Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Четверым бывшим военкомам, организовавшимся в преступную группировку в Харьковской области, предъявлено обвинение в краже в особо крупных размерах. Из магистральных трубопроводов они откачали газового конденсата на 400 тысяч гривен, передаёт Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП)
Установлено, что бывший стрелок-помощник гранатомётчика отделения охраны одного из терцентров комплектации (военкоматов) в Харьковской области создал организованную преступную группу, в которой взял на себя роль организатора и руководителя. В банду вошли бывшие военнослужащие этого же территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Противоправная деятельность их состояла в воровстве нефтепродуктов, которые находятся в трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты воровали с помощью специального оборудования", – сказано в сообщении САП.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года.
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