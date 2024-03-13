https://ukraina.ru/20240313/1053868589.html

Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ

Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ - 13.03.2024 Украина.ру

Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ

Союз православных журналистов Украины обратился к международным организациям из-за задержания работников СМИ Службой безопасности Украины (СБУ). За информационный контент, который они распространяли в сети, им грозит пожизненный срок

2024-03-13T19:41

2024-03-13T19:41

2024-03-13T19:41

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Накануне СБУ информировала о задержании четверых жителей столицы, в том числе руководителя киевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) за информационный контент, распространяемый в сети. Всего "разоблачено" более 15 жителей страны, которых СБУ обвиняет в попытках "дестабилизировать ситуацию на Украине" путём распространения "прокремлёвских нарративов и провокационных сообщений".По данным телеграм-канала "Политика страны", сегодня задержаны шесть человек, в том числе протоиерей УПЦ Сергий Чертилин. В Союзе уверены, что уголовное дело сфабриковано и просят международные организации повлиять на результаты украинской "свободы слова". "Мы считаем это совершенно противозаконным и неприемлемым для любой свободной страны, тем более стремящейся в Евросоюз", – дополнили они. Обращение Союза православных журналистов, как указывается, будет направлено в Международную ассоциацию по защите свободы слова, Европейский суд по правам человека, представителям ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Управлению верховного комиссара ООН по правам человека и другим организациям, которым, по мнению работников СМИ, "не безразличны свобода слова и права человека".Напомним, вышеуказанные СМИ неоднократно публиковали информацию о рейдерских захватах храмов раскольниками, преследовании священников и верующих канонической Украинской Православной Церкви.

https://ukraina.ru/20230413/1045261086.html

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новости, украина, упц, сбу, задержание, сво, сми, украинские сми