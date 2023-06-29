Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины

Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО Президент Польши Анджей Дуда в пятый раз с начала специальной военной операции на Украине посетил Киев. Он пообещал работать над тем, чтобы Украину включили в НАТО. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии президента Польши