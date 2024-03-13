https://ukraina.ru/20240313/1053868589.html
Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ
Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ - 13.03.2024 Украина.ру
Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ
Союз православных журналистов Украины обратился к международным организациям из-за задержания работников СМИ Службой безопасности Украины (СБУ). За информационный контент, который они распространяли в сети, им грозит пожизненный срок
2024-03-13T19:41
2024-03-13T19:41
2024-03-13T19:41
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Накануне СБУ информировала о задержании четверых жителей столицы, в том числе руководителя киевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) за информационный контент, распространяемый в сети. Всего "разоблачено" более 15 жителей страны, которых СБУ обвиняет в попытках "дестабилизировать ситуацию на Украине" путём распространения "прокремлёвских нарративов и провокационных сообщений".По данным телеграм-канала "Политика страны", сегодня задержаны шесть человек, в том числе протоиерей УПЦ Сергий Чертилин. В Союзе уверены, что уголовное дело сфабриковано и просят международные организации повлиять на результаты украинской "свободы слова". "Мы считаем это совершенно противозаконным и неприемлемым для любой свободной страны, тем более стремящейся в Евросоюз", – дополнили они. Обращение Союза православных журналистов, как указывается, будет направлено в Международную ассоциацию по защите свободы слова, Европейский суд по правам человека, представителям ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Управлению верховного комиссара ООН по правам человека и другим организациям, которым, по мнению работников СМИ, "не безразличны свобода слова и права человека".Напомним, вышеуказанные СМИ неоднократно публиковали информацию о рейдерских захватах храмов раскольниками, преследовании священников и верующих канонической Украинской Православной Церкви.
https://ukraina.ru/20230413/1045261086.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц, сбу, задержание, сво, сми, украинские сми
Новости, Украина, УПЦ, СБУ, задержание, СВО, СМИ, украинские СМИ
Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ
Союз православных журналистов Украины обратился к международным организациям из-за задержания работников СМИ Службой безопасности Украины (СБУ). За информационный контент, который они распространяли в сети, им грозит пожизненный срок
Накануне СБУ информировала
о задержании четверых жителей столицы, в том числе руководителя киевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) за информационный контент, распространяемый в сети. Всего "разоблачено" более 15 жителей страны, которых СБУ обвиняет в попытках "дестабилизировать ситуацию на Украине" путём распространения "прокремлёвских нарративов и провокационных сообщений".
По данным
телеграм-канала "Политика страны", сегодня задержаны шесть человек, в том числе протоиерей УПЦ Сергий Чертилин.
"Уголовные обвинения, предъявленные нашим журналистам, основаны исключительно на содержании общедоступных публикаций "Союза православных журналистов", издания "Первый Казацкий", деятельности Общественного союза "Миряне" по защите прав верующих УПЦ. То есть нас судят за опубликованные факты преступлений против УПЦ, их анализ и оценочные суждения по этому поводу", – сказано в обращении журналистов.
В Союзе уверены, что уголовное дело сфабриковано и просят международные организации повлиять на результаты украинской "свободы слова".
"Мы считаем это совершенно противозаконным и неприемлемым для любой свободной страны, тем более стремящейся в Евросоюз", – дополнили они.
Обращение Союза православных журналистов, как указывается, будет направлено в Международную ассоциацию по защите свободы слова, Европейский суд по правам человека, представителям ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Управлению верховного комиссара ООН по правам человека и другим организациям, которым, по мнению работников СМИ, "не безразличны свобода слова и права человека".
Напомним, вышеуказанные СМИ неоднократно публиковали информацию о рейдерских захватах храмов раскольниками, преследовании священников и верующих канонической Украинской Православной Церкви.