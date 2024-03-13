https://ukraina.ru/20240313/1053870129.html

В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ

В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ - 13.03.2024 Украина.ру

В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ

Заключённых на Украине намерены выпускать из тюрем досрочно, если они будут готовы подписать контракт на службу в армии. Соответствующий законопроект внесён в парламент в среду, 13 марта

2024-03-13T20:58

2024-03-13T20:58

2024-03-13T20:58

новости

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

рада

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg

Инициатива призвана внести изменения в законодательство, Уголовный кодекс и другие документы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период. Согласно данным, опубликованным на сайте, авторами законопроекта являются 14 народных депутатов, преимущественно, от партии "Слуги народа" (в том числе глава партии Елена Шуляк). Текст законопроекта пока не опубликован. Напомним, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ рекомендовал мобилизовать ещё 500 тысяч украинцев. Сегодня в стране до сих пор не принят законопроект об усилении мобилизации, но до конца марта его обещали доработать. Накануне Зеленский сказал, что демобилизация в условиях военного положения не предусмотрена законодательством, а взамен военнослужащим предложат ротации и отпуск, однако кто их заменит на фронте не уточнил.

https://ukraina.ru/20240120/1052782732.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, всу, сво