
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg
Инициатива призвана внести изменения в законодательство, Уголовный кодекс и другие документы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период. Согласно данным, опубликованным на сайте, авторами законопроекта являются 14 народных депутатов, преимущественно, от партии "Слуги народа" (в том числе глава партии Елена Шуляк). Текст законопроекта пока не опубликован. Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ рекомендовал мобилизовать ещё 500 тысяч украинцев. Сегодня в стране до сих пор не принят законопроект об усилении мобилизации, но до конца марта его обещали доработать. Накануне Зеленский сказал, что демобилизация в условиях военного положения не предусмотрена законодательством, а взамен военнослужащим предложат ротации и отпуск, однако кто их заменит на фронте не уточнил.
https://ukraina.ru/20240120/1052782732.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_255476fa6f7a0f72d726aff45561b8a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рада, ВСУ, СВО

В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ

20:58 13.03.2024
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Читать в
Заключённых на Украине намерены выпускать из тюрем досрочно, если они будут готовы подписать контракт на службу в армии. Соответствующий законопроект внесён в парламент в среду, 13 марта
Инициатива призвана внести изменения в законодательство, Уголовный кодекс и другие документы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.
Согласно данным, опубликованным на сайте, авторами законопроекта являются 14 народных депутатов, преимущественно, от партии "Слуги народа" (в том числе глава партии Елена Шуляк). Текст законопроекта пока не опубликован.
Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ рекомендовал мобилизовать ещё 500 тысяч украинцев. Сегодня в стране до сих пор не принят законопроект об усилении мобилизации, но до конца марта его обещали доработать.
Накануне Зеленский сказал, что демобилизация в условиях военного положения не предусмотрена законодательством, а взамен военнослужащим предложат ротации и отпуск, однако кто их заменит на фронте не уточнил.
20 января, 06:30
"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизациюФормально у Киева людей не хватает, но статичный фронт можно удерживать и меньшими силами. Новый закон о мобилизации Украина будет принимать с прицелом на будущее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРадаВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала