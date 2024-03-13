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Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину

Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину - 13.03.2024 Украина.ру

Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину

Обстоятельства могут измениться, а значит не исключено, что солдаты Сил обороны Эстонии будут отправлены на Украину. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят для участия в конфликте

2024-03-13T21:57

2024-03-13T21:57

2024-03-13T21:57

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На правительством часе центральной темой обсуждения стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО на Украину. Отвечая на вопрос депутатов, премьер-министр сказала, что Эстония сторону уже выбрала и будет решать этот вопрос по обстоятельствам. Также Каллас попыталась объяснить путаницу в терминологии, заявив, что речь шла не о вводе наземных войск, а только помощи украинским солдатам в обучении. Прежде премьер-министр Эстонии заявляла, что эстонские солдаты не отправятся воевать на стороне ВСУ. Ранее в этот же день президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что странам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине, а в вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий".

https://ukraina.ru/20240313/1053866897.html

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новости, эстония, украина, гитанас науседа, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация, иностранные наемники