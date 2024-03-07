https://ukraina.ru/20240307/1053771866.html
На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды
На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды - 07.03.2024 Украина.ру
На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды
В Николаевской, Харьковской и Киевской областях задержаны граждане, разоблачавшие украинскую пропаганду. Четверым людям за пророссийские взгляды грозит тюремный срок до восьми лет каждому, отчитались в Службе безопасности Украины (СБУ)
2024-03-07T20:04
2024-03-07T20:04
2024-03-07T20:04
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В Николаевской области спецслужбы задержали 52-летнюю украинку, которая якобы распространяла в телеграм-канале "псевдонаучные сообщения о войне на Украине". Ещё одна сотрудница Харьковского метрополитена была обвинена в продвижении "кремлёвских нарративов". Она, как указывается, убеждала своих коллег в том, что на Украине в 2014 году началась гражданская война, которая продолжается до сих пор. В украинской столице привлекли к ответственности охранника автопаркинга и бьюти-блогера, которые в открытую заявляли о том, что России следует и дальше обстреливать военные объекты страны. За свои высказывания всех четверых украинцев обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и оправдании, признании правомерной "вооруженной агрессии РФ против Украины". Ранее сообщалось, что киевлянка сдала зятя СБУ за пророссийские взгляды.
https://ukraina.ru/20240220/1053422472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, сво
На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды
В Николаевской, Харьковской и Киевской областях задержаны граждане, разоблачавшие украинскую пропаганду. Четверым людям за пророссийские взгляды грозит тюремный срок до восьми лет каждому, отчитались в Службе безопасности Украины (СБУ)
В Николаевской области спецслужбы задержали 52-летнюю украинку, которая якобы распространяла в телеграм-канале "псевдонаучные сообщения о войне на Украине".
Ещё одна сотрудница Харьковского метрополитена была обвинена в продвижении "кремлёвских нарративов". Она, как указывается, убеждала своих коллег в том, что на Украине в 2014 году началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.
В украинской столице привлекли к ответственности охранника автопаркинга и бьюти-блогера, которые в открытую заявляли о том, что России следует и дальше обстреливать военные объекты страны.
За свои высказывания всех четверых украинцев обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и оправдании, признании правомерной "вооруженной агрессии РФ против Украины".
Ранее сообщалось, что киевлянка сдала
зятя СБУ за пророссийские взгляды.