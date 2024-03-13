Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Положение украинской армии на ряде направлений остаётся сложным, не исключена угроза дальнейшего продвижения Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в зону боевых действий
"День начал с перемещения в район операции на направление активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков", – написал он в своём телеграм-канале.
По словам Сырского, российская армия продолжает развивать наступление в районах населённых пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино. Чтобы остановить ВС РФ "приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ", добавил главком.
Наряду с этим, Сырский отмечает, что активность военнослужащих российской армии снизилась на других участках фронта.
Накануне министерство обороны РФ информировало, что подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили село Невельское в ДНР. После этого в Республике сообщили об ухудшении положения военнослужащих ВСУ на донецком направлении.