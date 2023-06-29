Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины - 29.06.2023 Украина.ру
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Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины
Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины - 29.06.2023 Украина.ру
Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины
Евросоюз должен тратить деньги на Украину во время боевых действий и после. Такое мнение высказал иностранным журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета Европы в Брюсселе
2023-06-29T17:55
2023-06-29T17:55
новости
украина
ес
жозеп боррель
фонд
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Европейский фонд мира, средства из которого тратят на оружие для Украины, следует переименовать в фонд обороны Украины, считает Боррель. Евросоюз должен выделять регулярные транши Украине во время боевых действий и после, заявил Боррель. Также он призвал власти стран Запада продолжать обучать украинских солдат и вкладываться в модернизацию ВСУ.
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новости, украина, ес, жозеп боррель, фонд
Новости, Украина, ЕС, Жозеп Боррель, фонд

Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины

17:55 29.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз должен тратить деньги на Украину во время боевых действий и после. Такое мнение высказал иностранным журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета Европы в Брюсселе
Европейский фонд мира, средства из которого тратят на оружие для Украины, следует переименовать в фонд обороны Украины, считает Боррель.
"Мы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины", — сказал Боррель.
Евросоюз должен выделять регулярные транши Украине во время боевых действий и после, заявил Боррель. Также он призвал власти стран Запада продолжать обучать украинских солдат и вкладываться в модернизацию ВСУ.
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