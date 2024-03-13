Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов - 13.03.2024 Украина.ру
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Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов - 13.03.2024 Украина.ру
Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
Четверым бывшим военкомам, организовавшимся в преступную группировку в Харьковской области, предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. Из магистральных трубопроводов они откачали газового конденсата на 400 тысяч гривен, передаёт Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП)
2024-03-13T20:26
2024-03-13T20:26
новости
харьковская область
сап
коррупция
кража
военком
всу
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Установлено, что бывший стрелок-помощник гранатомётчика отделения охраны одного из терцентров комплектации (военкоматов) в Харьковской области создал организованную преступную группу, в которой взял на себя роль организатора и руководителя. В банду вошли бывшие военнослужащие этого же территориального центра комплектования и социальной поддержки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее сообщалось, что бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года.
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новости, харьковская область, сап, коррупция, кража, военком, всу
Новости, Харьковская область, САП, коррупция, кража, военком, ВСУ

Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов

20:26 13.03.2024
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Четверым бывшим военкомам, организовавшимся в преступную группировку в Харьковской области, предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. Из магистральных трубопроводов они откачали газового конденсата на 400 тысяч гривен, передаёт Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП)
Установлено, что бывший стрелок-помощник гранатомётчика отделения охраны одного из терцентров комплектации (военкоматов) в Харьковской области создал организованную преступную группу, в которой взял на себя роль организатора и руководителя. В банду вошли бывшие военнослужащие этого же территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Противоправная деятельность их состояла в воровстве нефтепродуктов, которые находятся в трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты воровали с помощью специального оборудования", – сказано в сообщении САП.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года.
Ю. Большаков.
26 февраля, 17:49
СМИ раскрыли лицо очередного "священника" ПЦУ – воровал у ВСУ, пьянствовал, пытался захватить храм У клирика Православной церкви Украины (ПЦУ) Юрия Большакова, который несколько раз намеревался захватить Пантелеимоновский храм в Вышгороде (Киевская область), серьёзные проблемы с законом. Действующий "священнослужитель" был замечен в махинациях с автомобилями, которые предназначались для ВСУ, передаёт портал "Союз православных журналистов"
 
НовостиХарьковская областьСАПкоррупциякражавоенкомВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
20:58В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
20:38В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
20:26Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
20:01"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину
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18:36Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
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