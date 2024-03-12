ВС РФ улучшили свои позиции на Донецком направлении

Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой

План ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит сомнительно. Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов