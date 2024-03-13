В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд - 13.03.2024 Украина.ру
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В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд - 13.03.2024 Украина.ру
В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
В среду, 13 марта, постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году. Об этом сообщили в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС
2024-03-13T20:38
2024-03-13T20:38
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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил переименовать Европейский фонд мира в фонд обороны Украины.
https://ukraina.ru/20240312/1053828380.html
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Новости, Украина, Бельгия, ЕС, СВО

В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд

20:38 13.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В среду, 13 марта, постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году. Об этом сообщили в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС
"Соглашение достигнуто. Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на 5 миллиардов евро", - сказано в сообщении председательства в соцсети Х.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил переименовать Европейский фонд мира в фонд обороны Украины.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Вчера, 00:01
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Заголовок открываемого материала
20:58В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
20:38В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
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