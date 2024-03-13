В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд

ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ Евросоюз намерен изъять зарубежные российские активы только в том случае, если РФ уклонится от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий. Об этом 11 марта сообщил портал Welt