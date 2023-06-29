Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины
Евросоюз должен тратить деньги на Украину во время боевых действий и после. Такое мнение высказал иностранным журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета Европы в Брюсселе
Европейский фонд мира, средства из которого тратят на оружие для Украины, следует переименовать в фонд обороны Украины, считает Боррель.
"Мы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины", — сказал Боррель.
Евросоюз должен выделять регулярные транши Украине во время боевых действий и после, заявил Боррель. Также он призвал власти стран Запада продолжать обучать украинских солдат и вкладываться в модернизацию ВСУ.