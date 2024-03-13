В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В среду, 13 марта, постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году. Об этом сообщили в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС
"Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на 5 миллиардов евро", - сказано в сообщении председательства в соцсети Х.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил переименовать Европейский фонд мира в фонд обороны Украины.