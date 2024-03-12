Пожизненное заключение в тюрьме грозит 15-ти украинцам за информационный контент
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала четверых жителей столицы
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала четверых жителей столицы, в том числе руководителя киевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) за информационный контент, распространяемый в сети. Всего "разоблачено" более 15 жителей страны, которых СБУ обвиняет в попытках "дестабилизировать ситуацию на Украине"
"СБУ обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ, которая "под прикрытием" УПЦ (МП) пыталась дестабилизировать ситуацию на Украине. Служба безопасности нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ", – сказано в телеграм-канале СБУ.
Уточняется, что киевляне массово распространяли так называемые "прокремлевские нарративы и провокационные сообщения". Содержание таких сообщений не приводятся, но в СБУ уверены, что "агентурная сеть" имела постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ.
"По данным следствия, координатором сети на Украине был задержанный СБУ клирик. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной вражде и оправдывали агрессивную войну против Украины", – добавили в спецслужбе.
За публикацию новостей в популярных соцсетях, украинцев обвинили в госизмене, коллаборационизме, создании и участии в преступной организации, разжигании религиозной вражды и ненависти, отрицании "вооруженной агрессии РФ".
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