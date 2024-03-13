Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
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Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину
Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину - 13.03.2024 Украина.ру
Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину
Обстоятельства могут измениться, а значит не исключено, что солдаты Сил обороны Эстонии будут отправлены на Украину. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят для участия в конфликте
2024-03-13T21:57
2024-03-13T21:57
новости
эстония
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спецоперация
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На правительством часе центральной темой обсуждения стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО на Украину. Отвечая на вопрос депутатов, премьер-министр сказала, что Эстония сторону уже выбрала и будет решать этот вопрос по обстоятельствам. Также Каллас попыталась объяснить путаницу в терминологии, заявив, что речь шла не о вводе наземных войск, а только помощи украинским солдатам в обучении. Прежде премьер-министр Эстонии заявляла, что эстонские солдаты не отправятся воевать на стороне ВСУ. Ранее в этот же день президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что странам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине, а в вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий".
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новости, эстония, украина, гитанас науседа, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация, иностранные наемники
Новости, Эстония, Украина, Гитанас Науседа, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Спецоперация, иностранные наемники

Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину

21:57 13.03.2024
 
Кая Каллас
Кая Каллас
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Обстоятельства могут измениться, а значит не исключено, что солдаты Сил обороны Эстонии будут отправлены на Украину. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят для участия в конфликте
На правительством часе центральной темой обсуждения стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО на Украину. Отвечая на вопрос депутатов, премьер-министр сказала, что Эстония сторону уже выбрала и будет решать этот вопрос по обстоятельствам.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь чётко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас — прямая угроза", — приводит её слова РИА Новости.

Также Каллас попыталась объяснить путаницу в терминологии, заявив, что речь шла не о вводе наземных войск, а только помощи украинским солдатам в обучении.
Прежде премьер-министр Эстонии заявляла, что эстонские солдаты не отправятся воевать на стороне ВСУ.
Ранее в этот же день президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что странам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине, а в вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий".
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
19:30
Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больноПо оптимистичным расчетам СВО может завершиться в 2024–2025 году, но понадобится еще 30 лет на формирование иного миропорядка. считает журналист и политолог Юрий Светов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
НовостиЭстонияУкраинаГитанас НауседаЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныВСУСВОСпецоперацияиностранные наемники
 
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