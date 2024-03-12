https://ukraina.ru/20240312/1053845113.html

Пожизненное заключение в тюрьме грозит 15-ти украинцам за информационный контент

Пожизненное заключение в тюрьме грозит 15-ти украинцам за информационный контент - 12.03.2024 Украина.ру

Пожизненное заключение в тюрьме грозит 15-ти украинцам за информационный контент

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала четверых жителей столицы, в том числе руководителя киевского храма Украинской православной церкви (УПЦ) за информационный контент, распространяемый в сети. Всего "разоблачено" более 15 жителей страны, которых СБУ обвиняет в попытках "дестабилизировать ситуацию на Украине"

2024-03-12T17:42

2024-03-12T17:42

2024-03-12T17:42

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Уточняется, что киевляне массово распространяли так называемые "прокремлевские нарративы и провокационные сообщения". Содержание таких сообщений не приводятся, но в СБУ уверены, что "агентурная сеть" имела постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ. За публикацию новостей в популярных соцсетях, украинцев обвинили в госизмене, коллаборационизме, создании и участии в преступной организации, разжигании религиозной вражды и ненависти, отрицании "вооруженной агрессии РФ". Сегодня продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы, заключили в СБУ. Ранее сообщалось, что киевский блогер Корнейчук получит до восьми лет тюрьмы за неугодную властям позицию.

https://ukraina.ru/20240216/1053358645.html

https://ukraina.ru/20240311/1053819444.html

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новости, украина, киев, сбу, фсб, россия, сво, срок, тюрьма