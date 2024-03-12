ВС РФ улучшили свои позиции на Донецком направлении - 12.03.2024 Украина.ру
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ВС РФ улучшили свои позиции на Донецком направлении
ВС РФ улучшили свои позиции на Донецком направлении - 12.03.2024 Украина.ру
ВС РФ улучшили свои позиции на Донецком направлении
Положение военнослужащих украинской армии в Красногоровке становится хуже с каждым днём. Этому способствует продвижение Вооружённых сил РФ на Донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский
2024-03-12T22:42
2024-03-12T22:42
новости
игорь кимаковский
южно-донецкое направление
вооруженные силы украины
донецкое направление
сво
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Он напомнил, что 12 марта российская армия полностью освободила очередной населённый пункт на указанном участке фронта – Невельское. Контроль над ним существенно давит на гарнизон, который размещается у ВСУ в Красногоровке. Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции. За сутки потери ВСУ там составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходная артиллерийская установка "Акация".
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южно-донецкое направление
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новости, игорь кимаковский, южно-донецкое направление, вооруженные силы украины, донецкое направление, сво
Новости, Игорь Кимаковский, Южно-Донецкое направление, Вооруженные силы Украины, Донецкое направление, СВО

ВС РФ улучшили свои позиции на Донецком направлении

22:42 12.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Положение военнослужащих украинской армии в Красногоровке становится хуже с каждым днём. Этому способствует продвижение Вооружённых сил РФ на Донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский
Он напомнил, что 12 марта российская армия полностью освободила очередной населённый пункт на указанном участке фронта – Невельское. Контроль над ним существенно давит на гарнизон, который размещается у ВСУ в Красногоровке.
"Туда (прим. ред. – в Красногоровку) могут быть направлены следующие наши усилия. Красногоровка сейчас находится под постоянным огнём нашей артиллерии. И там подавляются не только позиции, но и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков", – цитирует спикера ДНР РИА Новости.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции. За сутки потери ВСУ там составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходная артиллерийская установка "Акация".
19 февраля, 03:15
Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под КрасногоровкойПлан ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит сомнительно. Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиИгорь КимаковскийЮжно-Донецкое направлениеВооруженные силы УкраиныДонецкое направлениеСВО
 
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