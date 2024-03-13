https://ukraina.ru/20240313/1053867224.html

Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт

Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт - 13.03.2024 Украина.ру

Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт

Положение украинской армии на ряде направлений остаётся сложным, не исключена угроза дальнейшего продвижения Вооружённых сил России. Об этом 13 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки в зону боевых действий

2024-03-13T18:09

2024-03-13T18:09

2024-03-13T18:09

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По словам Сырского, российская армия продолжает развивать наступление в районах населённых пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино. Чтобы остановить ВС РФ "приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ", добавил главком. Наряду с этим, Сырский отмечает, что активность военнослужащих российской армии снизилась на других участках фронта. Накануне министерство обороны РФ информировало, что подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили село Невельское в ДНР. После этого в Республике сообщили об ухудшении положения военнослужащих ВСУ на донецком направлении.

https://ukraina.ru/20240313/1053856910.html

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новости, александр сырский, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сво, прорыв, наступление