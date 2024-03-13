https://ukraina.ru/20240313/1053869757.html

Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов

Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов - 13.03.2024 Украина.ру

Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов

Четверым бывшим военкомам, организовавшимся в преступную группировку в Харьковской области, предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. Из магистральных трубопроводов они откачали газового конденсата на 400 тысяч гривен, передаёт Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП)

2024-03-13T20:26

2024-03-13T20:26

2024-03-13T20:26

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харьковская область

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Установлено, что бывший стрелок-помощник гранатомётчика отделения охраны одного из терцентров комплектации (военкоматов) в Харьковской области создал организованную преступную группу, в которой взял на себя роль организатора и руководителя. В банду вошли бывшие военнослужащие этого же территориального центра комплектования и социальной поддержки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее сообщалось, что бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года.

https://ukraina.ru/20240226/1053536746.html

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новости, харьковская область, сап, коррупция, кража, военком, всу